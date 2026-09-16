La alerta fría de Argentina acaba de expirar; la Patagonia todavía no se la cree

Buenos Aires está a punto de pasar de una fría mañana de 6°C a una tarde de 26°C en el lapso de cuatro días, y para la mayor parte del país, la ola de frío que azotó a la nación esta semana ya es noticia vieja. Pero en el extremo sur, el invierno se niega a marcharse tranquilamente. Argentina está viviendo uno de esos tramos de septiembre en los que el calendario no puede decidir si todavía es invierno o ya es primavera, y la Patagonia es la única región que todavía vota por el invierno.

Buenos Aires cambia su frío por un calentamiento de fin de semana

Según el Pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)El miércoles 16 de septiembre será el punto más bajo para la capital, con una lectura matutina de 6°C y una máxima que apenas supera los 15°C. A partir de ahí, la recuperación es constante y rápida: 22°C el jueves, 23°C el viernes y una proyección de 26°C el domingo: el día más cálido que los meteorólogos tienen actualmente en el tablero, aunque la nubosidad al final del día podría traer un 10% de posibilidades de lluvia. Eso es una diferencia de aproximadamente 20 grados entre la mañana más fría y la tarde más templada del tramo, aunque esos extremos no llegarán el mismo día.

La alerta fría ya expiró

Aquí es donde la historia pasa de lo que se pronosticaba a lo que realmente está sucediendo hoy. El lunes, la alerta amarilla por frío extremo del SMN alcanzó a ocho provincias (Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja, Catamarca y Tucumán), una huella menor que la del domingo, cuando quince provincias se señalaron en lo que los meteorólogos llamaron el día más frío del mes hasta el momento. Sin embargo, el martes el propio boletín del SMN señala que ninguna provincia permanece por debajo del umbral bajo cero que define una alerta de frío extremo. El único aviso que sigue vigente a nivel nacional es una advertencia de viento para el extremo sur de La Pampa, donde las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h. Se pronostica que la propia ciudad de Buenos Aires alcanzará hoy una agradable temperatura máxima de 18°C, diez grados más que la mínima del lunes durante la noche en partes del interior.

La Patagonia aún no está lista para dejar atrás el invierno

El deshielo aún no ha llegado al extremo sur. Santa Cruz permanece bajo alerta de nieve y el lunes se registró el dato más duro de la semana en todo el país: Río Gallegos registrado una sensación térmica de -10,3°C, superando a Malargué y Chapelco en el lugar más frío del ranking nacional del SMN. Se prevé que los sectores de cordillera y meseta de la provincia se recuperen entre 10 y 20 centímetros de nievey puntos aislados potencialmente ven más. Aun así, hay señales tempranas de alivio: el propio pronóstico del martes de Río Gallegos prevé una temperatura mucho más suave. -3 °C de mínima y 8 °C de máximalo que sugiere que la ciudad más fría del país también está empezando a mejorar. El frío de esta semana siguió a una explosión aún más intensa días antes, cuando una alerta naranja advirtió sobre hasta 40 centímetros de nieve en el norte de Neuquén como masa de aire polar. se extendió por casi todo el país.

La cuenta atrás para la primavera está en marcha

El tiempo ayuda a explicar por qué parece que las estaciones están discutiendo entre sí. La primavera astronómica argentina no comienza oficialmente hasta el equinoccio, que el Servicio de Hidrografía Naval pines a las 9:05 pm del 22 de septiembre – un día después del tradicional Día del Estudiante del país, cuando el equinoccio es popularmente (si no astronómicamente) marcado. Un vaivén inestable entre las estaciones es normal en esta ventana, pero la versión de este año es inusualmente dramática: la nieve se acumula en el sur mientras Buenos Aires coquetea con casi 30 grados de cambio de temperatura en la misma semana.

El Niño está poniendo silenciosamente la mesa para la primavera

Debajo del vaivén de esta semana se esconde un factor climático mayor. El Pacífico ecuatorial se está calentando lo suficiente como para que el boletín de septiembre del SMN pone las probabilidades al 100% que el patrón de El Niño se mantiene durante el trimestre de septiembre a noviembre, con una intensidad que actualmente califica como fuerte a muy fuerte. La Organización Meteorológica Mundial fue más allá y advirtió que el episodio “está claramente establecido” y está en camino de intensificarse hasta convertirse en un evento muy fuerte en los próximos meses. Para la primavera de Argentina, los meteorólogos ven las mejores probabilidades de lluvias superiores al promedio desde el litoral norte hasta el oeste de Cuyo y el noreste de la Patagonia, mientras que es más probable que las provincias centrales aterricen cerca de lo normal o ligeramente más frías de lo habitual. Tanto el SMN como la OMM sitúan ahora las probabilidades cercanas al 100% de que el La fase cálida persiste hasta febrero de 2027, lo que significa que el latigazo de temperatura de esta semana probablemente sea un avance, no un caso atípico, para los próximos meses.