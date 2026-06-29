¿Gran lanzamiento de Zlatan? Fox lleva al equipo de estudio de la Copa del Mundo a la carretera, comenzando el 4 de julio: Fuentes.

Zlatan y compañía llegarán a un estadio cerca de ti.

Fox Sports trasladará a su equipo principal de estudio a la carretera durante las últimas dos semanas de la Copa del Mundo, comenzando el 4 de julio cuando comience la ronda de 16, dijeron fuentes informadas sobre los planes de la red a The Athletic.

Un portavoz de Fox Sports confirmó la noticia.

Hasta ahora, el principal estudio de Rebecca Lowe, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimović y Alexi Lalas se han refugiado principalmente en el estudio de Los Ángeles de la red. Lalas ha estado en la carretera para los partidos de Estados Unidos, uniéndose a Rob Stone, Clint Dempsey y Carli Lloyd, dejando a Lowe, Henry e Ibrahimović como trío.

Durante la planificación previa al torneo, el presidente de Fox Sports, Brad Zager, había considerado poner todos los programas de estudio de la red, incluido el principal, en estadios todos los días que estuviera al aire, comenzando en la fase de grupos, según fuentes informadas sobre los planes de la red. Sin embargo, cuando el torneo se amplió a 48 equipos, cambió de opinión debido al nuevo tamaño del evento ya masivo.

Zager y Fox han adoptado el estilo en el sitio previo al juego al estilo de “College GameDay” con su programa de fútbol colegial, “Big Noon Kickoff”, los sábados en otoño. Stone, quien lidera Big Noon, ha sido el anfitrión principal en el sitio para la Copa del Mundo, con una variedad de analistas. Jules Breach también ha sido una presentadora principal en la carretera, acompañada de analistas.

La idea de tener un programa previo al juego en el evento es dar una sensación tangible de la atmósfera de gran nivel. Aunque a veces puede hacer que sea más difícil escuchar a los comentaristas, proporciona una presentación al estilo de una fiesta previa al juego. “GameDay” de ESPN se ha convertido en una institución en gran parte debido a este concepto que comenzó en la década de 1990.

Ahora, la experiencia de Zlatan llegará a los estadios de la Copa del Mundo.