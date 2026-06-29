Premios BET 2026: La lista completa de ganadores

Los Premios BET 2026 regresaron el domingo por la noche (28 de junio), marcando la última celebración de la excelencia negra en la música, el entretenimiento, el deporte y la cultura.
Cardi B lideró todas las nominaciones con menciones en seis categorías, incluyendo Álbum del Año por “¿Soy el Drama?”, Mejor Artista Femenina de Hip Hop, Mejor Colaboración por “Errtime Remix” con Jeezy y Latto, Director de Video del Año junto a Patience Foster, y el Premio de Elección del Espectador.
Antes de la ceremonia de este año, la nativa del Bronx ya había ganado seis premios BET, incluyendo dos victorias consecutivas como Mejor Artista Femenina de Hip Hop en 2018 y 2019, Álbum del Año por su debut multiplatino “Invasion of Privacy”, y Video del Año y Mejor Colaboración por “WAP” con Megan Thee Stallion en 2021.
Cerca de Cardi B en las nominaciones se encuentran Kendrick Lamar y Doja Cat, quienes cada uno recibió cinco, mientras que Doechii, Doja Cat, Clipse, Teyana Taylor, Olivia Dean y Latto recibieron cuatro menciones cada uno. A$AP Rocky, Bruno Mars, Bryson Tiller, Chris Brown, Jill Scott, Kehlani, Metro Boomin, SZA, Tasha Cobbs Leonard, T.I. y YK Niece obtuvieron tres nominaciones cada uno.
Los Premios BET 2026 se llevaron a cabo en el Teatro Peacock de Los Ángeles. Presentados por Druski, los BET Awards 2026 marcaron la 26ª edición del show anual de premios, que se estableció en 2001.
Consulte la lista completa de ganadores a continuación:
Premio Vanguardia de la Moda (NUEVO)
- A$AP Rocky
- Bad Bunny
- Beyoncé
- Cardi B
- Colman Domingo
- Doechii
- Rihanna
- Teyana Taylor
- Zendaya
Premio del Pulso (NUEVO)
- 85 South Show
- Baby, This Is Keke Palmer
- Charlamagne Tha God
- Don Lemon
- Druski
- It Is What It Is
- Joe and Jada
- On the Radar
- R&B Money Podcast
Mejor Artista Femenina de R&B/Pop
- Ari Lennox
- Coco Jones
- Ella Mai
- Jill Scott
- Kehlani
- Mariah the Scientist
- Olivia Dean
- SZA
- Tems
Mejor Artista Masculino de R&B/Pop
- Brent Faiyaz
- Bruno Mars
- Bryson Tiller
- Chris Brown
- Durand Bernarr
- GIVĀN
- Leon Thomas
- October London
- Usher
Mejor Grupo
- 41
- Clipse
- De La Soul
- FLO
- French Montana & Max B
- Metro Boomin & DJ Spinz
- Nas & DJ Premier
- Terrace Martin & Kenyon Dixon
- Wizkid & Asake
Mejor Colaboración
- “Cadenas y Látigos” – Clipse & Kendrick Lamar
- “Errtime Remix” – Cardi B feat. Jeezy & Latto
- “Go Girl” – Summer Walker feat. Latto & Doja Cat
- “Buenos Flirteos” – Baby Keem feat. Kendrick Lamar & Momo Boyd
- “¿Es un Crimen?” – Mariah the Scientist & Kali Uchis
- “Depende (El Remix)” – Chris Brown feat. Bryson Tiller & Usher
- “Llévame allá” – Metro Boomin feat. Quavo, Breskii, YK Niece & DJ Spinz
- “wgft” – Gunna feat. Burna Boy
Mejor Artista Masculino de Hip Hop
- A$AP Rocky
- Baby Keem
- BigXthaPlug
- DaBaby
- Don Toliver
- Drake
- J. Cole
- Kendrick Lamar
- T.I.
Mejor Artista Femenina de Hip Hop
- Cardi B
- Coi Leray
- Doechii
- Doja Cat
- GloRilla
- Latto
- Megan Thee Stallion
- Monaleo
- YK Niece
Video del Año
- “100” – Ella Mai
- “Ansiedad” – Doechii
- “Bleu Ardente” – Mariah the Scientist
- “Chanel” – Tyla
- “Escape Room (Cortometraje)” – Teyana Taylor
- “Folded” – Kehlani
- “Déjales Saber” – T.I.
- “luther” – Kendrick Lamar & SZA
Director de Video del Año
- A$AP Rocky & Dan Streit
- Anderson .Paak
- Benny Boom
- Cactus Jack
- Cardi B & Patience Foster
- Cole Bennett
- Director X
- Hype Williams
- Teyana “Spike-Tey” Taylor
Mejor Nuevo Artista
- Belly Gang Kushington
- DESTIN CONRAD
- JayDon
- kwn
- Miles Minnick
- Monaleo
- Olivia Dean
- RAYE
- Trap Dickey
Álbum del Año
- “¿Soy el Drama?” – Cardi B
- “No Tocar el Cristal” – Tyler, the Creator
- “Todo es Mucho” – Wale
- “Corazones Vendidos por Separado” – Mariah the Scientist
- “Deja a Dios Resolverlos” – Clipse
- “MUTT Deluxe: Tacón” – Leon Thomas
- “La Caida” – J. Cole
- “El Romántico” – Bruno Mars
Mejor Premio de Gospel/Inspiración del Dr. Bobby Jones
- “Capaz” – Kirk Franklin
- “ABLE (REMIX)” – Darrel Walls, PJ Morton & Kim Burrell
- “Todo a Ti” – BeBe Winans
- “Ya Es Bueno (Tasha Slide)” – Tasha Cobbs Leonard
- “En la Cruz” – CeCe Winans
- “Iglesia” – Tasha Cobbs Leonard & John Legend
- “Hazlo Otra Vez” – Kirk Franklin
- “Audífonos” – Lecrae, Killer Mike & T.I.
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