Martínez insiste en que Portugal crecerá en la Copa del Mundo después del empate en la apertura

Martínez insiste en que Portugal crecerá en la Copa del Mundo después...

Roberto Martínez restó importancia a las preocupaciones de que Portugal se desconectó en su primer partido en la Copa Mundial contra la República Democrática del Congo, insistiendo en que crecerán en el torneo.

Portugal lideraba temprano a través de João Neves pero fueron igualados por el gol de Yoane Wissa al filo del descanso, con ningún equipo capaz de encontrar un ganador en su empate 1-1.

El gol de la Seleção fue su único tiro a puerta, aunque a João Cancelo le anularon un gol de chilena en el segundo tiempo por fuera de juego, y sus siete disparos también fueron uno menos que los ocho del Congo DR.

Fue la cantidad más baja de tiros que han tenido en un partido de la Copa del Mundo (también siete contra Corea del Sur en 2002).

Ahora solo han ganado su partido inaugural en una de las últimas cinco Copas del Mundo (E3 P1). De los equipos que han aparecido en todas las ediciones desde 2010, este es el menor número de victorias en el Día 1 de cualquier equipo (también uno para Australia, España y Uruguay).

Pero Martínez dice que no hay necesidad de preocuparse aún, especialmente porque aún tienen un punto en el Grupo K.

“Es un Mundial, tiene muchas emociones,” dijo.

“Todos hablamos de querer ganar; es un proceso en el que necesitamos poder crecer en el torneo en aspectos importantes. Necesitamos evaluar muy bien y crecer. No hemos perdido un partido; tenemos un punto.

“Creo que es importante darse cuenta de que comenzamos el partido muy bien. Hasta el gol, tuvimos profundidad y llegamos bien al último tercio.

“El gol cambia las cosas; es el momento en el que queremos controlar la posesión, mantener el balón en áreas que permitieron a Congo ajustar su presión e intentar comenzar un contraataque. Fue un período en el que nos faltó profundidad y la oportunidad de usar nuestra velocidad.

“El gol de Congo llegó en el momento más difícil para nosotros, pero creo que reaccionamos bien; la actitud de los jugadores fue extraordinaria.

“No me gustó el rendimiento, pero me gustó la actitud y lo que intentaron hacer hasta el último segundo. Es parte del proceso; tenemos dos partidos más, y necesitamos evaluarlos bien.”

Cristiano Ronaldo, quien se convirtió en el jugador de campo más viejo en jugar en una Copa del Mundo, ahora lleva 10 partidos consecutivos en torneos importantes (Eurocopas y Copa del Mundo) sin marcar para Portugal.

Pero cuando le preguntaron si Ronaldo estaba demasiado aislado, Martínez simplemente dijo: “Todo lo que no se hizo es una decisión.”

“Necesitamos evaluar el juego de manera racional; tenemos jugadores entre líneas como Bernardo Silva y Bruno Fernandes que son los mejores del mundo.

“Tenemos muchos buenos jugadores, y los necesitamos a todos. Utilizaremos todo lo que tenemos para tener fortalezas y aspectos diferentes en nuestro juego.”

En cuanto al Congo DR, el gol de Wissa fue el primero en su historia en una Copa del Mundo, y también fue el primer punto que han ganado en el torneo.

Incluyendo los juegos como Zaire, el Congo DR concedió 15 goles en la Copa del Mundo antes de marcar uno ellos mismos, pero el entrenador en jefe Sebastian Desabre estaba encantado con su resultado histórico.

“Es una fuente tremenda de orgullo haber logrado el primer punto de la historia del Congo DR en la Copa del Mundo, así como su primer gol,” dijo.

“Los jugadores mostraron un compromiso e abnegación increíbles. Ejecutamos el plan de juego exactamente como queríamos, anotamos de un saque de esquina, y honestamente, estoy muy orgulloso de mis jugadores porque representaron al Congo de una manera muy positiva, y todo el país lo merece.”