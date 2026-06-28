¡Horroroso!: Al menos 117 perros muertos encontrados en refugio no

En Fortuna, California, se encontraron los restos de al menos 117 perros en las instalaciones de un refugio de animales de California catalogado como “no-kill”, muchos de ellos con heridas de bala, según informaron las autoridades.

La Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt dijo el viernes que también se descubrieron 21 cráneos de perros, cientos de huesos y otros restos durante las búsquedas en el Santuario de Animales Rescatados de Miranda, una instalación de 50 acres (20 hectáreas) en Fortuna, California.

Los investigadores que peinaban el lugar el jueves localizaron un área en un granero donde creen que probablemente fueron asesinados perros, dijo la oficina del alguacil. Se encontraron más de 600 collares para perros cerca, dijo la oficina.

El alguacil William Honsal lo calificó como una “escena horrenda”. No se han presentado cargos.

Se dejó un mensaje solicitando un comentario al fundador del refugio, Shannon Miranda.

En una declaración publicada en el sitio web del refugio el 18 de junio, Miranda dijo que la cobertura mediática reciente y los comentarios en línea “han presentado una imagen incompleta y, en algunos casos, inexacta de nuestro trabajo”.

“En Miranda’s Rescue, nuestra misión es salvar a tantos animales como podamos de manera segura, siempre equilibrando la compasión por los animales con nuestra responsabilidad de proteger a las familias, niños, otras mascotas y al público”, escribió Miranda.

La oficina del alguacil dijo que comenzó a investigar el refugio después de recibir “información creíble” en abril “sobre acusaciones de abuso animal grave, crueldad animal, fraude y conspiración”.

Miranda’s Rescue cobra tarifas por transferencias al refugio, así como donaciones que dicen ayudan a cubrir los costos de alimentos, vivienda, atención veterinaria, medicamentos, gastos de instalaciones y personal.

Una declaración jurada de una búsqueda anterior de la propiedad dijo que la oficina del alguacil fue alertada por un par de defensores de animales, uno de los cuales es propietario de una propiedad contigua al refugio y usó cámaras de rastro para monitorear la actividad cerca de un supuesto sitio de entierro.

Los defensores luego ingresaron a la propiedad del refugio y desenterraron restos de perros, dijo la declaración jurada.

“Esta investigación apenas está comenzando”, dijo Honsal en un comunicado. “Hay una gran cantidad de datos por procesar, testigos por entrevistar y pruebas por examinar”.

Los investigadores que usaron radar de penetración en el suelo encontraron 117 restos intactos en varios estados de descomposición enterrados en un campo abierto, dijo la oficina del alguacil.

Radiografiaron 70 de los restos en el lugar y encontraron evidencia de fragmentos de bala en muchos de ellos. La causa de muerte de muchos de esos animales parecía ser heridas de bala, dijo la oficina del alguacil.

Los investigadores también encontraron restos adicionales en etapas avanzadas de descomposición, dijo la oficina del alguacil.

La oficina del alguacil dijo que cientos de perros fueron transferidos o entregados a Miranda’s Rescue por ciudadanos privados y refugios de animales.

En su declaración, Miranda dijo: “Miranda’s Rescue es un refugio sin sacrificio. No sacrificamos animales simplemente para liberar espacio”.

Sin embargo, Miranda escribió, “hay circunstancias excepcionales en las que la eutanasia puede ser necesaria, cuando un animal sufre una condición terminal o cuando representa un peligro serio y continuo para las personas u otros animales”.

“En esas situaciones, tomamos la decisión más humana y responsable que podamos, siempre teniendo en cuenta la seguridad pública y el bienestar animal”, concluyó.