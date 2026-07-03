Colombia vs. Ghana probabilidades, predicción: selecciones de expertos de la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026 en carrera de 16

La última ronda de 32 de la Copa Mundial 2026 enfrentará a Colombia contra Ghana el viernes por la noche. Colombia ganó el Grupo K con un récord de 2-1-0, mientras que Ghana (1-1-1) fue tercero en el Grupo L. Los ghaneses ocupan el puesto 65 en el ranking de la FIFA, lo que los convierte en el equipo con el ranking más bajo en llegar a la ronda de 32, mientras que Colombia está en el puesto 11. Ambas naciones tienen una victoria histórica en un partido de ronda eliminatoria en la Copa del Mundo. Este será el primer enfrentamiento competitivo entre los equipos.

El partido comenzará a las 9:30 p.m. hora local desde el Estadio de Kansas City. Las últimas probabilidades de Colombia vs. Ghana de FanDuel Sportsbook muestran a los colombianos con -195 en la línea de dinero a 90 minutos (riesgo de $195 para ganar $100), con Ghana en +650 y un empate en +280. La línea para el total de goles es de 2.5. Colombia tiene -650 para avanzar a la próxima ronda, mientras que Ghana tiene +410. Antes de hacer cualquier apuesta en el partido entre Ghana y Colombia, consulta las predicciones de Colombia vs. Ghana de Martin Green de SportsLine.

Después de trabajar en la industria de las apuestas deportivas durante varios años, Green se convirtió en escritor y pronosticador profesional de deportes y ha cubierto el juego en todo el mundo. El año pasado, Green fue rentable en múltiples áreas en sus selecciones de apuestas de fútbol, incluyendo la Liga de Campeones (+211,25) y la Bundesliga (+100). También ha estado en racha en 2026, con un récord de 18-8 en sus últimas 26 selecciones de la Liga de Campeones, generando casi $1,000 en ganancias. También lleva una racha de 16-6 (+833,5) en sus selecciones de la Copa del Mundo 2026 hasta el viernes. Cualquiera que desee seguir sus consejos de apuestas para la Copa del Mundo podría ver grandes ganancias.

Ahora, Green ha estudiado el partido entre Ghana y Colombia y acaba de revelar sus selecciones y predicciones de apuestas para la Copa del Mundo 2026. Puedes dirigirte a SportsLine ahora para ver sus selecciones. Aquí tienes varias probabilidades y líneas de apuestas de la Copa del Mundo para Colombia vs. Ghana:

– Línea de dinero a 90 minutos de Ghana vs. Colombia: Colombia -240, Ghana +800, Empate +330 – Más/menos de 2.5 goles en Ghana vs. Colombia: 2.5 goles – Probabilidades de avance de Ghana vs. Colombia: Colombia -650, Ghana +410 – Verdadero picks a favor de Ghana vs. Colombia: Ver selecciones en SportsLine – Transmisión de Ghana vs. Colombia: Fubo (Prueba gratuita)

Tras examinar Ghana vs. Colombia desde todos los ángulos, Green se inclina por menos de 2.5 goles en total (-132). Ambos equipos han jugado partidos de baja puntuación hasta ahora en la Copa del Mundo, con un promedio de 1.67 goles totales en los partidos de Ghana y 1.33 goles en los partidos combinados de Colombia. En general, cuatro de los últimos cinco partidos de Colombia en la Copa del Mundo han tenido menos de 2.5 goles en total, mientras que cuatro de los últimos cinco partidos de Ghana en todas las competiciones han tenido menos de 2.5 goles en total.

“Puede ser un partido apretado y tenso, ya que Ghana está bien organizado en defensa,” dijo Green a SportsLine. “Colombia probablemente dominará la posesión en este partido, pero necesitarán ser pacientes mientras intentan romper el bloque defensivo de Ghana.” Consulta las mejores apuestas de Green para el partido entre Colombia y Ghana en SportsLine, y puedes apostar a menos de 2.5 goles en el partido aquí.

Después de estudiar Colombia vs. Ghana desde todos los ángulos, Green ha encontrado un factor x crítico y ha asegurado dos mejores apuestas, una de las cuales devuelve dinero, que él llama “una jugada sólida”. Puedes dirigirte a SportsLine para ver cuáles son. ¿Cuál es la mejor apuesta para Ghana vs. Colombia? Visita SportsLine ahora para ver las mejores apuestas para Colombia vs. Ghana, todo de un experto en racha de 16-6 en selecciones de Copa del Mundo, y descúbrelo.