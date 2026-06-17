Pakistán pone fin al “impuesto de lujo” sobre productos menstruales y anticonceptivos. ¿Bajarán los precios?

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El gobierno paquistaní está eliminando el impuesto a las ventas de productos menstruales para mujeres, así como a los anticonceptivos. El presupuesto para el próximo año fiscal tiene el impuesto a las ventas de estos productos bajando del 18% a cero.

Durante décadas, las toallas sanitarias y otros artículos menstruales han sido gravados como “bienes de lujo” y el precio ha puesto estos productos fuera del alcance de muchas personas en Pakistán. Según un informe de unicef publicado en 2025, solo aproximadamente una de cada 10 niñas y mujeres en Pakistán utiliza productos fabricados comercialmente.

La decisión de eliminar el impuesto a las ventas de estos productos se produjo después de que los activistas lanzaran una esfuerzo de lobby y batalla legal que fueron ampliamente cubiertos en los medios de comunicación.

“Estamos muy contentos con esta noticia”, dice Mahnoor Omer, abogado de derechos humanos radicado en Islamabad. Ella es la peticionaria en una demanda de septiembre de 2025 que tenía como objetivo eliminar los impuestos a los productos menstruales. “Hombres y mujeres por igual: todos aplauden y dan la bienvenida a esta medida”.

Elogió al gobierno por actuar con relativa rapidez. “Es menos de un año [since the lawsuit to end the tax was filed] “Esto no tiene precedentes”, afirma. “Los casos judiciales tardan una eternidad, al igual que los legisladores y los cambios de ley, así que le daré el crédito a quien corresponde”.

Pakistán está siguiendo los pasos de varios otros países que, en la última década, han eliminado o reducido los impuestos y derechos de importación sobre los productos menstruales. Estos países incluyen Malawi, India y Nepal.

Sin embargo, algunos defensores de la salud reproductiva advierten que la eliminación de impuestos no siempre reduce el precio de las toallas sanitarias. Mire lo que pasó en Malawi, dice Emily Cruz, que trabaja en salud menstrual para una organización sin fines de lucro. Chapoteo . Ese país eliminó todos los impuestos sobre los artículos menstruales, dice, pero el precio para el consumidor siguió siendo el mismo. Exactamente por qué es un misterio.

“¿Por qué no hemos visto el cambio de precio?” preguntó en una entrevista con NPR a principios de este año. “Hay una pregunta que creo que realmente necesita ser desentrañada”.

La suposición de Cruz es que los activistas probablemente necesiten un paso más en su estrategia después de eliminar los impuestos: “Tal vez sea una política relacionada con subsidiar productos de salud menstrual o tal vez una política que no permita a un minorista aumentar el margen sobre productos esenciales”.

Omer dice que se seguirán los cambios en los precios en Pakistán. E incluso con este anuncio presupuestario, afirma, queda más trabajo por hacer para que las mujeres puedan adquirir productos menstruales en Pakistán. Se mantendrán otros impuestos que pueden sumar alrededor del 20%, como el derecho de importación.

Además, afirma, el costo de estos artículos no es el único problema.

“Se pueden reducir los impuestos, pero eso no reduce automáticamente el estigma”, afirma.

Otra activista paquistaní, Bushra Mahnoor, dijo a NPR a principios de este año que el estigma puede ser tan intenso que a menudo faltaba a la escuela cuando era adolescente cuando tenía su período y no estaba segura de poder encontrar una toalla sanitaria.

“Cuando sabía que tal vez no tendría una toalla sanitaria y tenía que depender de un paño, esos eran los momentos en los que ni siquiera podía imaginarme yendo a la escuela”, recuerda Mahnoor. “Era un gran tabú mencionar que estabas en tu período. Pero mencionar que estabas en tu período sin acceso a una toalla sanitaria era aún más humillante”.

Omer dice que, además del estigma en torno a la menstruación y la salud reproductiva en general, también hay una falta de información sanitaria básica sobre el tema, especialmente en las zonas rurales. Le gustaría que estas cuestiones se abordaran en las lecciones escolares y en las campañas de sensibilización.

Aún así, dice Omer, está celebrando este cambio en el código tributario. “Esta medida me ha inspirado a tomar más medidas, simplemente sabiendo que estas cosas no conducirán a nada”, dice.

El impuesto a las ventas de productos menstruales se eliminará oficialmente cuando el nuevo presupuesto entre en vigor el 1 de julio.