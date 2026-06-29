Las acciones de chips se recuperan, y Goldman acumula una serie de victorias en fusiones y adquisiciones.

Cada día laborable, el CNBC Investing Club con Jim Cramer publica el Homestretch, una actualización vespertina con acciones concretas, justo a tiempo para la última hora de operaciones en Wall Street. Un rally en el mercado finalmente se mantiene el lunes, con el S&P 500 y el Nasdaq en camino de romper una racha de cinco sesiones en negativo. La mayoría de los “Magníficos Siete” se recuperaron de la caída de la semana pasada, con nombres del Club como Amazon, Alphabet y Meta Platforms liderando la carga. Microsoft y Apple, que también poseemos, siguen luchando. El grupo de semiconductores tuvo un día volátil pero están operando al alza por la tarde, con las acciones del Club de Arm Holdings, Intel y Broadcom sacudiéndose las pérdidas iniciales. Corning y Palo Alto Networks fueron los dos mayores ganadores en la cartera. Ambos alcanzaron nuevos máximos históricos en la sesión del lunes. Otras acciones que alcanzaron nuevos máximos intradía incluyen a Eli Lilly, Johnson & Johnson y Cardinal Health. Esto marca un buen regreso para el grupo de salud, una vez despreciado. Varias acciones defensivas se mantuvieron al margen del rally del mercado, como las compañías TJX, DuPont, Linde, Procter & Gamble y Costco, que cerraron en baja. Además, las acciones de Honeywell Technologies tuvieron dificultades en su primer día de operaciones después de separar su unidad de aviación en Honeywell Aerospace. Por el contrario, Honeywell Aerospace tuvo un sólido debut, subiendo más del 3% a más de $228 por acción. Las acciones del nombre del Club Goldman Sachs terminaron la semana pasada de manera negativa, en gran parte gracias a informes que indican que OpenAI podría retrasar su salida a bolsa hasta el próximo año. Sin embargo, esta semana ha comenzado con otro recordatorio de que la actividad de banca de inversión sigue siendo sólida. Anunciado antes de la apertura del lunes, Goldman actuó como asesor financiero exclusivo en la adquisición de Martin Marietta por $13.5 mil millones de dólares de Lhoist North America. También proporcionó financiamiento de deuda totalmente comprometido para la operación. Eso no es todo. La semana pasada, Goldman también fue el asesor financiero exclusivo de Bio-Techne, con sede en Minnesota, en su venta de $11.3 mil milones de dólares a la empresa alemana Merck KGaA. El banco también actuó como coasesor financiero de Arcosa en su venta de $8.5 mil millones de dólares a CRH, la cual fue anunciada el 22 de junio. Goldman ha desempeñado un papel central en muchas de las mayores transacciones de este año, incluyendo la posición principal en la IPO récord de SpaceX. Este liderazgo en banca de inversión es precisamente por qué poseemos acciones del banco para el Club, y ha ayudado a que Goldman sea una de nuestras tenencias no tecnológicas más rentables este año. Las acciones subieron alrededor de medio punto porcentual el lunes. Asimismo, el lunes, el compañero del Club Wells Fargo obtuvo un papel asesor y está contribuyendo al financiamiento a corto plazo en la adquisición de las operaciones satelitales de Iridium por parte de Rocket Lab. Esto es otro indicio de que la estrategia de expansión de la franquicia de banca de inversión del CEO Charlie Scharf en el banco está ganando tracción. Sin embargo, Wells Fargo ha tenido un año mucho más difícil que Goldman Sachs. Las acciones han caído alrededor del 10% en lo que va del año, convirtiéndolo en el único gran banco en tener un año a la baja. Redujimos nuestra posición en Wells Fargo a principios de junio porque los últimos dos trimestres de la empresa decepcionaron, y no queremos tener una posición muy grande en caso de que sea el tercero seguido en julio. La única ventaja de dos trimestres débiles seguidos es que las expectativas son bajas. Los analistas de Morgan Stanley escribieron el lunes que el bajo rendimiento de Wells Fargo este año significa que superar las expectativas en ingresos por intereses netos en el segundo trimestre, o un aumento en las previsiones anuales de la administración, sería positivo. Sabremos dentro de dos semanas, desde el martes, cuando Wells Fargo junto con Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America y Citigroup reporten sus ganancias del segundo trimestre. Después del cierre del lunes, el fabricante de drones AeroVironment presentará sus ganancias. No hay informes de ganancias importantes antes de la apertura del martes. En el lado de los datos económicos, está la encuesta de confianza del consumidor de la Conference Board y el llamado informe de JOLTS, que mostrará el número de vacantes y separaciones laborales en el mes de mayo. Es el primero de tres informes laborales importantes esta semana. El más destacado es el informe de nóminas no agrícolas del jueves para junio. Habitualmente se publica los viernes por la mañana, pero el mercado estará cerrado este viernes por la celebración del Día de la Independencia. (Vea aquí la lista completa de las acciones en el Fideicomiso de Caridad de Jim Cramer.) Como suscriptor del CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta de intercambio antes de que Jim realice una operación. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta de intercambio antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fideicomiso de caridad. Si Jim ha hablado sobre una acción en CNBC TV, espera 72 horas después de emitir la alerta de intercambio antes de ejecutarla. LA INFORMACIÓN DEL CLUB DE INVERSIÓN ANTES MENCIONADA ESTÁ SUJETA A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD, JUNTO CON NUESTRO DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. NO EXISTE, NI SE CREA, UNA OBLIGACIÓN O DEBER FIDUCIARIO POR VIRTUD DE SU RECEPCIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN RELACIÓN CON EL CLUB DE INVERSIÓN. 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