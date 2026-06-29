Premios BET 2026: La lista completa de ganadores

Los Premios BET 2026 regresaron el domingo por la noche (28 de junio), marcando la última celebración de la excelencia negra en la música, el entretenimiento, el deporte y la cultura.

Cardi B lideró todas las nominaciones con menciones en seis categorías, incluyendo Álbum del Año por “¿Soy el Drama?”, Mejor Artista Femenina de Hip Hop, Mejor Colaboración por “Errtime Remix” con Jeezy y Latto, Director de Video del Año junto a Patience Foster, y el Premio de Elección del Espectador.

Antes de la ceremonia de este año, la nativa del Bronx ya había ganado seis premios BET, incluyendo dos victorias consecutivas como Mejor Artista Femenina de Hip Hop en 2018 y 2019, Álbum del Año por su debut multiplatino “Invasion of Privacy”, y Video del Año y Mejor Colaboración por “WAP” con Megan Thee Stallion en 2021.

Cerca de Cardi B en las nominaciones se encuentran Kendrick Lamar y Doja Cat, quienes cada uno recibió cinco, mientras que Doechii, Doja Cat, Clipse, Teyana Taylor, Olivia Dean y Latto recibieron cuatro menciones cada uno. A$AP Rocky, Bruno Mars, Bryson Tiller, Chris Brown, Jill Scott, Kehlani, Metro Boomin, SZA, Tasha Cobbs Leonard, T.I. y YK Niece obtuvieron tres nominaciones cada uno.

Los Premios BET 2026 se llevaron a cabo en el Teatro Peacock de Los Ángeles. Presentados por Druski, los BET Awards 2026 marcaron la 26ª edición del show anual de premios, que se estableció en 2001.

Consulte la lista completa de ganadores a continuación:

Premio Vanguardia de la Moda (NUEVO)

A$AP Rocky

Bad Bunny

Beyoncé

Cardi B

Colman Domingo

Doechii

Rihanna

Teyana Taylor

Zendaya

Premio del Pulso (NUEVO)

85 South Show

Baby, This Is Keke Palmer

Charlamagne Tha God

Don Lemon

Druski

It Is What It Is

Joe and Jada

On the Radar

R&B Money Podcast

Mejor Artista Femenina de R&B/Pop

Ari Lennox

Coco Jones

Ella Mai

Jill Scott

Kehlani

Mariah the Scientist

Olivia Dean

SZA

Tems

Mejor Artista Masculino de R&B/Pop

Brent Faiyaz

Bruno Mars

Bryson Tiller

Chris Brown

Durand Bernarr

GIVĀN

Leon Thomas

October London

Usher

Mejor Grupo

41

Clipse

De La Soul

FLO

French Montana & Max B

Metro Boomin & DJ Spinz

Nas & DJ Premier

Terrace Martin & Kenyon Dixon

Wizkid & Asake

Mejor Colaboración

“Cadenas y Látigos” – Clipse & Kendrick Lamar

“Errtime Remix” – Cardi B feat. Jeezy & Latto

“Go Girl” – Summer Walker feat. Latto & Doja Cat

“Buenos Flirteos” – Baby Keem feat. Kendrick Lamar & Momo Boyd

“¿Es un Crimen?” – Mariah the Scientist & Kali Uchis

“Depende (El Remix)” – Chris Brown feat. Bryson Tiller & Usher

“Llévame allá” – Metro Boomin feat. Quavo, Breskii, YK Niece & DJ Spinz

“wgft” – Gunna feat. Burna Boy

Mejor Artista Masculino de Hip Hop

A$AP Rocky

Baby Keem

BigXthaPlug

DaBaby

Don Toliver

Drake

J. Cole

Kendrick Lamar

T.I.

Mejor Artista Femenina de Hip Hop

Cardi B

Coi Leray

Doechii

Doja Cat

GloRilla

Latto

Megan Thee Stallion

Monaleo

YK Niece

Video del Año

“100” – Ella Mai

“Ansiedad” – Doechii

“Bleu Ardente” – Mariah the Scientist

“Chanel” – Tyla

“Escape Room (Cortometraje)” – Teyana Taylor

“Folded” – Kehlani

“Déjales Saber” – T.I.

“luther” – Kendrick Lamar & SZA

Director de Video del Año

A$AP Rocky & Dan Streit

Anderson .Paak

Benny Boom

Cactus Jack

Cardi B & Patience Foster

Cole Bennett

Director X

Hype Williams

Teyana “Spike-Tey” Taylor

Mejor Nuevo Artista

Belly Gang Kushington

DESTIN CONRAD

JayDon

kwn

Miles Minnick

Monaleo

Olivia Dean

RAYE

Trap Dickey

Álbum del Año

“¿Soy el Drama?” – Cardi B

“No Tocar el Cristal” – Tyler, the Creator

“Todo es Mucho” – Wale

“Corazones Vendidos por Separado” – Mariah the Scientist

“Deja a Dios Resolverlos” – Clipse

“MUTT Deluxe: Tacón” – Leon Thomas

“La Caida” – J. Cole

“El Romántico” – Bruno Mars

Mejor Premio de Gospel/Inspiración del Dr. Bobby Jones

“Capaz” – Kirk Franklin

“ABLE (REMIX)” – Darrel Walls, PJ Morton & Kim Burrell

“Todo a Ti” – BeBe Winans

“Ya Es Bueno (Tasha Slide)” – Tasha Cobbs Leonard

“En la Cruz” – CeCe Winans

“Iglesia” – Tasha Cobbs Leonard & John Legend

“Hazlo Otra Vez” – Kirk Franklin

“Audífonos” – Lecrae, Killer Mike & T.I.

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