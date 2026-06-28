Filtraciones, abogados y un denunciante: ¿cómo surgieron las fallas de KPMG y se pudo haber hecho más?

Filtraciones, abogados y un denunciante: ¿cómo surgieron las fallas de KPMG y...

Los socios de KPMG filtraron información de clientes y trataron mal al informante que dio la alerta, según se ha escuchado en una investigación. Gerentes globales y australianos, tres bufetes de abogados y reguladores del gobierno pasaron por alto las señales.

La firma ha admitido filtraciones internas no éticas pero inicialmente se negó a entregar sus investigaciones a los reguladores. Su brazo internacional con sede en Londres emitió una disculpa general pero negó la responsabilidad.

¿Qué hizo KPMG?

El personal de KPMG filtró información confidencial de Lendlease y Optus a colegas que estaban buscando contratos de auditoría lucrativos en Westpac, Dexus y Telstra. Al menos tres socios estaban involucrados.

El informante dio la alerta sobre el comportamiento de sus colegas en un correo electrónico el 30 de mayo de 2024 a Julian McPherson, en ese momento jefe de auditoría. El correo electrónico alegaba que los socios de KPMG estaban persiguiendo “crecimiento de ingresos a toda costa”, junto con otras quejas laborales, según una investigación parlamentaria escuchó el viernes.

El sitio web de KPMG dice: “¡Actuar con integridad está en el corazón de nuestros valores y todos debemos tomar la decisión correcta al hablar!”

El informante le dijo a la investigación que KPMG le negó un aumento de sueldo, le retiró trabajo de clientes y amenazó con despedirlo.

El ex CEO de KPMG, Andrew Yates, dijo a la investigación que inicialmente se centró en el informante como un problema de recursos humanos. McPherson negó amenazar al informante, diciendo: “No recuerdo que fuera una decisión definitiva que sería despedido”.

Ambos hombres dijeron que tomaron en serio las acusaciones y creyeron que estaban respondiendo adecuadamente.

KPMG dijo a la investigación que nunca ofreció pagar al informante para que recibiera asesoramiento legal sobre sus derechos. Sin protección legal, el informante se negó a proporcionar detalles de identificación sobre sus reclamos.

La gerencia de KPMG dijo que pidieron repetidamente más información sobre las acusaciones, incluso revisaron su computadora en busca de pruebas en noviembre de 2024. Yates dijo que en ese momento no informó a la junta ejecutiva de KPMG, en lugar de esperar una investigación interna, que no encontró evidencia de mala conducta.

En abril de 2025, se informó a los miembros independientes de la junta que había acusaciones específicas relacionadas con empresas específicas. En mayo de 2025, Yates informó a Lendlease sobre una acusación de filtración pero dijo que las investigaciones no encontraron evidencia.

Yates dijo que no informó a Optus, ni recordaba haber alertado a Dexus o Westpac. KPMG solo substantió alguna de las acusaciones y alertó a los clientes después de que la senadora Deborah O’Neill mencionara las acusaciones del informante en el parlamento en marzo de 2026.

Yates y McPherson desde entonces han renunciado, reconociendo que manejaron mal las quejas del informante.

¿Cómo respondieron los bufetes de abogados de primer nivel?

KPMG trajo a dos bufetes de abogados internacionales de primer nivel para investigar al informante: el Ashurst con sede en el Reino Unido y el Allens con sede en Sídney, que dijo a la investigación que tenía una “larga relación” con KPMG.

Ninguno de los dos bufetes entrevistó al informante, escuchó la investigación.

Ashurst investigó inicialmente los problemas laborales del informante en febrero de 2025, dijo a la investigación. En junio de 2025, brindó asesoramiento a KPMG sobre su investigación interna de las acusaciones.

En un asesoramiento legal proporcionado a KPMG en diciembre de 2025, Allens dijo que no encontró evidencia de las acusaciones.

En mayo, KPMG dijo que las investigaciones no habían sido lo suficientemente rigurosas. Pidió a Allens que investigara nuevamente en marzo después de que las acusaciones se hicieron públicas.

Ambos bufetes han respaldado la calidad de su trabajo y no se les acusa de mala conducta.

¿Cómo estuvo involucrado KPMG International?

KPMG International fue el siguiente punto de contacto del informante.

La asesora general global de KPMG, Anne Collins, dijo a la investigación que el informante se puso en contacto con el equipo internacional. El informante dijo a la investigación que Collins reconoció personalmente sus preocupaciones por correo electrónico en junio de 2025, luego remitió su correo electrónico a Freshfields, un bufete de abogados con sede en Londres.

El informante dijo que Freshfields luego le dijo que KPMG International no estaba al tanto de sus preocupaciones y no tenía autoridad para investigar la conducta de la firma australiana.

KPMG International, que incluye a Collins, negó haber hecho algo mal y dijo a la investigación que tomó medidas “razonables y apropiadas”. Dijo que el informante inicialmente no proporcionó detalles de sus acusaciones y luego, cuando lo hizo, la firma global se remitió a las investigaciones australianas bajo la creencia de que el informante había sido invitado a colaborar.

“KPMG Australia ha reconocido que su comportamiento ha sido inferior a los estándares que nos imponemos y que la comunidad en general espera, y agradecemos la responsabilidad que ha asumido la firma australiana”, dijo la firma internacional.

Gary Wingrove, el CEO entrante de KPMG International y el ex CEO australiano, se disculpó de todos modos por el manejo de la firma, diciendo: “Lo siento, personalmente.”

Freshfields declinó hacer comentarios, citando la confidencialidad del cliente.

¿Cuál fue el papel del gobierno australiano?

El gobierno australiano no ha asegurado que KPMG y otras grandes sociedades estén cubiertas adecuadamente por las regulaciones de la empresa, advirtió el regulador corporativo.

La Comisión de Valores e Inversiones de Australia comenzó a investigar las presuntas fallas de KPMG en abril, después de que se hicieran públicas, dijo Sarah Court, presidenta de Asic, en estimaciones del Senado el 5 de junio. Asic carece de poderes clave para investigar y regular directamente a las asociaciones y solo puede investigar a los auditores de empresas registrados, dijo Court.

Court dijo a la investigación que Asic debería tener poderes para investigar grandes asociaciones, al igual que puede hacerlo con las empresas, y pidió sanciones más severas por infracciones de la ley.

También pidió más protecciones para los informantes que cubran asociaciones, al igual que lo hizo el presidente saliente de KPMG Australia, Martin Sheppard.

Una investigación provocada por el escándalo de filtraciones fiscales de PricewaterhouseCoopers recomendó reformas profundas en 2024. El gobierno no respondió formalmente hasta febrero de 2026 y no adoptó sus recomendaciones.

En junio, el gobierno anunció que consideraría la reforma de la ley de asociaciones y de los informantes. La consulta continuará hasta finales de julio.

¿Cómo respondió la nueva dirección de KPMG?

KPMG ha tardado en dar a la investigación y a los reguladores acceso completo a sus investigaciones sobre las acusaciones.

El 19 de junio, Sheppard, presidente de KPMG en ese momento, dijo a la investigación que la firma estaba reclamando el secreto profesional y reteniendo los documentos porque implicaban reclamos relacionados con personas que podrían enfrentar investigaciones criminales. Esa noche, cedió.

Luego, KPMG anunció que Sheppard renunciaría el 23 de junio. El CEO interino, Stan Stavros, dijo que el cambio era necesario.

“Estamos decididos a enfrentar lo que salió mal, actuar con transparencia y asegurar que estos errores no se repitan”, dijo Stavros.

Pero KPMG solo compartió con el comité de investigación algunos, no todos, de los documentos solicitados, dijo el comité el martes. Su presidente, el senador O’Neill, dijo que KPMG también debería compartir los documentos con Asic y la Junta de Profesionales de Impuestos para sus investigaciones.

KPMG no hizo comentarios cuando se le preguntó si había compartido las investigaciones con los reguladores o si había dado al comité acceso completo. Asic y la Junta de Profesionales de Impuestos no comentaron el viernes cuando les preguntaron si KPMG había compartido los documentos.