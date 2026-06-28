Millones abandonan la cobertura de Obamacare después de que vencen los subsidios, los costos aumentan

NUEVA YORK – Cerca de 3 millones menos de personas en los Estados Unidos tenían planes de seguro de salud de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio en febrero en comparación con el mismo período del año pasado, según nuevos datos federales.

En el informe publicado el viernes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. sugirió que la disminución del 13% en la inscripción, de 22,1 millones de personas en 2025 a 19,2 millones este año, podría atribuirse a una represión federal contra la inscripción fraudulenta o “fantasma”. Pero los analistas de salud dijeron que era más probable que estuviera relacionado con la expiración de los subsidios federales el 1 de enero, lo que provocó un aumento en los costos de los planes que resultó en que muchas personas no pudieran pagar sus primas.

“Sabemos que personas reales perdieron su cobertura de seguro de salud”, dijo Cynthia Cox, vicepresidenta y directora del programa ACA en la organización de investigación de salud KFF, citando hallazgos de encuestas sobre personas que abandonaron sus planes. “Esta pérdida de cobertura ocurrió al mismo tiempo que millones de personas enfrentaban aumentos de tres dígitos en sus pagos de primas”.

Los nuevos datos, compilados en abril pero que muestran la cobertura en febrero, representan la primera mirada oficial del gobierno a cómo la incapacidad de las personas para pagar sus facturas afectó la inscripción total. Esto se debe a que las cifras capturan el mercado después de que expirara el período de gracia para pagos no realizados.

Una estimación federal en enero mostró que aproximadamente 800,000 personas menos se habían inscrito en planes de ACA en comparación con el mismo período del año pasado, marcando la primera vez en los últimos cuatro años que la inscripción había disminuido desde el año anterior en ese momento en la ventana de compras.

Cox dijo que KFF espera que el número total de personas en el programa de salud del gobierno continúe disminuyendo a lo largo del año, potencialmente hasta un mínimo de alrededor de 17,5 millones. Eso representaría una caída significativa para el programa de seguros de salud subsidiados insignia del gobierno para personas en edad laboral que no califican para Medicaid. En los últimos años, los planes de ACA se han convertido en una opción popular para trabajadores independientes, agricultores, rancheros, estilistas y otros sin cobertura de salud a través de un empleador.

Los subsidios de ACA que expiraron este año estuvieron en el centro de una amarga lucha en el Congreso el otoño pasado, con demócratas y algunos republicanos pidiendo su renovación. Los aumentos bruscos en los costos de salud en los programas de ACA y otros seguros de salud llegan en un momento en que los votantes en las próximas elecciones de noviembre dicen que la asequibilidad está entre sus principales preocupaciones.