Dúo bipartidista del Senado hace un llamado para trabajar juntos mientras la nación dividida celebra su 250 aniversario

A medida que la nación se prepara para conmemorar el semiquincentenario de América en este Día de la Independencia, una pareja bipartidista de senadores estadounidenses argumentó a favor de trabajar en conjunto a través del pasillo político y tener el valor de hacer lo mejor para el país, incluso cuando sea políticamente inconveniente.

“[Como senador,] debes tomar posiciones que sabes que son lo correcto para la nación, que nos hagan avanzar de manera positiva, pero que podrían ser políticamente perjudiciales para ti y tu carrera”, afirmó el senador demócrata Mark Kelly, capitán retirado de la Marina y exastronauta de la NASA, a Jonathan Karl, copresentador de “This Week” de ABC News. “Eso es difícil para algunas personas.”

El senador republicano Todd Young, quien sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, dijo que el valor que se le pide a las fuerzas armadas de América es similar al valor que se le pide a los funcionarios electos.

“¿Cómo influye ese servicio en lo que haces aquí?” preguntó Karl. “Este es un tipo de valor muy diferente.”

“Así es. Este tipo de valor, en ciertos aspectos, es uno menos familiar para muchas personas. Es el valor de ser malinterpretado por personas a las que respetas y amas y cuyos valores compartes en cuestiones difíciles. Es el valor de hacer cosas impopulares y de rendir cuentas”, dijo Young. “Pero siento que ese tipo de valor, que se enfatiza en el servicio militar, es necesario para servir al bien común en tiempos divididos.”

Young agregó: “La gente no nos envía aquí para ser influyentes. … Nos envían aquí para resolver problemas difíciles trabajando con personas que no siempre ven el mundo de la misma manera que nosotros.”

Tanto Young como Kelly, quienes representan a Indiana y Arizona, respectivamente, se encuentran entre los 10 funcionarios electos, nueve veteranos militares y un exagente del FBI, perfilados en el nuevo libro “Courage Can Save US” del autor Rye Barcott. Barcott es el cofundador y director ejecutivo de With Honor, una organización que recluta a veteranos bipartidistas para postularse a cargos públicos.

“With Honor ha ayudado a respaldar a más de 100 veteranos. Hay alrededor de 50 que actualmente están en el Congreso,” dijo Barcott a Karl. “Y ellos se comprometen a servir con integridad, civismo y valentía, incluida la valentía de trabajar a través de líneas partidistas, no necesariamente estar de acuerdo con cada política, pero mantener esa confianza para abordar asuntos que realmente son importantes para el país.”

Kelly y Young se han unido en un esfuerzo para aprobar legislación que revitalice las industrias de construcción naval y marítima comercial de los Estados Unidos para contrarrestar el dominio de China en el mar. Pero como miembros de partidos opuestos, temas no relacionados amenazan con desbaratar el progreso en otros aspectos.

Para Kelly y Young, esa fue una preocupación cuando la administración Trump atacó a Kelly por un video que él y otros demócratas grabaron en el que le decían a los miembros del servicio de Estados Unidos, “Nuestras leyes son claras. Puedes rechazar órdenes ilegales.” El Departamento de Justicia no logró obtener acusaciones contra los seis legisladores, y un juez bloqueó el intento del Secretario de Defensa Pete Hegseth de reducir el rango de Kelly y su jubilación militar.

Young dijo que le envió un mensaje de texto a Kelly la mañana en que el presidente Donald Trump acusó al demócrata y a los demás de sedición por lo que dijeron en el video.

“Tuvimos un intercambio de ida y vuelta, un intercambio que mantendré privado acerca de lo que debería hacer, cómo debería responder, a dónde llevaba esto, y así sucesivamente,” dijo Young. “Y eso demuestra que es realmente importante desarrollar confianza entre tus colegas en solidaridad, incluso durante lo que sé que fue un momento difícil para Mark. Y me gusta pensar que, porque hemos desarrollado esa colaboración, conduce a una acción constructiva en temas como la construcción naval.”

Karl presionó a Young sobre el hecho de que pocos republicanos hablaron públicamente para criticar la acusación del presidente: “No hubo muchas protestas entre los republicanos en el Congreso por eso.”

“Bueno, esto lleva a una pregunta más amplia, ¿por qué estoy aquí, Jonathan? ¿Estoy aquí para opinar cada vez que tengo una preocupación sobre declaraciones o incluso acciones, pero luego me vuelvo incapaz de trabajar en iniciativas más amplias que son importantes para mis electores en nombre de mis electores y el país, o estoy aquí para narrar una presidencia?” dijo Young.

El senador de Indiana agregó: “Es muy difícil, este trabajo, navegar entre los escollos y evaluar, saben, el cálculo moral del momento y evaluar cuándo debes llevar la situación a sus límites, por así decirlo.”

Pero incluso cuando el presidente estaba atacando a Kelly, Young dijo que la Casa Blanca le aseguró que su trabajo conjunto en la legislación de construcción naval no era un problema y debería continuar.

“Bueno, tienes que compartimentar las cosas,” dijo Kelly a Karl. “Todos somos adultos. Entendemos las complejidades de nuestra propia política individual y ciertamente lo complejo que es, especialmente para los republicanos con esta administración en particular. Diría que en esta situación, es más fácil estar en la minoría.”

Mientras Kelly dijo que cree que “es más difícil” para los republicanos plantarse ante este presidente que ante los anteriores, Young dijo que “no culpa al presidente por usar el poder que tiene para avanzar en la agenda para la que fue elegido.”

“Es un maestro de las redes sociales. Tiene seguidores políticos más leales de los que jamás he encontrado en mi vida política. Y los ha utilizado,” dijo Young. “Así que ¿requiere un tipo de liderazgo público más sofisticado, más ágil? Creo que sí. Pero eso de ninguna manera me exime a mí ni a ninguno de mis colegas, ya sean republicanos o demócratas, de la agencia que tenemos. Todavía necesitamos sacrificar cuando sentimos que el bien común puede avanzar a través del sacrificio personal.”

Con el aniversario número 250 de la nación acercándose, Kelly reconoció que los estadounidenses están “claramente muy divididos,” y dijo que en su opinión, Trump “observa cada oportunidad no como una oportunidad para unir al país, sino para dividirnos aún más.”

“Incluso esta celebración del 250 aniversario, realmente es una oportunidad para reflexionar sobre la historia de nuestro país y todas las grandes cosas que hemos hecho, toda la innovación,” dijo Kelly. “Pero ¿qué va a suceder el 4 de julio? Vamos a tener un mitin.”

Sin embargo, Young argumentó que esa perspectiva “permite a nuestro país evitar responsabilidades.” Dijo que el pueblo estadounidense necesita exigir más de sus líderes.

“Esto es un experimento. Es un experimento frágil y solo existe si el pueblo estadounidense toma el mando de este país, y si tienen problemas con la forma en que estamos siendo dirigidos, entonces pongan a personas en cargos que puedan hacer un mejor trabajo,” dijo.