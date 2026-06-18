Los Sounders obtienen la oportunidad de enfrentarse al equipo de la Copa del Mundo de Bélgica

Arriola Gets Taste of World Cup Action With Sounders

RENTON – Hace cuatro años, Paul Arriola fue uno de los últimos cortes del roster de Estados Unidos para la Copa del Mundo de la FIFA 2022 en Qatar. Fue un momento doloroso para el extremo y le resultó un desafío ver ese torneo.

Esta vez, Arriola se ha encontrado más comprometido, incluso inspirado, por lo que está sucediendo en la Copa del Mundo. Y parte de ello se debe a que está teniendo lugar donde él trabaja todos los días con los Sounders.

“No esperaba estar tan inspirado como estoy ahora”, dijo Arriola el miércoles. “Al principio de mi carrera, solía decir que ves la Copa del Mundo, es un sueño, ¿verdad? Y ahora, estando en la etapa final de mi carrera, parece un sueño. Quiero decir, es hermoso de ver: los aficionados, los equipos.”

Arriola y algunos de sus compañeros de equipo de los Sounders vivieron su propio pequeño momento de acción de la Copa del Mundo a principios de esta semana, gracias en parte al equipo nacional belga que está utilizando el centro de entrenamiento de los Sounders como campamento base.

Ya ha habido una notable superposición entre las organizaciones. La semana pasada, el portero suplente de los Sounders, Max Anchor, se convirtió en noticia en Europa después de que se le pidiera que participara como una opción adicional para las sesiones de entrenamiento de Bélgica antes de su partido inaugural contra Egipto.

Y la superposición continuó el martes cuando los dos equipos se reunieron para un pequeño juego de entrenamiento.

Aunque suene como un partido informal en un parque local, esta fue una sesión de entrenamiento altamente orquestada y previamente planificada para ambos equipos.

Para Bélgica, los jugadores que no vieron acción o tuvieron un tiempo de juego limitado en su primer partido de la Copa del Mundo contra Egipto el lunes en el Lumen Field tuvieron la oportunidad de tener una experiencia de práctica elevada en un entorno competitivo.

Y para los Sounders que participaron, bueno, ¿cuántas veces tienes la oportunidad de jugar contra algunos de los mejores jugadores del mundo?

Para constancia, Bélgica ganó el juego de entrenamiento, que se dividió en dos segmentos de 30 minutos, por 2-1.

“Es un buen punto de aprendizaje para nosotros. Fue un juego difícil para nosotros, defendimos durante mucho tiempo. Vimos algunas jugadas ofensivas en las que creo que lo hicimos bastante bien. Y defensivamente fue mucho para nosotros manejar”, dijo Arriola. “Normalmente, somos un equipo en la MLS que intenta dictar el juego, y el ritmo y todas esas cosas. Ayer nos vimos sometidos a mucho, así que tuvimos que aprender a sufrir un poco y hacer lo necesario”.

El equipo belga para el juego de entrenamiento incluyó a jugadores como Romelu Lukaku, Axel Witsel y Senne Lammens en un esfuerzo por mantener a esos jugadores afilados y experimentando algo de acción similar a un juego por si los necesitan más adelante en el torneo.

Para Lukaku, ayudó a crear el único gol de Bélgica en el empate 1-1 con Egipto y aún está tratando de aumentar su estado físico para poder jugar más de 20 o 30 minutos desde el banquillo para los Diablos Rojos.

“Los jugadores estaban súper emocionados, súper motivados porque tenían a algunos nombres grandes”, dijo el entrenador de los Sounders, Brian Schmetzer. “Fue un buen juego para ver, y para algunos de los jóvenes jugar contra Lukaku y Witsel y algunos de esos chicos, fue bueno”.

Schmetzer ha estado satisfecho con las interacciones entre su equipo y los belgas durante el tiempo que los dos grupos han coincidido. Ha tenido charlas regulares con el entrenador de Bélgica, Rudi García, más allá de solo saludarse y preguntar cómo están.

“Es, ‘¿Qué estás haciendo? ¿Brian, quieres venir a ver nuestro entrenamiento?'”, dijo Schmetzer. “Ha sido muy generoso al permitirnos (cohabitar) en nuestro edificio. No hay nada fastidioso o pretencioso en quienes son. Son buenas personas y buenos jugadores de fútbol”.

El juego de entrenamiento fue el paso final de varios días de trabajo para los jugadores de los Sounders mientras comienzan a readaptarse y prepararse para la reanudación de la MLS el 16 de julio contra Portland. Los jugadores tendrán otro descanso de varios días a partir del jueves antes de otro período de preparación para reiniciar la temporada.

Mientras la atención aquí ha estado en las interacciones u oportunidades con Bélgica, otro jugador de los Sounders tuvo un momento inesperado en la Copa del Mundo. El joven centrocampista Snyder Brunell tuvo la oportunidad de entrenar dos veces con la selección nacional de Estados Unidos mientras estaba en el campamento con el equipo sub-19 de EE. UU. hace un par de semanas.

“Fue una experiencia tan irreal. Todos los chicos fueron súper amables, muy acogedores, y luego entrenar con los chicos que se están preparando para la Copa del Mundo en casa, fue simplemente una experiencia irreal”, dijo Brunell. “Creo que jugué bastante bien, así que buena experiencia, buenas conexiones”.

Aunque actualmente está en la lista del equipo sub-19 de EE. UU., Brunell tiene opciones si continúa desarrollándose y permanece en el radar de las selecciones nacionales, ya que su ascendencia familiar le permitiría la oportunidad de jugar tanto para EE. UU. como para México en el futuro. Es una situación similar a la de Obed Vargas antes de comprometerse a jugar para México, situación que Brunell dijo que observó de cerca.

“Apoyo a ambos equipos, y para mi camino, estoy abierto a lo que sea”, dijo Brunell. “Pero por ahora, Estados Unidos se ve bien para mí, así que me mantendré en eso”.