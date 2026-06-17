Messi deslumbra para igualar el récord de goles en la Copa del Mundo mientras Argentina supera fácilmente a Argelia

Aquellas personas presentes en el partido inaugural de Argentina contra Argelia podrían haber pensado, por un momento, que estaban en una de las grandes catedrales del fútbol argentino, La Bombonera o tal vez en el estadio nacional, El Monumental. El Estadio de Kansas City, inundado en los colores de la Albiceleste, rugió con el sonido de casi 70,000 seguidores argentinos serenando a su equipo, y a su héroe, en canciones rapturantes el martes por la noche.

Tenían mucho de qué cantar.

Argentina estuvo a la altura de la ocasión, al igual que Lionel Messi, quien en su partido número 200 dio un paso más para solidificar su lugar como el mejor futbolista de la historia, anotando tres espléndidos goles y empatando con el alemán Miroslav Klose en el récord de goles de la historia de la Copa del Mundo (16). La actuación llegó horas después de que Kylian Mbappé de Francia saltara momentáneamente por encima de Messi, con 14.

El centrocampista del Inter Miami también se convirtió en el primer jugador hombre en aparecer en seis Copas del Mundo, un récord que parece seguro que será igualado por Cristiano Ronaldo cuando Portugal comience a jugar. Messi había estado recuperándose de una lesión muscular en las últimas semanas, pero cualquier duda sobre el estado del capitán argentino fue rápidamente eliminada cuando fue nombrado en el XI titular de Lionel Scaloni, y esas dudas eran historia antigua una vez que comenzó el partido.

Messi estuvo a punto de marcar el primer gol de Argentina apenas cinco minutos después de que un pase lo encontrara en el lado cercano del área. Su disparo estuvo perfectamente colocado, pero el árbitro asistente Tomasz Listkiewicz lo señaló correctamente en fuera de juego por el margen más estrecho. No dos minutos más tarde, el extremo argelino Farès Chaâbi tuvo un remate igualmente clínico anulado después de encontrarse en fuera de juego por un margen igualmente estrecho.

Messi no perdió el tiempo en poner a Argentina por delante, encontrando las redes en el minuto 17. Su compañero del Inter Miami, Rodrigo De Paul, encontró a Messi a 40 yardas de la portería, tras lo cual la estrella ex del Barcelona se giró y avanzó tres pasos hacia el gol. Sin defensores a la vista, su potente disparo desde el borde del área fue demasiado fuerte para el portero de Argelia, Luca Zidane, desviándose de sus dedos y entrando en la portería.

La única nota negativa en una actuación por lo demás brillante llegó en la primera mitad, con Messi afortunado de escapar sin castigo después de una dura entrada en la que arrastró sus tacos por la pantorrilla del defensor argelino Aïssa Mandi. Lo más probable es que el argentino mereciera una tarjeta amarilla, e incluso posiblemente una roja. No recibió ninguna y la jugada no fue revisada en el campo.

El segundo gol de Messi en la noche fue aún más sencillo que el primero. El esfuerzo especulativo del centrocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, desde 30 yardas fue despejado por Zidane directamente en el camino de Messi, quien lo colocó fríamente en casa desde corta distancia en el minuto 60. Nuevamente, la defensa de Argelia no estaba por ninguna parte. Argentina, en cambio, fue excelente defensivamente durante todo el partido.

El veterano de 38 años completó su triplete en el minuto 76 con un remate vintage, pasando su disparo a través de un trío de defensores y fuera del alcance de Zidane. Abandonó el partido minutos después.

Ambas aficiones han estado bien representadas durante días en Kansas City y en la cercana Lawrence, Kansas, donde Argelia estará basada durante todo el torneo. Miles de seguidores argentinos abarrotaron un parque local el lunes por la noche para un banderazo, cantando, coreando y bailando hasta altas horas de la madrugada. El martes por la noche, la fiesta se trasladó al estadio, que estaba lleno de ruido horas antes del inicio.

Los seguidores de Argelia han sido objeto de una historia notable en Lawrence, donde los residentes los han recibido con los brazos abiertos. Aunque superados en número por los aficionados rivales, en ocasiones emergieron bolsas ruidosas y vibrantes de verde entre el azul y blanco de Argentina, animando a los underdogs.

Los argelinos clasificados en el puesto 28 esperaban un regreso más feliz a la Copa del Mundo después de una ausencia de 12 años, habiendo sido revitalizados bajo el mando del entrenador jefe Vladimir Petković. Argelia ganó una reputación durante la clasificación por su enfoque de alta energía, destellos de los cuales estuvieron presentes el martes, especialmente en los momentos finales de la primera mitad. A pesar de algunos intercambios prometedores, fueron deshechos por una mala definición y nunca parecieron especialmente competitivos.

El encuentro de Argelia con Jordania ahora tiene el aspecto de ser un partido de obligación; se sienten mucho más igualados con Austria.

Scaloni había templado las expectativas del partido del martes en la previa, llegando al punto de decir que una victoria contra el Zorro del Desierto estaba lejos de ser necesaria. Scaloni debería saberlo; estuvo al mando en 2022 cuando Argentina perdió por poco en su partido de fase de grupos ante Arabia Saudita, uno de los resultados más sorprendentes en la historia de la Copa del Mundo.

Expectativas a un lado, Scaloni seguramente estará satisfecho con los tres puntos, que acercan a Argentina al borde de los últimos 32. Se enfrentarán a Austria en Arlington, Texas, el lunes. Messi, como es su costumbre, se espera que haga aún más historia allí.