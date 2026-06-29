Variedad gana 16 premios de periodismo del sur de California.

Variety obtuvo 16 victorias en primer lugar el domingo por la noche cuando el Los Angeles Press Club entregó los 68º Southern California Journalism Awards.

Las victorias en primer lugar de Variety incluyeron críticas musicales, para el jefe de música de Variety Jem Aswad; Owen Gleiberman, por críticas de cine de menos de 1,000 palabras; y Aramide Tinubu, por críticas de televisión. Los elogios se presentaron durante una ceremonia prolongada celebrada en el Hotel Biltmore en el centro de Los Ángeles.

Variety entró en la noche como la principal nominada en general con 100 menciones. Los Southern California Journalism Awards abarcan periódicos impresos y revistas, televisión, radio y medios de noticias digitales, así como radio, podcasting y redes sociales.

Los principales ganadores de Variety fueron:

Selome Hailu por el artículo de menos de 1,000 palabras: “Cómo Caren Spruch de Planned Parenthood Trabaja Con Lena Dunham y Otros Creativos para Representar el Aborto de Manera Sensible en la Pantalla”

Brent Lang por el artículo relacionado con cine/emisión en línea: “La Controversia Gira, las Amenazas Legales Vuelan Después de que el Documental de Sundance ‘The Stringer’ Cuestione el Origen de la icónica Foto de la ‘Napalm Girl'”

Trish Deitch por el perfil de personalidad: “‘No Puedo No Ser Quien Soy’: Jamie Lee Curtis Sobre su Carrera de 47 Años, Enamorándose de Christopher Guest y Por Qué Espera que Charlie Kirk Encuentre a Dios”

Ellise Shafer por el perfil de personalidad, personalidades de música y artes: “Diana Silvers sobre su Álbum Debut ‘Desde Otra Habitación’ y Siguiendo a los Héroes del Folk Hablando Verdad al Poder: ‘Si tu Arte no te Asusta, Realmente no Vale la Pena’ (EXCLUSIVO)”

Richard Phibbs, Jennifer Dorn y Jennifer Halper por la foto de entretenimiento: la portada de mayo de 2025 “A$AP Rocky”

Daniel D’Addario por el obituario de aprecio a personalidades del cine y la televisión: “Humanista de Hollywood: Rob Reiner era un Colaborador Talentoso que Entendía por qué Contamos Historias”

K.J. Yossman por noticias o artículo de consumidor: “La Crisis de la BBC Explicada: Cómo el Querido Emisor del Reino Unido se Enfrentó a uno de los Peores Escándalos de su Historia de 100 Años – y Hacia Dónde Va Desde Aquí”

Kate Aurthur por artículo de cine, historias de producción: “La Jefa de Bravo Frances Berwick sobre la ‘Alegría’ de BravoCon y Quién Puede ser Perdonado por la Red (¡Karen Huger!) – y Quién no (Jen Shah, Probablemente)”

Naman Ramachandran por artículo de teatro/artes: “La Estrella de ‘MJ the Musical’ Jamaal Fields-Green sobre la ‘Gran Responsabilidad’ de Interpretar a Michael Jackson en el Escenario”

Ethan Shanfeld por artículo de música: “Dentro del Circo del Juicio a Diddy: Cómo los Fans Gritones, el Aceite de Bebé y los Predicadores Callejeros Convirtieron el Tribunal en un Manicomio”

Ramin Setoodeh por artículo de entretenimiento, relacionado con TV/streaming: “Julia Roberts, Andrew Garfield y Ayo Edebiri no se Están Conteniendo: Las Estrellas de ‘After the Hunt’ sobre Hacer la Película más Provocativa del Año”

Brian Steinberg por noticias de cultura/artículos relacionados con TV: “CBS Puso ‘Evening News’ en una Renovación Masiva. Ahora Necesita que la Gente Vea”

Brian Steinberg por informe empresarial: “Las Noticias de TV Enfrentan el Caos del Creador Mientras los Presentadores Persiguen Sueños Digitales que Traen Grandes Ganancias (o Devuelven Pocas Recompensas)”

Se esperan más detalles.