Brasil proporcionar actualización del progreso de Neymar tras escanear.

Neymar está haciendo “buenos avances” en su recuperación de una lesión en la pantorrilla, según anunció Brasil.

El máximo goleador de todos los tiempos de Brasil fue incluido en su plantilla de 26 jugadores para la Copa del Mundo, antes de que se revelara el 29 de mayo que Neymar había sufrido una rotura muscular de grado dos jugando para Santos un día antes de que se anunciara la plantilla.

Se dijo que la lesión lo mantendría fuera de dos a tres semanas, aunque el entrenador Carlo Ancelotti posteriormente declaró que el contratiempo no llevaría a que Neymar se retirara de la plantilla de la Copa del Mundo.

Ancelotti dijo el sábado que se esperaba que Neymar se uniera a Brasil para entrenar esta semana tras una resonancia magnética, siempre que superara con éxito ese escaneo.

Y parece que la ex estrella del Barcelona y el París Saint-Germain está en camino de unirse al equipo después de que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) proporcionara una actualización sobre su recuperación.

“El atleta Neymar se sometió a una resonancia magnética este lunes”, decía el comunicado. “El examen mostró buenos avances en su tratamiento, dentro de los parámetros esperados.

“Continuará el proceso de recuperación y preparación física planificado por el cuerpo médico del equipo nacional de Brasil”.

Neymar fue incluido en la plantilla de Brasil a expensas de la estrella del Chelsea Joao Pedro.

Fue una decisión controvertida de Ancelotti, quien al parecer le dio a Neymar un ultimátum para que cumpliera tres reglas específicas si quería ir al torneo.

Según Globo, eran:

– Comprender y aceptar que no sería uno de los capitanes del equipo – Comprender y aceptar que no sería parte del XI titular – Limitar su actividad en redes sociales durante el torneo

El periódico informó que Neymar estaba feliz de aceptar y prometió a Ancelotti que haría “todo lo posible para ser útil al equipo”.

Brasil venció a Egipto 2-1 en su último partido de preparación el pasado sábado y se enfrentará a Marruecos en su primer partido de la Copa del Mundo en cinco días.