En mi lugar de trabajo, las banderas brasileña y argentina dominan las paredes y los pilares. Hace apenas una semana, en tiempos de presupuesto, las conversaciones que alguna vez giraron en torno a la alta inflación, la baja inversión y las condiciones comerciales ahora comienzan con la selección de equipos, debates tácticos y predicciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Bangladesh está loco por el fútbol y las lealtades a menudo están divididas entre Brasil y Argentina, aun cuando su fragilidad económica da forma a las conversaciones políticas cotidianas.

Pero entre los cánticos, las camisetas y el creciente entusiasmo, una pregunta se cuela discretamente: ¿quién gana el enfrentamiento comercial en Bangladesh: Brasil o Argentina?

Brasil lidera claramente el derbi comercial. Bangladesh importa aproximadamente tres veces más de Brasil que de Argentina, y exporta casi ocho veces más a Brasil que a Argentina.

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En el año fiscal 25, Bangladesh compró bienes de Brasil por valor de 2.600 millones de dólares, lo que lo convierte en la sexta fuente de importaciones más grande del país, con una participación del 3,90% de las importaciones totales de 67.330 millones de dólares.



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Bangladesh compró principalmente azúcar en bruto, algodón, soja y cereales de Brasil, insumos clave para la industria textil y la cadena de suministro de alimentos del país.

El peso económico de Brasil ayuda a explicar este predominio. Más allá de ser una potencia futbolística, también es la undécima economía más grande del mundo, con un PIB de alrededor de 2,3 billones de dólares en 2025, según la Tabla de la Liga Económica Mundial (WELT 2026) publicada por el Centro de Investigación Económica y Empresarial (CEBR) con sede en Londres.

Mientras tanto, Argentina, la 25ª economía más grande del mundo, ocupa una posición modesta en el mapa de importaciones de Bangladesh, ubicándose en el puesto 17 con 785 millones de dólares en el año fiscal 25 y una participación del 1,20%. Sus envíos también estuvieron impulsados ​​por los productos básicos, principalmente aceite de soja no refinado y cereales.

Ahora cambia la dirección. Bangladesh vendió bienes por valor de 187,3 millones de dólares a Brasil en el año fiscal 25, ocupando el puesto 27 en destinos de exportación, pero creciendo rápidamente. Las exportaciones de Bangladesh a Brasil aumentaron un 26% en el año fiscal 25, con prendas confeccionadas (jerseys, jerseys, camisas y pantalones) a la cabeza.

¿A Argentina? Apenas 21,6 millones de dólares, ocupa el puesto 65 y sólo el 0,04% de los ingresos totales de exportación de 48.280 millones de dólares.

Más allá de su rivalidad en la imaginación futbolística de Bangladesh, dos gigantes sudamericanos, Brasil y Argentina, están conectados por una relación comercial estable en la realidad.

Según datos del Observatorio de la Complejidad Económica (OEC), en 2024 Brasil exportó a Argentina bienes por valor de alrededor de 13.800 millones de dólares, impulsados ​​en gran medida por productos industriales y manufactureros. Sus principales exportaciones incluyeron automóviles ($2,19 mil millones), repuestos y accesorios para vehículos de motor ($1,33 mil millones) y camiones de reparto ($617 millones).

Argentina, a su vez, exportó bienes por valor de unos 13.000 millones de dólares a Brasil, lo que refleja una relación comercial estrechamente igualada entre las dos economías. Sus principales exportaciones incluyeron camiones de reparto (3.070 millones de dólares), automóviles (2.120 millones de dólares) y trigo (1.150 millones de dólares).

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