Noticias de transferencias de Newcastle: el club ficha a Amar Dedic procedente del Benfica por alrededor de £ 30 millones

Newcastle United ha fichado al defensa Amar Dedic procedente del Benfica por unos 30 millones de libras esterlinas.

Dedic se unió al club con un contrato de cinco años después de pasar un examen médico en Tyneside el lunes.

Se ha reencontrado con el técnico Matthias Jaissle, con quien anteriormente ganó el título de Austria en el Red Bull Salzburg en 2023.

“Es un sentimiento especial y un gran honor para mí unirme al Newcastle United”, dijo después de que se anunciara el cambio el martes, en su cumpleaños número 24.

“Estoy muy feliz de estar aquí y no puedo esperar a empezar a jugar para el club y los increíbles aficionados.

“Volver a trabajar con Matthias fue un factor importante para mí. Nos conocemos bien. Él sabe lo que puedo aportar al campo y estoy muy feliz de volver a jugar para él”.

“Jugar la Premier League en St James’ Park va a ser realmente especial. Cada partido se siente como una gran ocasión, con una atmósfera increíble. Estoy muy emocionado de empezar”.

Newcastle había estado buscando un nuevo lateral derecho tras la salida del veterano Kieran Trippier, quien se unió a los Wolves en una transferencia gratuita cuando expiró su contrato a principios de este verano.

Dedic podría ser llamado rápidamente para participar en el partido inaugural de la temporada del Newcastle en casa contra el Liverpool el domingo, ya que Tino Livramento todavía se está recuperando de una lesión en la pantorrilla que sufrió mientras jugaba con Inglaterra en junio.

Jaissle dijo que tenía “muchas ganas” de volver a trabajar con el defensor.

“Es un jugador que conozco muy bien, ya que trabajé con él desde muy joven en Austria y seguí su carrera desde entonces”, dijo.

“Aportará cualidades defensivas y ofensivas a nuestro equipo, lo que se adapta al estilo de fútbol que queremos jugar.

“Es atlético, agresivo y técnicamente muy bueno, pero también tiene mucho potencial para seguir desarrollándose”.