Primer trabajo logrado

Jude Bellingham estaba emocionado de que Inglaterra haya logrado su primer objetivo en la Copa del Mundo, al liderar el Grupo L con una victoria 2-0 sobre un resistente equipo de Panamá.

El equipo de Thomas Tuchel fue bastante frustrado durante la primera hora en el Estadio de Nueva Jersey, con Marcus Rashford perdiendo un par de oportunidades.

Sin embargo, Bellingham logró el avance crucial en el minuto 62 al encontrar la esquina inferior izquierda desde el córner abierto por Bukayo Saka.

Bellingham se convirtió en asistente para el segundo gol de Inglaterra cinco minutos después, cuando su centro fue desviado al fondo de la red por Harry Kane, quien se convirtió en el máximo goleador de Inglaterra en la Copa del Mundo con 11 goles, superando a Gary Lineker (10).

De hecho, con 22 años y 363 días, Bellingham se convirtió en el jugador más joven de Inglaterra registrado (desde 1966) en marcar y asistir en un partido de la Copa del Mundo, y el cuarto en general para los Tres Leones.

Y la victoria significa que Inglaterra, que ya había asegurado su lugar en los últimos 32 antes del inicio, finalizó en la cima del Grupo L y se enfrentará a la República Democrática del Congo en la próxima ronda.

Hablando con periodistas después del partido, Bellingham dijo: “Se logró el primer trabajo. Venimos aquí para hacerlo por secciones, y ahora hemos logrado ese primer objetivo: pasar de grupo y liderarlo también.

“Sabíamos qué nivel queríamos alcanzar, y lo logramos en la segunda mitad. En cada partido tenemos que mejorar, y depende de nosotros lograrlo.

“La asistencia fue una buena combinación de juego, y el récord [de goles ingleses en la Copa del Mundo] es todo lo que Harry Kane merece.”

Mientras tanto, Panamá abandonará la Copa del Mundo después de tres victorias consecutivas, pero a pesar de ser eliminado antes de su último partido, dieron a Inglaterra una prueba difícil.

El equipo centroamericano se convirtió en el sexto equipo en perder sus primeros seis partidos en la Copa del Mundo, con el 50% de esas naciones alcanzando el hito en esta edición (también Haití e Irak).

El equipo de Thomas Christiansen defendió brillantemente durante la mayor parte del partido, buscando contraatacar a Inglaterra siempre que podían, pero eventualmente concedieron justo después de la hora.

Hablando en RPC Radio después del partido, el extremo panameño José Luis Rodríguez dijo: “Muy contento con el rendimiento del equipo. Al final, no conseguimos los resultados que esperábamos, pero competimos hasta el final.

“No nos dimos por vencidos. Tal vez en los primeros partidos necesitamos ser más clínicos frente al gol, como lo fuimos en este partido.

“Pero estoy muy contento con cómo jugamos en los partidos porque, al final, luchamos, no nos rendimos y nos quedamos con eso.

“Intentamos cerrar los espacios bien, intentar jugar al contraataque. Obviamente, en la segunda mitad decidimos arriesgar un poco más, pero al final es fútbol, y quiero agradecer a mis compañeros de equipo por luchar hasta el final.”