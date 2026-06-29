29 muertos en operaciones terrestres de Pakistán en Afganistán un día después del ataque terrorista en Karachi

El conflicto entre Pakistán y Afganistán volvió a intensificarse con Islamabad reportando haber matado a 29 militantes en una operación terrestre, seguida de “ataques medidas” contra escondites y refugios de militantes en el país vecino.

Mientras Pakistán afirma haber matado a 29 militantes en la operación, los talibanes reportadamente reclamaron víctimas civiles en los ataques.

Los ataques paquistaníes en el este de Afganistán han matado o herido a docenas de civiles, según informó el portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, citado por la agencia de noticias AFP. También calificó los ataques como un “acto cobarde de agresión”.

Esto sucede un día después de que cuatro soldados paquistaníes murieran en una explosión en Karachi, por la cual una facción disidente del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) reclamó la responsabilidad. Los talibanes de Pakistán son aliados de los talibanes afganos, que regresaron al poder en Afganistán en 2021.

El Ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, dijo que tres objetivos en Paktia, Paktika y Kunar fueron destruidos durante la operación en Afganistán, y 29 militantes murieron, según informó la agencia de noticias AP.

El ataque terrorista en Karachi

La operación del domingo es la última escalada en los enfrentamientos fronterizos entre Pakistán y Afganistán, llegando justo un día después de que una explosión matara a soldados paquistaníes en Karachi y provocara un enfrentamiento fatal entre las fuerzas armadas paquistaníes y militantes.

Alrededor de las 8:30 pm del sábado, un vehículo cargado de explosivos se estrelló contra un edificio en Karachi perteneciente a la fuerza paramilitar de Pakistán, los Rangers de Sindh. Luego, estalló una explosión, tras lo cual los terroristas entraron en el recinto y dispararon indiscriminadamente y lanzaron granadas, desencadenando más explosiones.

En respuesta al ataque, el recinto de los Rangers fue cerrado, se instruyó a los residentes a permanecer en interiores, y luego comenzó un enfrentamiento de 90 minutos entre los atacantes y las fuerzas de seguridad paquistaníes. Los comandos de la Unidad de Seguridad Especial (SSU) y la Fuerza Antiterrorista (ATF) se unieron al personal de los Rangers en la operación.

Mientras cuatro soldados de los Rangers paquistaníes murieron en el ataque terrorista, el fuego retaliativo de los Rangers mató a seis terroristas y llevó a la captura de uno herido, que supuestamente fue identificado como un nacional afgano.

Jamaat-ul-Ahrar, una facción disidente del TTP o talibanes de Pakistán, había reclamado la responsabilidad por el ataque terrorista en Karachi. Fue un día después de esto que Pakistán llevó a cabo operaciones terrestres en regiones fronterizas y atacó a Jamaat-ul-Ahrar, matando a 29 combatientes, según la agencia de noticias AP.

El conflicto Pakistán-Afganistán se intensifica

La operación del domingo marca la última escalada en el conflicto en curso entre Pakistán y Afganistán. Estos llegan menos de tres semanas después de que el ejército de Pakistán lanzara ataques aéreos en lo que dijo eran escondites de militantes en Afganistán.

Los talibanes de Pakistán siguen siendo un punto crítico de fricción en el conflicto. Islamabad acusa al gobierno talibán de albergar a militantes detrás de un aumento en los ataques en su territorio. Sin embargo, Kabul ha negado repetidamente la acusación de que se utiliza territorio afgano para albergar militantes.

(Con información de AP, AFP).