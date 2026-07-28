Trump hizo añicos las normas éticas. ¿Confiarán los votantes en los demócratas para solucionarlos?

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Dustin Chambers/Bloomberg vía Getty Images

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Hace medio siglo, la renuncia del presidente Richard Nixon tras el escándalo Watergate cambió la forma en que los estadounidenses veían la corrupción en Washington. Hoy, mientras el presidente Trump ha roto las normas relativas a la ética del servicio público de maneras que lo han enriquecido a él y a su familia, los políticos de ambos partidos coinciden en que los escándalos de la era Nixon parecen pintorescos.

“Si Watergate ocurriera mañana, sería como una noticia de 12 horas. La idea de que habría derribado una presidencia es una locura”, dijo el vicepresidente Vance en junio en un evento en la Biblioteca Presidencial Richard Nixon.

“Watergate fue como una broma de los Cub Scouts en comparación con lo que estamos viviendo”, dijo a NPR en mayo el representante Jamie Raskin, demócrata por Maryland.

Los grupos de vigilancia del buen gobierno han catalogado una letanía de incidentes de aparente corrupción y conflicto de intereses en el segundo mandato de Trump. Eso incluye un acuerdo entre Trump y su propio gobierno que impide que el IRS audite a la familia Trump, transacciones de acciones de alto valor en dólares de compañías directamente involucradas en la política de la administración y empresas externas de criptomonedas que han aumentado dramáticamente su patrimonio neto.

Cuando se le preguntó por qué no había hecho ningún esfuerzo por limitar sus empresas familiares este mandato, Trump respondió Los New York Times en enero que “descubrí que a nadie le importaba”.

“Yo prohibí [my children] hacer negocios durante mi primer mandato y no recibí absolutamente ningún crédito por ello”, dijo.

Ahora, demócratas como Raskin están argumentando ante los votantes de todo el país que ha llegado el momento de abordar reformas anticorrupción, no sólo para que sirvan como freno a Trump, sino para reformar todo un sistema político que las encuestas muestran que los votantes creen que ha sido cooptado en contra de sus intereses.

¿Cómo definen los votantes la corrupción?

Casi todos los votantes dicen que la corrupción es un gran problema en la política estadounidense. Esto es cierto para el 90% de los republicanos y el 93% de los demócratas e independientes, según una encuesta reciente del Centro Brennan para la Justicia, una organización política no partidista que aboga por reformas.

Los estadounidenses ven la corrupción como “un problema estructural arraigado”, dijo Marina Pino, abogada del Programa de Elecciones y Gobierno de la organización. “Parte de esto es la percepción de que el gobierno está trabajando principalmente para los ultraricos y los bien conectados”.

“Los votantes están definiendo la corrupción de manera amplia”, dijo, y la vinculan directamente con los temas políticos que más les importan. Ochenta y ocho por ciento de los votantes, por ejemplo, dice que “la corrupción es responsable de grandes problemas que nuestro gobierno no ha logrado resolver”, como el alto costo de la vida.

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Heather Diehl/Getty Images

Desde que el presidente Trump asumió el cargo por primera vez en 2017, los legisladores demócratas han tratado de hacer de los enredos financieros y exteriores del presidente un tema clave en la mente de los votantes, con un éxito limitado fuera de su base de votantes.

Sin embargo, últimamente algunos demócratas han ampliado su mensaje sobre el tema, argumentando que la corrupción se extiende más allá del presidente y abarca todo el sistema político estadounidense.

“La mafia Mar-a-Lago ha llevado la corrupción estadounidense a nuevas alturas espectaculares”, dijo el senador Jon Ossoff, demócrata por Georgia, a la multitud en un mitin en Savannah en junio. “Pero la corrupción en Estados Unidos es mucho más profunda que Donald Trump”.

“La política estadounidense funciona con monedas. El dinero entra, los favores salen”, dijo Ossoff en el mitin. “Nos prometen que el trabajo duro genera riqueza y progreso. Pero para muchos, la rutina se vuelve más rápida y empinada. Los georgianos trabajan cada vez más duro, pero las facturas son cada vez más altas”.

Pensar en la corrupción como un problema estructural, en lugar de simplemente como un problema de ética personal, podría ayudar a explicar la indiferencia de algunos votantes ante las recientes revelaciones sobre escándalos específicos de Trump, incluida la ganancia financiera inesperada de su familia desde que comenzó su segundo mandato.

NPR observó dos grupos focales de votantes indecisos en Pensilvania a principios de este mes. Cuando se les preguntó a la mitad de los 12 participantes, dijeron que estaban “preocupados” por los ingresos del presidente. La otra mitad lo rechazó.

“Cuando se trata de ética, moral y financiera, creo que casi todos los políticos son corruptos”, dijo un participante, Todd A.. “Entonces, el hecho de que sea un conocido vendedor ambulante, quiero decir, lo sabemos desde hace años sobre él”.

Los votantes, que aceptaron formar parte de los grupos focales con la condición de ser identificados únicamente por su nombre y la inicial del apellido, estaban todos preocupados principalmente por otras cuestiones, como el alto coste de la vida.

¿Cómo serían las reformas de buena gobernanza lideradas por los demócratas?

Aún así, la supervisión de la administración Trump sería sin duda un pilar de una agenda del Congreso demócrata, centrada en investigaciones y mensajes públicos más que en legislación. Incluso si los demócratas retomaran ambas cámaras del Congreso, Trump conservaría el poder de veto sobre cualquier proyecto de ley enviado a su escritorio.

“Ningún otro presidente se acercó ni remotamente a lo que ha hecho Donald Trump”, dijo a NPR en mayo el representante Raskin, el demócrata de mayor rango en el comité Judicial de la Cámara de Representantes. “Todos los sectores del gobierno han sido prostituidos y cooptados con fines de hacer dinero. Y el presidente ganó más de mil millones de dólares en su primer año en el cargo”.

“No hay nada remotamente comparable a eso en toda la historia de Estados Unidos”, dijo Raskin.

un recuento de El neoyorquino estima que Trump y su familia han recaudado aproximadamente 4 mil millones de dólares durante el primer año del segundo mandato del presidente.

Sus empresas financieras incluyen zapatillas de deporte de marca, Biblias, guitarras, su empresa de redes sociales Truth Social, acuerdos de demandas contra la prensa y las empresas de redes sociales, obsequios de países extranjeros, incluido un jet de lujo regalado por Qatar destinado a su biblioteca presidencial, acuerdos de hospitalidad y aumento de las tarifas del resort Mar-a-Lago, acuerdos de capital privado y criptomonedas para sus hijos, así como las propias tenencias de bitcoins de Trump Media y la moneda meme TRUMP.

Raskin ha propuesto una legislación que busca evitar que el presidente se beneficie de la influencia extranjera o de cargos públicos y evitar que el presidente acepte pagos de los beneficiarios del indulto, entre otras reformas.

Pero los candidatos del partido también han propuesto reformas dirigidas a la visión más amplia de la corrupción que tienen los votantes estadounidenses.

“Es difícil para nosotros, en cualquier nivel de gobierno, llegar a la esencia de cómo mejorar la vida de las personas”, dijo la semana pasada a NPR la candidata demócrata a la Cámara de Representantes, Paige Cognetti, “si la corrupción se interpone en el camino”.

Cognetti se postula contra el titular republicano Rob Bresnahan para representar la esquina noreste de Pensilvania. Actualmente se desempeña como alcaldesa de Scranton. Su predecesor en ese cargo se vio envuelto en un escándalo de corrupción que finalmente resultó en una sentencia de siete años de prisión.

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Andrew Harnik/Getty Images

Su propuesta anticorrupción de ocho puntos incluye una prohibición de las transacciones de acciones del Congreso, una prohibición de que ex legisladores se conviertan en cabilderos y límites de mandato para los miembros del Congreso y los jueces de la Corte Suprema.

Cognetti dijo que si el Congreso puede implementar esas reformas, “entonces podremos llegar a la sustancia real de reformar nuestro sistema de salud, reformar nuestro sistema educativo, asegurarnos de que todos tengan una oportunidad justa y que tengamos verdaderas oportunidades económicas para la gente de todo el país”.

Las propuestas de reforma como la de Cognetti han sido prioridades demócratas durante años, pero han ganado nuevo impulso esta temporada de campaña junto con el enfoque del partido en la asequibilidad. El partido ha anunciado numerosos grupos y agendas políticas centradas específicamente en medidas anticorrupción. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, anunció otra nueva iniciativa la semana pasada.

Los republicanos ponen en duda la credibilidad demócrata

Algunas campañas republicanas también están adoptando un mensaje anticorrupción. Abordar el despilfarro, el fraude y el abuso en toda la burocracia federal ha sido un foco central de los republicanos de la Cámara de Representantes durante este mandato. Han llevado a cabo investigaciones sobre presuntos abusos de los programas de redes de seguridad social y han impulsado legislación para reducir los abusos fraudulentos del gasto federal.

Los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes también avanzaron la semana pasada restricciones limitadas a la compra y venta de acciones.

Los equipos nacionales de campaña del Partido Republicano también están trabajando para atacar la credibilidad de los demócratas como mensajeros creíbles sobre el tema de la corrupción.

“Jon Ossoff reclama autoridad moral mientras cobra cheques de los multimillonarios de la ‘clase Epstein’ que condena, lo que demuestra que su supuesta lucha contra la corrupción no es más que un tema de conversación de campaña”, dijo Bernadette Breslin, secretaria de prensa nacional del Comité Senatorial Nacional Republicano.

La campaña de Ossoff ha recibido donaciones de multimillonarios con el límite máximo legal de contribución de 7.000 dólares, y su campaña cuenta con el apoyo del PAC de la mayoría del Senado nacional, que puede recibir donaciones sin límite. Su recaudación de fondos se financia en su mayoría con contribuciones de menos de $200, con un monto promedio de $42, según la campaña.

Los agentes republicanos han presentado acusaciones de corrupción contra candidatos demócratas –incluido Cognetti, cuya campaña niega haber actuado mal– y han destacado cargos penales más graves que enfrentan los miembros demócratas del Congreso.

El representante Henry Cuellar, demócrata por Texas, fue acusado por fiscales federales de aceptar aproximadamente 600.000 dólares en sobornos. La ex representante Sheila Cherfilus-McCormick, demócrata por Florida, renunció este año después de ser acusada de robo por fiscales federales. Ambos han negado haber actuado mal.

Informes adicionales de la corresponsal política de NPR, Ashley López, y la corresponsal política nacional senior, Mara Liasson