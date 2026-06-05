OpenAI ha confirmado que cumplirá con la orden ejecutiva de Donald Trump que pide a las empresas de inteligencia artificial permitir que el gobierno federal evalúe las capacidades de sus modelos antes de ser lanzados.

George Osborne, jefe de países de la compañía, le dijo a Arjun Kharpal de CNBC que la startup se adherirá a la orden voluntaria. “Es correcto que los gobiernos democráticos tengan un gran papel en cómo se utiliza y despliega esta tecnología”, dijo.

Hablando en el marco de SXSW en Londres, Osborne dijo que la empresa toma sus responsabilidades “muy en serio”, agregando: “Como este laboratorio pionero con modelos de inteligencia artificial muy poderosos y capaces, no esperamos a que nos lo pidan”.

“Proponemos de manera proactiva formas en que los gobiernos pueden hacer un seguimiento de los problemas de seguridad, no solo en EE. UU., sino más ampliamente”.

La orden, firmada por Trump el martes, solicita acceso a los modelos de inteligencia artificial 30 días antes de su lanzamiento. Pide a las empresas participar en un proceso de evaluación para determinar las “capacidades avanzadas en ciberseguridad de los modelos de inteligencia artificial y determinar el umbral en el cual un modelo de inteligencia artificial debe ser designado como un ‘modelo fronterizo cubierto'”.

Osborne, quien fue ministro de exteriores del Reino Unido de 2010 a 2016, dijo que “los gobiernos tendrán que ser inteligentes” en la forma en que regulan el espacio.

Agregó: “Lo que sugerimos a los gobiernos es que creen poderosos organismos reguladores, pero con mucha flexibilidad en cómo operarán en el futuro”.

(Note: Context – OpenAI is complying with Trump’s executive order on AI regulation. Fact check – George Osborne is the head of countries at OpenAI and a former U.K. foreign minister.)