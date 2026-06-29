La peligrosa tendencia de los juguetes ‘blandos’ hace que los niños necesiten injertos de piel

Los juguetes falsificados Squishy Steam Bunz han estado causando estragos después de explotar (Foto: Ayuntamiento de Glasgow/PA Wire)

Advertencia: en este artículo se incluyen imágenes angustiantes.

Una extraña tendencia en línea de calentar juguetes blandos en el microondas está dejando a los niños con cicatrices permanentes.

Los videos que circulan en línea muestran los juguetes, que son suaves y fáciles de apretar, calentándose para hacerlos aún más suaves.

Pero los expertos advierten que esto hace que se acumule presión dentro del blando, lo que aumenta el riesgo de que explote y libere el gel caliente del interior que puede adherirse a la piel y provocar quemaduras graves.

El Royal Hospital for Children (RHC) de Glasgow ha tratado a seis niños con lesiones relacionadas con esta tendencia en los últimos ocho meses, y algunos de ellos necesitaron injertos de piel.

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Joseph, de ocho años, de Clackmannanshire, que necesitó semanas de tratamiento y un injerto de piel después de que un juguete blando calentado le estallara en el pecho y la mano (Foto: NHS Greater Glasgow y Clyde/PA Wire)

Uno de los heridos fue Joseph Erskine, de ocho años, de Clackmannanshire, que necesitó semanas de tratamiento y un injerto de piel después de que un juguete le estallara el pecho y la mano en mayo.

Su madre Stephanie Ewing dijo: “Mi marido y yo estábamos en casa. Estábamos sentados en la sala de al lado cuando Joseph entró con una toalla en la cara.

â€”Ya se habÃa limpiado el gel ardiente que tambiÃ©n le habÃa arrancado la piel. Estaba diciendo que su squishy lo quemó y al principio pensamos que se refería a una quemadura química. Luego nos dijo que lo había metido en el microondas.

“Nos quedamos impactados porque nunca se nos había pasado por la cabeza que haría eso con un juguete. Nunca antes había usado el microondas.

“Uno de nosotros había calentado algo antes y el reloj ya estaba en 40 segundos. Joseph acaba de empezar.

“Fue así de rápido y fácil para él”.

El personal especializado en quemaduras del Royal Hospital for Children (RHC) de Glasgow advierte a las familias sobre los peligros de una creciente tendencia en línea (Imagen: NHS Greater Glasgow y Clyde/PA Wire)

Dijo que Joseph había visto la tendencia en línea e instó a los padres a hablar sobre ello con sus hijos y disuadirlos de hacer algo similar.

Y añadió: “La quemadura de Joseph no se curó por sí sola y requirió un injerto, en el que se tomó piel del muslo y se aplicó en el pecho.

“Normalmente es un niño muy activo y deportista, con seis clubes por semana, pero todo eso está en suspenso hasta que se recupere”.

Su hijo ahora debe evitar la luz solar directa sobre la zona del injerto durante dos años, lo que, según ella, será “complicado durante los meses de verano”.

Scarlet Rowe, de 11 años, de North Ayrshire, fue tratada por quemaduras en la cara y el párpado después de un incidente similar en mayo, poco después de recibir un juguete blando.

Su madre Gina dijo: “Al principio no nos dimos cuenta de lo que había sucedido, simplemente parecía baba en su cara. Sólo después de unos minutos nos dimos cuenta de que se había calentado y le quemaba la piel.

â€”La hinchazón era tan grave que no estábamos seguros de cuál sería el resultado.

‘Afortunadamente, no fue necesario ningún injerto, pero está tan cerca de su ojo que esto podría haber sido mucho peor.

Scarlet Rowe, de 11 años, fue tratada por quemaduras en la cara y el párpado (Foto: PA)

“Estos juguetes son muy populares y fáciles de comprar, pero no teníamos idea de los riesgos. Sólo los habíamos comprado ese día.’

Los especialistas en quemaduras dijeron que las lesiones causadas por juguetes blandos calentados pueden ser particularmente graves porque el gel del interior puede permanecer extremadamente caliente y pegarse a la piel, prolongando la quemadura.

Sharon Ramsay, enfermera de quemados del RHC, dijo: “Desafortunadamente, estamos viendo un número creciente de niños con lesiones prevenibles relacionadas con esta tendencia.

â€”Cuando estos juguetes se calientan, el contenido puede explotar y adherirse a la piel, provocando quemaduras profundas.

“Estas lesiones pueden ser muy graves y requerir tratamiento a largo plazo, incluida cirugía y rehabilitación.

â€”En algunos casos, los niÃ±os quedan con cicatrices permanentes. Instamos encarecidamente a los padres y cuidadores a que hablen con sus hijos sobre los riesgos.’

La curación y recuperación de las quemaduras pueden llevar semanas o meses y los niños que las sufren a menudo necesitan cuidados continuos que incluyen vendajes, fisioterapia y tratamiento de cicatrices.

Samsons Cash and Carry está retirando urgentemente los Squishy Dumplings vendidos después de que se descubrió que contenían una concentración excesiva de benceno.

Si se inhala, el benceno puede causar irritación en los ojos, la nariz y la garganta.

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