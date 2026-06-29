Home Noticias Stephen Eustáquio marca un golazo y adelanta a Canadá ante Sudáfrica en...

Stephen Eustáquio marca un golazo y adelanta a Canadá ante Sudáfrica en los dieciseisavos de final

By
Gabriel Sánchez
-
16
0

IE 11 no es compatible. Para una experiencia Ã³ptima, visite nuestro sitio en otro navegador.

Stephen Eustáquio marca un golazo y adelanta a Canadá ante Sudáfrica en los dieciseisavos de final

  • SIGUIENTE

    El dÃ­a que James RodrÃ­guez marcÃ³ un gol para la historia | Vive el Mundial

    01:36

  • Memo Ochoa: â€œDisfruto mis Ãºltimos momentos con la SelecciÃ³nâ€ | Vive el Mundial

    03:09

  • Valdano lanza una advertencia sobre Argentina y Cabo Verde | Vive el Mundial

    04:55

  • SudÃ¡frica afina los Ãºltimos detalles para el reto mÃ¡s importante ante CanadÃ¡

    02:32

  • CanadÃ¡ llega al estadio para enfrentar a SudÃ¡frica en los dieciseisavos

    05:33

  • CanadÃ¡ se prepara para hacer historia al enfrentar a SudÃ¡frica en 16vos

    04:39

  • SudÃ¡frica llega a Los Ãngeles poniendo a bailar a todos con su gran ritmo

    05:24

  • Ronald Koeman y Virgil van Dijk confÃ­an en que PaÃ­ses Bajos puede vencer a Marruecos

    07:47

  • Stephen EustÃ¡quio desvela la sensaciÃ³n de marcar de Ãºltimo momento

    05:25

  • Un gol en el descuento mete a CanadÃ¡ entre los 16 mejores del Mundial

    01:35

  • Los grandes contrastes entre vencedores y vencidos en Voces del Mundial

    08:19

  • CanadÃ¡ protagoniza Lo Mejor del DÃ­a en el Mundial con su histÃ³rica clasificaciÃ³n

    04:20

  • CanadÃ¡ avanzÃ³ a octavos del Mundial por primera vez y asÃ­ lo celebrÃ³ su gente

    04:07

  • Â¿Fue justa la clasificaciÃ³n de CanadÃ¡ a octavos? Nuestros expertos lo analizan

    04:09

  • Con la voz entrecortada, Jesse Marsch dice que sus jugadores son hÃ©roes canadienses

    03:05

  • Emociona hasta las lÃ¡grimas: EustÃ¡quio, el hÃ©roe de CanadÃ¡ que le dio la clasificaciÃ³n.

    02:10

  • Un gol sobre la hora de EustÃ¡quio coloca a CanadÃ¡ en Octavos de Final

    10:00

  • Guardado, Salcido y Gurwitz aplauden la victoria canadiense y el papel sudafricano | Todo el Mundial

    04:37

  • AsÃ­ se viviÃ³ el triunfo dramÃ¡tico de CanadÃ¡ ante SudÃ¡frica

    02:42

En un partido en el que SudÃ¡frica plantÃ³ cara, apareciÃ³ el mediocampista del LAFC para adelantar a CanadÃ¡, uno de los tres paÃ­ses anfitriones que busca avanzar en esta fase de eliminaciÃ³n directa de la Copa del Mundo.28 de junio de 2026

  • SIGUIENTE

    El dÃ­a que James RodrÃ­guez marcÃ³ un gol para la historia | Vive el Mundial

    01:36

  • Memo Ochoa: â€œDisfruto mis Ãºltimos momentos con la SelecciÃ³nâ€ | Vive el Mundial

    03:09

  • Valdano lanza una advertencia sobre Argentina y Cabo Verde | Vive el Mundial

    04:55

  • SudÃ¡frica afina los Ãºltimos detalles para el reto mÃ¡s importante ante CanadÃ¡

    02:32

  • CanadÃ¡ llega al estadio para enfrentar a SudÃ¡frica en los dieciseisavos

    05:33

  • CanadÃ¡ se prepara para hacer historia al enfrentar a SudÃ¡frica en 16vos

    04:39

  • SudÃ¡frica llega a Los Ãngeles poniendo a bailar a todos con su gran ritmo

    05:24

  • Ronald Koeman y Virgil van Dijk confÃ­an en que PaÃ­ses Bajos puede vencer a Marruecos

    07:47

  • Stephen EustÃ¡quio desvela la sensaciÃ³n de marcar de Ãºltimo momento

    05:25

  • Un gol en el descuento mete a CanadÃ¡ entre los 16 mejores del Mundial

    01:35

  • Los grandes contrastes entre vencedores y vencidos en Voces del Mundial

    08:19

  • CanadÃ¡ protagoniza Lo Mejor del DÃ­a en el Mundial con su histÃ³rica clasificaciÃ³n

    04:20

  • CanadÃ¡ avanzÃ³ a octavos del Mundial por primera vez y asÃ­ lo celebrÃ³ su gente

    04:07

  • Â¿Fue justa la clasificaciÃ³n de CanadÃ¡ a octavos? Nuestros expertos lo analizan

    04:09

  • Con la voz entrecortada, Jesse Marsch dice que sus jugadores son hÃ©roes canadienses

    03:05

  • Emociona hasta las lÃ¡grimas: EustÃ¡quio, el hÃ©roe de CanadÃ¡ que le dio la clasificaciÃ³n.

    02:10

  • Un gol sobre la hora de EustÃ¡quio coloca a CanadÃ¡ en Octavos de Final

    10:00

  • Guardado, Salcido y Gurwitz aplauden la victoria canadiense y el papel sudafricano | Todo el Mundial

    04:37

  • AsÃ­ se viviÃ³ el triunfo dramÃ¡tico de CanadÃ¡ ante SudÃ¡frica

    02:42

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR