Ben Stokes: el capitán de Inglaterra dice que retirarse del cricket internacional es “lo mejor” para él

Ben Stokes dijo que retirarse del cricket internacional es “lo mejor” para él después de revelar que la prueba final de Inglaterra contra Nueva Zelanda será la última.

El jugador de 35 años, uno de los mejores jugadores de críquet que jamás haya jugado para Inglaterra, hizo el sorprendente anuncio en el cuarto día de la prueba decisiva en Trent Bridge.

Significa que su carrera internacional terminará el lunes después de 15 años, 122 pruebas, 114 internacionales de un día y 43 T20.

“Puede parecer bastante egoísta, pero esta decisión es realmente lo mejor para mí en este momento”, dijo Stokes a Sky Sports.

“Espero que sea lo mejor para el equipo en el futuro, pero también espero que sea lo que me permita seguir amando este juego que me ha dado tanto”.

El todoterreno negó que la decisión se haya tomado como resultado directo de los acontecimientos de las últimas tres semanas, cuando no estuvo disponible para el segundo test de Inglaterra contra Nueva Zelanda tras un incidente en un club nocturno de Londres.

En cambio, dijo que había estado considerando poner fin a su carrera desde la derrota de Inglaterra por 4-1 en el Ashes en Australia, y que tenía más pensamientos de retirarse durante la primera prueba del verano en Lord’s.

“La Prueba del Señor, para mí, fue algo que me trajo sentimientos negativos sobre dónde me encontraba en mi carrera”, dijo.

“He trabajado muy duro desde que llegué a casa [from Australia] para arreglar las cosas, o al menos eso es lo que pensé que estaba haciendo. Puse mucho tiempo y esfuerzo en hacer eso y simplemente me quedé exhausto”.

Sin embargo, Stokes confirmó que la controversia del club nocturno “se sumó” a la idea de pedir tiempo.

“Hubo una preparación, cómo fueron las cosas durante toda la semana en Lord’s y luego otro momento cuando me senté junto a Joe Root en el vestuario”, dijo.

“Obviamente sucedió otro escenario que se sumó a esto. Nunca es fácil para mí, ¿verdad? Fue una situación desafortunada en la que estar involucrado durante las últimas dos semanas”.