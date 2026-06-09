Nolan Arenado y Manny Machado están enfrentando los estragos del tiempo.

Nolan Arenado y Manny Machado siempre han estado en paralelo como pioneros en la tercera base. Esta temporada han estado lidiando con la disminución de su ofensiva. PHOENIX – Nolan Arenado y Manny Machado han estado inextricablemente unidos desde que debutaron en las Grandes Ligas, Machado con los Orioles en 2012 y Arenado con los Rockies en 2013. Juntos han combinado 15 selecciones al Juego de Estrellas, ocho para Arenado y siete para Machado, y están en camino hacia el Salón de la Fama del Béisbol Nacional. Le dúo reescribió cómo jugar en la tercera base. Antes de su llegada, era una posición reactiva dominada por las manos rápidas y los reflejos de los que vinieron antes que ellos – Mike Schmidt, Brooks Robinson, Ken y Clete Boyer, y Eddie Mathews. Arenado y Machado juegan la tercera base como infielders, más atrás y con mucho movimiento de pies de un lado a otro. Cruzan la línea de la fou rápidamente y gracias a sus fuertes brazos convierten muchos hits potenciales en outs. Incluso en sus edades avanzadas para el béisbol – Arenado acaba de cumplir 35 años y Machado cumplirá 34 el próximo mes – no parecen haber perdido un paso defensivamente. Sin embargo, la disminución ofensiva ha sido el principal problema de ambos jugadores en el primer tercio de la temporada 2026. “El tiempo es el gran igualador,” dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts, la semana pasada. “No se detiene para nadie.” Roberts también está lidiando con el envejecimiento de varios de sus estrellas, Mookie Betts (33) y Freddie Freeman (36). “Son un trabajo en progreso,” añadió Roberts.

(NOTA: Los jugadores están experimentando con dificultades ofensivas a pesar de mantener un buen rendimiento defensivo)