El representante de Louisiana respaldado por Trump, Letlow, derrota a Fleming en segunda vuelta competitiva del Senado GOP, proyecta la AP

En una carrera entre dos conservadores acérrimos en Luisiana que hicieron campaña en base a su lealtad al Presidente Donald Trump, la Representante Julia Letlow ganará la segunda vuelta republicana al Senado del estado, proyectó la Associated Press el sábado por la noche.

A las 9:47 p.m. EDT, con el 39% de los votos esperados, Letlow recibió alrededor del 55% de los votos, derrotando al Tesorero de Luisiana John Fleming, quien obtuvo alrededor del 45% de los votos, según la AP.

En su discurso de victoria en Baton Rouge, Luisiana, Letlow se presentó como una luchadora y ofreció efusivos elogios a Trump.

Lo llamó “el mejor presidente que este país ha tenido”.

“Sabía que iba a ser una carrera difícil, y estuvo llena de dificultades, pero estoy muy orgullosa de decir que estoy verdaderamente probada para el 3 de noviembre, y vamos a ganar esta batalla”, dijo Letlow.

Su victoria marca otro triunfo para el presidente y su historial de respaldos en estas elecciones intermedias. En las primarias republicanas del 16 de mayo, Letlow lideró con aproximadamente el 45% de los votos sobre Fleming, quien obtuvo cerca del 28% de los votos, según la AP. Los votantes rechazaron al senador titular Bill Cassidy, quien quedó en tercer lugar con alrededor del 25% de los votos.

Letlow alcanzó prominencia política en 2021 después de ganar un escaño en el 5to Distrito Congresional. Se presentó en una elección especial después de que su esposo, quien había sido elegido para representar ese distrito, falleciera por complicaciones de COVID-19 antes de asumir el cargo.

Fleming, médico y ex congresista que también ocupó varios cargos en la primera administración de Trump, hizo campaña principalmente alineado con el presidente, a pesar de no haber obtenido su respaldo. El tesorero previamente dijo a ABC News que “mantienen una cálida relación”.

En la misión de Trump de expulsar a sus adversarios políticos percibidos, instó a los habitantes de Luisiana a votar contra Cassidy, quien en 2021 votó a favor de condenar al presidente tras el asalto al Capitolio el 6 de enero. Esta semana, Trump y Cassidy chocaron por el voto del saliente senador para limitar los poderes del presidente durante la guerra en Irán, informó ABC News.

Con Cassidy fuera de la papeleta, algunos habitantes de Luisiana podrían haber estado menos motivados para votar en la segunda vuelta, según Lionel Rainey III, estratega republicano.

“Tuviste gente que se presentó en la primera ronda solo para votar contra Cassidy. Esa misión ha terminado”, dijo a ABC News antes de la elección.

Aún así, Letlow entró en la carrera mejor posicionada para ganar, según Robert Hogan, profesor de ciencia política de la Universidad Estatal de Luisiana, citado por ABC News.

Trump no visitó el estado Pelícano, pero reforzó su respaldo a Letlow en redes sociales cuando comenzaron las votaciones anticipadas y organizó un telerally para la congresista el jueves.

La contienda entre Letlow y Fleming se volvió acrimoniosa en ocasiones. El tesorero ha criticado lo que llama “dinero oscuro” y una serie de anuncios de ataque en su contra, particularmente sobre la inmigración ilegal, a pesar de hacer campaña sobre asegurar fronteras más sólidas.

Fleming también empleó una estrategia similar a la de Cassidy. Pintó a la congresista como “liberal”, especialmente por comentarios que hizo en apoyo a la diversidad, equidad e inclusión (DEI) mientras se postulaba para presidente de la Universidad de Louisiana en Monroe en 2020.

Letlow dijo en un debate este año contra Fleming que desde entonces, “la izquierda ha secuestrado por completo el DEI”, agregando luego que “pasó los últimos cinco años en el Congreso luchando en su contra”.

Letlow se enfrentará a Jamie Davis, respaldado por la alcaldesa de Nueva Orleans Helena Moreno, en este estado profundamente rojo en noviembre. Davis, un agricultor, ganó la segunda vuelta contra Gary Crockett, como proyectó la AP. A las 9:55 p.m. EDT, con el 51% de los votos esperados, Davis obtuvo alrededor del 79% de los votos, mientras que Crockett recibió el 21%.