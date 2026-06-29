Resumen de la guerra en Ucrania: Putin espera a negociadores de EE. UU. en Moscú; racionamiento de combustible en Siberia mientras la crisis aprieta.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dice que espera que los negociadores estadounidenses vengan a Moscú, una vez que Washington haya llegado a un acuerdo con Irán sobre el conflicto en Oriente Medio. “Esperamos que después de que todos los eventos hayan concluido, después de que la fase activa en el rastro iraní haya pasado, veamos la llegada de aquellos representantes de la administración estadounidense con quienes ya nos hemos reunido repetidamente en Moscú”, dijo el presidente ruso al periodista ruso Pavel Zarubin. “Estamos listos para continuar las negociaciones y discutir todos los detalles.” Putin respondió a una pregunta sobre el estado de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos después de la cumbre del G7 en Francia, cuando Donald Trump dijo que Rusia debería “hacer un trato con Ucrania”. El miércoles, el presidente de EE. UU. dijo que su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, estaba haciendo un buen trabajo en la guerra contra Rusia, habiendo dicho anteriormente que le faltaban las “cartas” para ganar.

El presidente de Rusia reconoció “cierta escasez” de combustible después de ataques de represalia ucranianos a la infraestructura energética provocados por su invasión al país. “En cuanto a los ataques contra infraestructuras críticas en general, y en particular infraestructuras energéticas, por supuesto, estos ataques a nuestras instalaciones de infraestructuras crean problemas, eso es obvio”, dijo Putin en una entrevista publicada por el Kremlin el domingo. “En este momento estamos observando cierta escasez, pero no es crítica.” La prioridad ahora era mejorar las defensas aéreas y proteger los suministros de combustible especialmente en Crimea ocupada por Rusia, dijo. Las entregas de combustible a la península del Mar Negro por tierra y mar se incrementarán, dijo Putin.

Un gobernador en Siberia anunció que a los conductores se les permitirá comprar no más de 50 litros (13 galones) de combustible por vehículo por día en las estaciones de servicio de Rosneft en la provincia. Igor Kobzev, el gobernador de la región de Irkutsk, hizo el anuncio a medida que escaseaban los combustibles en toda Rusia. El viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, dijo que Moscú estaba revisando activamente los acuerdos de exportación de combustible para evitar comprometer las necesidades internas.

Zelenskyy dijo que sus fuerzas habían golpeado dos refinerías de petróleo dentro de Rusia durante el fin de semana. Un ataque con drones que provocó un incendio en una refinería en Slavyansk-na-Kubani, una ciudad en la región de Krasnodar de Rusia, mató a una persona en Slavyansk y dejó herida a otra en un pueblo cercano, dijeron las autoridades locales. Zelenskyy también afirmó que otra refinería rusa, en la región de Yaroslavl a unos 700 km (435 millas) de la frontera ucraniana, fue golpeada durante los ataques nocturnos. No hubo informes inmediatos de las autoridades rusas sobre el ataque a la refinería de Yaroslavl. El gobernador local, Mikhail Evraev, informó el domingo por la mañana que algunas carreteras entre Moscú y la capital de la región, Yaroslavl, estaban cerradas temporalmente debido a “un ataque enemigo por drones ucranianos”. Zelenskyy escribió en Telegram: “Cada [ataque] significa una reducción en los recursos que alimentan la máquina de guerra rusa, y otro paso hacia la paz.”

Un ataque ruso mató a dos personas en Zaporizhzhia, una ciudad del sur de Ucrania, e hirió a otras 16 personas, incluidos dos niños, dijo el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov. En la región fronteriza de Belgorod, en Rusia, los ataques con drones ucranianos mataron a una persona e hirieron a otra el domingo anterior, según el gobernador local interino, Alexander Shuvayev. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus fuerzas derribaron 213 drones ucranianos durante la noche, incluidos sobre Rusia, Crimea ocupada y los mares Negro y de Azov. Mientras tanto, Rusia atacó a Ucrania con 142 drones de largo alcance y ocho misiles durante la noche, según la fuerza aérea ucraniana. De esos, la fuerza aérea informó que 125 drones y siete misiles fueron derribados.