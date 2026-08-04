Oriente Medio: Hezbollah condena las últimas conversaciones entre Israel y el Líbano

04/08/2026 4 de agosto de 2026

Las conversaciones entre israelíes y libaneses del martes en Roma conciernen a Hezbolá, pero no les involucran Imagen: Riccardo De Luca/Anadolu/Picture Alliance

Negociadores israelíes y libaneses se reunieron en Roma el martes para una séptima ronda de conversaciones directas patrocinadas por Estados Unidos, con el objetivo de implementar planes para retirar al ejército de Israel de su “zona de amortiguamiento” impuesta unilateralmente cerca de la frontera de facto.

Sin embargo, incluso mientras se llevaban a cabo las conversaciones, la poderosa milicia Hezbolá, respaldada por Irán, expresó su oposición al proceso, poniendo en duda la capacidad del gobierno de Beirut para implementar los acuerdos alcanzados.

“Todas las negociaciones directas no traerán al Líbano más que vergüenza, humillación, decepción y sucesivas concesiones”, dijo el jefe de Hezbollah, Naim Qassem, en un discurso televisado.

Alegó que el presidente Joseph Aoun “no ha actuado como árbitro, ni como figura unificadora, sino que se ha vuelto parcial y divisivo, lo cual es incompatible con su papel y con la fuerza del Líbano”.

El Primer Ministro del Líbano, Naim Sawaf, respondió en una publicación en línea, diciendo que “la mayor ayuda a Israel la brindaron aquellos que realmente arrastraron al Líbano a aventuras de guerras inútiles… y le dieron pretextos para atacar a nuestro país”.

El gobierno del Líbano intentó ordenar a Hezbolá que no atacara a Israel en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero el intento fracasó.

Las conversaciones en Roma buscan reemplazar al ejército israelí en las ciudades y pueblos del sur del Líbano con tropas libanesas, quienes a su vez deberían comprometerse a desarmar a los combatientes de Hezbollah e impedir que ataquen sitios en el norte de Israel. Los lugares donde entra en vigor se denominan “zonas piloto”.

No estaba claro cómo planea el gobierno libanés asegurar o hacer cumplir la cooperación de Hezbolá. Alemania, Estados Unidos, Israel y otros consideran a la milicia chiíta como un grupo terrorista.