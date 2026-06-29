La administración Trump puede bloquear un puente hacia Canadá

alternar título Henry Larson/NPR

Millones de camiones que transportan miles de millones de dólares en piezas de automóviles, maquinaria y una larga lista de otros productos básicos pasan cada año por puestos de control a lo largo de un pequeño tramo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

Es conocido como el cruce terrestre más transitado de América del Norte y se encuentra entre Detroit y Windsor, Ontario.

Don Gonyea de NPR visitó recientemente este cruce para echar un vistazo a un puente nuevo que está terminado y sin abrir.

La construcción del Puente Internacional Gordie Howe, que lleva el nombre de la leyenda del hockey nacida en Canadá del Salón de la Fama que jugó para los Detroit Red Wings, comenzó en 2018. Su inauguración estaba prevista para principios de este año. Eso fue antes de que el presidente Trump interviniera en una publicación en redes sociales .

Trump exigió que Canadá compartiera la propiedad con Estados Unidos antes de permitir la apertura del puente. Pasaron los meses. En junio, la autoridad del puente programó una gran inauguración. Pero en el último momento fue cancelado .

Stephen Laskowski es presidente de la Canadian Trucking Alliance y director de la Ontario Trucking Association. Estaba a punto de dirigirse a la gran inauguración cuando recibió la noticia.

“Estaba saliendo. Mi esposa dijo: ‘Tu teléfono está sonando’… dijo, no te molestes en ir”, dijo Laskowski a NPR.

El gobierno canadiense y Michigan son propietarios conjuntos del puente. Canadá acordó cubrir el costo de la construcción y dividir los peajes con el Estado una vez que se haya recuperado el costo.

Pero el presidente ha dicho que eso no es suficiente. Alguno políticos canadienses han sugerido que los propietarios de un puente rival que une Detroit y Windsor son responsables del interés de Trump en retrasar la apertura. La familia Moroun, propietaria del Puente Ambassador, ha donado millones a los republicanos en los últimos años, incluida una donación de 1 millón de dólares a un súper PAC alineado con Trump.

Gonyea habló con el reportero de WDET Alex McLenon, residentes canadienses y otras personas para comprender cómo el cierre del puente se está extendiendo por todo el continente.

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