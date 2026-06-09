Vaca Muerta puede suministrar gas a Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia y Argentina por hasta 124 años, pero requiere más de 10 mil millones de dólares en infraestructura para distribuir el gas.

Informe de IGU, Arpel y Olade indica que Vaca Muerta puede abastecer a Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia durante décadas, pero depende de proyectos multimillonarios en ductos, procesamiento y almacenamiento.

Vaca Muerta puede convertirse en el eje de una nueva integración energética en América del Sur, pero el progreso depende de más de 10 mil millones de dólares en proyectos de transporte, procesamiento y almacenamiento de gas. Un informe de IGU, Arpel y Olade señala a la formación argentina como una fuente capaz de abastecer a Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia en las próximas décadas.

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Vaca Muerta tiene suficiente gas para cambiar el comercio regional

La formación ubicada en Neuquén aparece en el estudio como el principal recurso para sostener una nueva etapa de circulación de gas natural entre los países sudamericanos.

El informe estima que los recursos recuperables de Vaca Muerta equivalen a entre 45 y 124 años del consumo combinado actual de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia.

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90 mil millones de barriles de petróleo, 1,669 billones de pies cúbicos de gas natural y el 84% de las reservas probables en áreas marinas se encuentran bajo el Ártico, y el derretimiento del hielo que abre rutas marítimas y expone este tesoro energético está convirtiendo el Polo Norte en una disputa estratégica entre Estados Unidos, Rusia, China y Canadá por el petróleo, el gas, la navegación y el poder militar.

Este volumen es el punto central de la oportunidad destacada por las entidades. La región ya tiene construida una parte importante de la infraestructura de interconexión, pero muchos oleoductos internacionales siguen infrautilizados.

En total, en América del Sur se han desarrollado 16 oleoductos internacionales en las últimas décadas. Según los autores, el principal obstáculo no ha sido la ausencia de gasoductos, sino la falta de excedentes de gas para exportar en escala suficiente.

La ampliación de la producción en Vaca Muerta podría empezar a cambiar este escenario. Argentina aumentaría las exportaciones y reduciría las importaciones de GNL, mientras que los países vecinos podrían acceder a una fuente de suministro adicional.

Imagen: Reproducción / Youtube

Proyectos multimillonarios son señalados como condición para exportar más gas

Para transformar este potencial en un flujo comercial constante, el informe destaca la necesidad de inversiones en transporte, procesamiento y almacenamiento.

Los proyectos mencionados involucran corredores de exportación, expansión de sistemas existentes e instalaciones para mantenerse al día con el crecimiento de la producción.

Uno de los frentes prioritarios es la ampliación del sistema Transportador de Gas del Norte y la optimización de la reversión del Gasoducto del Norte. El proyecto se estima en unos 2.300 millones de dólares.

Según el estudio, esta iniciativa permitiría generar hasta 5,5 millones de metros cúbicos de exportaciones diarias garantizadas a Chile, Bolivia y Brasil. La ganancia estaría vinculada a una mejor utilización de la infraestructura ya existente.

Otro proyecto estratégico es la ampliación del sistema Centro-Oeste y el gasoducto GasAndes. El costo estimado es de US$ 1.400 millones, con capacidad para incrementar las exportaciones garantizadas a Chile hasta 16 millones de metros cúbicos diarios durante todo el año.

Brasil aparece como un mercado clave para la expansión regional

La integración con Brasil requeriría inversiones aún mayores. El informe menciona la necesidad de completar el corredor hacia Uruguaiana y construir nueva infraestructura entre Neuquén y La Carlota para asegurar un suministro constante de gas desde Vaca Muerta.

Los proyectos relacionados con esta alternativa sumarían alrededor de 4.500 millones de dólares. Los autores consideran a Brasil como el mercado más relevante para una futura expansión regional.

El estudio señala que el país busca reducir el costo del gas para impulsar su reindustrialización. Incluso con la intención de ampliar su propia producción en los próximos años, Brasil sigue interesado en acceder a suministros competitivos de Argentina.

Además de la infraestructura de transporte, el informe menciona inversiones en instalaciones de procesamiento y separación de líquidos.

Estas estructuras se consideran indispensables para sostener el crecimiento productivo de Vaca Muerta y abastecer futuros proyectos de exportación de GNL.

Entre los ejemplos mencionados está la iniciativa anunciada por TGS de desarrollar instalaciones de procesamiento en origen, con una inversión estimada de US$ 3 mil millones.

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La producción no convencional ya cambió el escenario argentino

El crecimiento de Vaca Muerta ya ha tenido un impacto directo en la matriz gasífera de Argentina. La producción de gas no convencional aumentó de 17 millones de metros cúbicos diarios en 2015 a 90 millones en 2025.

Con este avance, el gas no convencional pasó a representar más del 60% de la producción de gas de Argentina.

El aumento compensó la fuerte caída del gas convencional en el país y allanó el camino para la reanudación de las exportaciones a los países vecinos.

Hoy Chile es el principal destino del gas argentino, aunque los volúmenes exportados aún están por debajo de la capacidad de interconexión disponible.

La ampliación de ductos y sistemas podría incrementar este suministro de manera confiable durante todo el año.

Bolivia aparece en otro rol dentro de este rediseño. El informe señala que el país se enfrenta a una fuerte caída de la producción y es posible que ya no tenga excedentes para exportar a principios de la próxima década.

En este escenario, el transporte de gas argentino a Brasil surge como una alternativa para monetizar la capacidad ociosa de los gasoductos bolivianos a través de servicios de tránsito. Esto también ayudaría a evitar la subutilización de la infraestructura ya construida.

Para los autores, la combinación de recursos abundantes, oleoductos existentes y demanda de energía competitiva abre una oportunidad sin precedentes para la integración energética.

El avance, sin embargo, depende de inversiones, acuerdos a largo plazo y viabilidad comercial.

Este artículo fue elaborado con base en información del informe de la Unión Internacional del Gas, Arpel y Olade, conservando datos, números y declaraciones según el material consultado.