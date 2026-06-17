Las opciones de SpaceX debutan señales de apuestas caras y peligrosas, dice estratega.

El IPO de SpaceX en el Nasdaq el 12 de junio de 2026. Adam Jeffery | CNBC

Las opciones de SpaceX en su primer día de negociación mostraron aproximadamente un 15% de probabilidad de que las acciones suban un 50% y una posibilidad similar de que pierdan la mitad de su valor en los próximos tres meses, según Susquehanna.

Las acciones tuvieron el quinto volumen de llamadas más alto del día, escribió el estratega de Susquehanna, Chris Murphy, en una nota el martes.

“Las operaciones más grandes parecían cada vez más como coberturas vinculadas al riesgo futuro de suministro”, escribió Murphy. “Las llamadas alcistas reflejan la demanda de otro movimiento brusco al alza, mientras que las opciones de venta a la baja reflejan la preocupación por el riesgo de oferta bloqueada, el riesgo de valuación y la posibilidad de que la inicial entusiasmo posterior a la cotización se desvanezca. El resultado es una configuración de negociación difícil. Las colas parecen demasiado caras para comprar, pero también parecen demasiado peligrosas para vender”.

La acción de SpaceX subió otro día después de su oferta pública inicial el viernes, está aproximadamente un 50% por encima de su precio de IPO, y su capitalización de mercado ha superado la de Amazon y está cerca de la valoración de Microsoft. Las opciones reflejan un vigoroso debate sobre si la empresa puede estar a la altura del entusiasmo inicial.

El precio actual implica aproximadamente un 15% de probabilidad de que SpaceX suba otro 50% para septiembre, al tiempo que también implica aproximadamente un 13% de probabilidad de que las acciones caigan un 50%, escribió Murphy.

Los inversores “están operando la historia, están operando la acción, están operando la emoción, están operando a Elon Musk, pero en algún momento la realidad tiene que coincidir con esa emoción en términos de los fundamentos”, dijo Peter Boockvar, director de inversiones de One Point BFG Wealth Partners, en “Squawk Box Asia” de CNBC.

“Si pueden entregar, entonces ciertamente está el potencial al alza, pero la valoración es tan enorme que la empresa realmente tendrá que demostrar que puede crecer hasta esa valoración”, agregó. “Creo que eso llevará al menos un par de años”.