Los guardianes activan a Chase DeLauter

Los Guardianes recuperarán a uno de sus mejores bateadores después de una breve ausencia, ya que el equipo anunció que el jardinero Chase DeLauter está siendo activado fuera de la lista de lesionados. DeLauter batea tercero hoy y actúa como bateador designado. Compañero jardinero Petey Halpin está siendo transferido a Triple-A Columbus en un movimiento correspondiente.

DeLauter aterrizó en la lista de lesionados el 17 de junio con una pequeña fractura en la caja torácica, que sufrió al estrellarse contra la pared del jardín con un elevado de Gleyber Torres unos días antes. Inicialmente, no estaba claro cuánto tiempo estaría DeLauter fuera, pero demostró recuperarse rápidamente de la lesión. DeLauter reanudó sus actividades de béisbol el 22 de junio y ahora regresa apenas dos semanas después de sufrir la lesión.

DeLauter, de 24 años, entró en la temporada como uno de los mejores prospectos de Cleveland, así como uno de los 100 mejores prospectos de la liga, según la clasificación oficial de MLB.com. DeLauter formó el club fuera del campamento y se mantuvo firme en su primera experiencia con la acción de las Grandes Ligas. En 270 apariciones en el plato, está bateando .263/.337/.408 con 110 wRC+. Como prospecto, DeLauter se destacó por su capacidad para batear promedio mientras mostraba buen poder y disciplina en el plato. Ha estado a la altura de esa reputación hasta ahora, con una tasa de boletos superior al promedio del 10,4% y conectando siete jonrones mientras se ponchaba sólo el 13,3% del tiempo.

El regreso de DeLauter es un gran impulso para una ofensiva de Cleveland que ha tenido problemas en su mayor parte en 2026. El 90 wRC+ de los Guardianes está empatado con los Mets y los Rojos en el segundo peor lugar en las Mayores. JosÃ© RamÃ­rez golpeó por debajo de sus estándares habituales en abril y mayo, luego encontró su equilibrio en junio antes de ir a la lista de lesionados con una fractura del ganchoso izquierdo. Brayan Rocchio y Kyle Manzardo están ligeramente por encima del promedio, mientras que Steven Kwan ha luchado mucho con una suma de 70 wRC+. Aparte de ese grupo, otros seis bateadores de los Guardianes han tenido entre 120 y 250 apariciones en el plato. Casi Travis Bazzana han estado por debajo del promedio en el plato.

Las luchas en la ofensiva no son exactamente nuevas para Cleveland, ya que el equipo generalmente sobresale gracias a la fuerza de su cuerpo de lanzadores. No obstante, necesitarán mejorar en el lado de los bateadores para aumentar sus posibilidades de llegar a los playoffs, y mucho menos hacer una carrera profunda. El equipo tiene un récord de 43-40, que no es dominante, y están dos juegos detrás de los Medias Blancas en la columna de derrotas. FanGraphs le da a Cleveland un 56,2% de posibilidades de llegar a la postemporada, pero esas probabilidades se deben más al decepcionante estado de la Liga Americana que a cualquier mérito de postemporada por parte de los Guardianes. La rotación y el bullpen son unidades por encima del promedio según fWAR, pero la incapacidad del equipo para batear los deja con un diferencial de carreras de -9. Un DeLauter saludable mitigará esto hasta cierto punto, pero se necesitan más actualizaciones cuando llegue la fecha límite.

Con el regreso de DeLauter, Halpin baja a las menores. Halpin, seleccionado en la tercera ronda del draft de 2020 por Cleveland, fue llamado por última vez a las Mayores el 16 de junio. En 25 apariciones al plato desde entonces, registró sólo cuatro hits y se ponchó ocho veces. Entre eso y su anterior paso por las Grandes Ligas en mayo, Halpin está bateando .170/.185/.226 con una tasa de ponches del 28,6% en 56 apariciones en el plato. Piensa quedarse en Triple-A salvo otra lesión.

Foto cortesía de David Richard, Imagn Images