Mel Brooks, el genio de la comedia detrás de clásicos como Young Frankenstein, The Producers, Spaceballs y Blazing Saddles, cumplió 100 años el domingo.

Nacido Melvin Kaminsky el 28 de junio de 1926 en Brooklyn, Nueva York, Brooks resumió su lugar en la vida en la mini serie documental del director Judd Apatow Mel Brooks: ¡El Hombre de 99 Años! diciendo simplemente, â€œNací para hacer reír a la gente. Así que, hago eso.â€

Mel Brooks: ¡El Hombre de 99 Años! fue lanzado en HBO Max a finales de enero, y cinco meses después, el escritor, director, productor y actor hizo oficialmente obsoleto el título de 99 años.

Para celebrar el cumpleaños número 100 de Brooks, aquí hay un vistazo a la vida y carrera de la leyenda del espectáculo en imágenes.

[Context: El artículo destaca la vida y carrera del legendario comediante Mel Brooks, con detalles sobre su cumpleaños número 100 y su extensa trayectoria en el cine y la comedia.]

[Fact Check: Mel Brooks cumplió 100 años el 28 de junio de 2026.]