Los Seahawks están trabajando en el momento de la firma de Terrion Arnold en medio de la situación legal del CB

El esperado fichaje de Terrion Arnold por parte de los Seattle Seahawks está en suspenso.

Si bien los Seahawks todavía están en línea para fichar a Arnold y han acordado términos con el esquinero veterano, el equipo está trabajando en la logística que se espera tome algún tiempo, informaron el martes los expertos de NFL Network Ian Rapoport y Mike Garafolo.

Se espera que la NFL coloque a Arnold en la Lista de Exentos del Comisionado una vez que firme con Seattle, lo que significa que no podrá practicar ni jugar mientras se desarrolla su proceso legal.

Arnold fue liberado por los Detroit Lions, quienes lo seleccionaron en la primera ronda del draft de 2024, en junio, poco después de que un juez de Florida fijó la fianza de Arnold en $1 millón por ocho cargos de delitos graves en relación con un robo y secuestro en febrero.

Harvey Steinberg, abogado de Arnold, de 23 años, ha argumentado ante el tribunal que los fiscales “ni siquiera estaban cerca” de demostrar que Arnold sabía o dirigía lo que harían sus asociados.

El entrenador en jefe de los Seahawks, Mike McDonald, dijo a los periodistas el 14 de agosto que el cronograma para que Arnold firmara oficialmente se estaba “resolviendo”.

“Fue una oportunidad de incorporar a un jugador por el que sentimos mucho durante el proceso del draft”, dijo Macdonald. “También entendemos que es una situación grave con un asunto legal. Hay un proceso detrás de esto, así que lo respetamos. Así es como operaremos, simplemente dejando que ese proceso se desarrolle y dejando que la liga decida si su regreso a jugar es y cuándo. Entenderemos que eso está en juego, pero también existe la oportunidad de traerlo y darle la oportunidad de ganarse una posición aquí.

“Estamos trabajando en eso sobre cuándo será el mejor momento para que él entre, pero tenemos un acuerdo con él y ya veremos… Realmente no sé cómo lo vamos a hacer”.