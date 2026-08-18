Sabiyano busca doblete en el San Martín, pero enfrenta a El Ernesto y Storm Sound

Un duelo prometedor en la Milla de La Plata de cara al Clásico Joaquín V. González (G2) de noviembre

LA PLATAâ€”Tras la magnÃfica victoria obtenida por el campeÃ³n Las cornetas (emmanuel) on Monday at HipÃ³dromo PalermoHacer clic para abrir el panel lateral y obtener mÃ¡s informaciÃ³n, top-tier action continues this Tuesday on the local strip at HipÃ³dromo de La PlataHacer clic para abrir el panel lateral y obtener mÃ¡s informaciÃ³n, where a new renewal of the traditional ClÃ¡sico General JosÃ© de San MartÃ­n (G3) ocupará un lugar central. Con una duración de más de una milla, la carrera sirve como un paso clave hacia la carrera de noviembre. Clásico Joaquén V. González (G2).

Se promete un choque imperdible, con varios contendientes que presumen de credenciales de primer nivel para la división. Habiendo recuperado su mejor forma, serbio aspira a una hazaña bastante notable. el hijo de Fortalecer viene de conseguir victorias consecutivas en el ClÃ¡sico 9 de Julio – DÃ­a de la Independencia (G3), y ahora busca completar el mismo doblete en honor del Padre de la Patria.

Hace poco más de un mes, el defensor de Stud 8 AÃ±os de Paraguay puntuado por 3/4 de longitud sobre Campo Verde(estrategos), que esta vez estará ausente de las puertas de salida. Sin embargo, El Ernesto (Señor Candy), tercero esa tarde por 3 cuerpos y 1/4, efectivamente estará en la fila.

Con una campaña masiva y una consistencia envidiable, el niño de 7 años El Ernesto sigue siendo competitivo en cualquier escenario. Tanto es así que, tras aquel tercer puesto, viajó a palermo repetir la colocación en el ClÃ¡sico RepÃºblica Federativa del Brasil (G3) detrás Taza (Hola feliz).

También pasando por el 9 de Julio línea de formulario es Sonido de tormenta (Hola feliz), el mejor corredor de 2025 en El Bosqueque actualmente no pasa por su mejor forma. Un caballo valiente al que le gusta comprometerse temprano, nunca se le puede descartar con seguridad.

Envío desde Campo 2 en san isidro es Tryman (Control de seguridad), capaz de correr desde fuera de ritmo o presionar temprano. Trae como su credencial más fresca un más que aceptable quinto puesto, a 6 cuerpos del campeón. Conducir alegría(Fortalecer), en el Perú clásico (G2) en el palermo suciedad.