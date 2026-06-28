Los riesgos no contados de la guerra.

En esta exclusiva de wespennest y Eurozine, Mary Kaldor, autora de Nuevas y viejas guerras, Culturas de seguridad global y el próximo libro Encrucijadas experimentales, habla sobre sus puntos de vista sobre estrategias de seguridad, economía de guerra, guerra comercial, pacifismo, neutralidad y los riesgos de la guerra nuclear desde una perspectiva europea.

Andrea Zederbauer: Me gustaría empezar con una nota conceptual. En tus libros, te enfocas en la tipología de guerras y estrategias de seguridad. ¿Cómo describirías el tipo de guerra que vemos en Ucrania?

Mary Kaldor: En muchos aspectos, parece una guerra clásica y vieja. Las guerras antiguas son luchas arraigadas entre fuerzas regulares. La tendencia interna de estas guerras es a la escalada, a lanzar más y más en una pelea hasta el amargo final.

En lugar de aumentar la tensión, las nuevas guerras tienden a sostener el conflicto. De hecho, la batalla militar es bastante rara en las nuevas guerras. El territorio se controla a través de medios políticos en lugar de militares, al tomar edificios administrativos, por ejemplo, y expulsar a civiles que no están de acuerdo contigo o que son de una etnia diferente. La mayor parte de la violencia se dirige hacia los civiles. Las nuevas guerras suelen implicar una mezcla de actores estatales y no estatales.

Se caracterizan por una combinación de oligarquía, robo, ganar dinero a través de la violencia y políticas extremas de identidad, ya sea enfocadas en la religión o la etnicidad. Son increíblemente difíciles de terminar, porque las facciones en guerra se benefician de la violencia en sí misma en lugar de ganar.

Creo que Rusia está enfocada en luchar una “nueva guerra”. En 2013, justo antes de la anexión de Crimea y la toma de Donetsk y Lugansk, Valery Gerasimov, jefe del estado mayor del ejército ruso, publicó un artículo llamado “Guerra No Lineal”. Lo que quiso decir con esto fue muy parecido a lo que yo entiendo por nueva guerra. Dijo, es muy fácil crear caos y desorden usando lo que llaman en Rusia “tecnología política” – fuerzas especiales, disidentes locales. Lo que sucedió en Donetsk y Lugansk fue un manual de instrucciones para la guerra no lineal. Rusia intentó apropiarse de todo el sur de Ucrania persuadiendo a los disidentes locales para que tomaran edificios administrativos. Pero en todas partes, excepto en Donetsk y Lugansk, fueron frustrados por los ciudadanos. De alguna manera curiosa, la estrategia de invasión convencional de Rusia en febrero de 2022 fue una aberración de sus tácticas de nueva guerra.

Rusia está retratando este conflicto como un conflicto étnico entre hablantes de ucraniano y ruso. La naturaleza misma del régimen ruso es muy típica de lo que se ve en contextos de nuevas guerras. Es un régimen cleptocrático que legitima su posición, por un lado, con una narrativa imperialista y, por otro, con una narrativa ruso-étnica. Se trata de políticas de identidad y de ganar dinero del estado.

En Siria, Georgia y África, así como en Ucrania, Rusia ha participado en saqueos sistemáticos y violencia sexual – violencia táctica contra los civiles característica de las nuevas guerras. La situación en Ucrania, por el momento, se asemeja más a una guerra antigua, pero podría convertirse fácilmente en una nueva guerra.

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