EE.UU. y Argentina enviarán representantes clave a AMW 2026 – Canadian Mining Journal

AMW 2026 se llevará a cabo en Ciudad del Cabo del 14 al 16 de octubre. Crédito AMW

Altos representantes de Estados Unidos y Argentina estarán presentes en la Semana Minera Africana (AMW) en Ciudad del Cabo, que tendrá lugar del 14 al 16 de octubre. Su participación se centrará en la inversión en minerales, la adición de valor y la cooperación internacional.

Los dos representantes son Ashley Ndir, principal funcionaria comercial del Departamento de Comercio de Estados Unidos, y Raúl Santiago Ailán, jefe de misión de la Embajada de Argentina en Sudáfrica.

Ndir se unirá a la mesa redonda entre Estados Unidos y África sobre la promoción del beneficio local y la estandarización de los marcos ESG. Después de haber trabajado anteriormente en la expansión de las oportunidades del mercado estadounidense en los llamados mercados emergentes, se espera que Ndir hable sobre la integración del mercado entre Estados Unidos y África.

Su participación se produce mientras Estados Unidos continúa respaldando el desarrollo de importantes proyectos en la República Democrática del Congo, Gabón y Nigeria.

Mientras tanto, Ailan se unirá al panel de discusión sobre la realineación de los objetivos nacionales e internacionales para promover la inversión global en la cadena de valor de África. Actualmente, Argentina está acelerando sus propios proyectos de litio y cobre. AMW dice que la participación de Ailan crea “espacio para una mayor cooperación entre las jurisdicciones mineras africanas y latinoamericanas en materia de inversión, experiencia técnica y desarrollo mineral”.

Para más información, visite: https://african-miningweek.com/news/us-argentine-representatives-join-amw-2026-mineral-diplomacy-reshapes-supply-chains