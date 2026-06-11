Argentina ha sufrido un golpe de hooker por el Campeonato de Naciones. De cara al próximo anuncio de la plantilla de Felipe Contepomi se ha revelado que Bautista Bernasconi está de baja. Su club, Benetton, informó que se ha sometido a una intervención artroscópica en su muñeca izquierda.

El tiempo estimado de recuperación tras un procedimiento de este tipo oscila entre tres y seis meses. Esto significa que Bernasconi no será considerado para los próximos partidos en casa de Argentina contra Gales, Inglaterra y Escocia para el Campeonato de Naciones inaugural.

Bernasconi fue novato en Puma en 2025. Jugó en los Internacionales de julio con Los Pumas contra Inglaterra y Uruguay. Su implicación coincidió con la gestión de jugadores de cara al Rugby Championship. Esta política es un reflejo de la falta de una temporada mundial de rugby.

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PUMAS PUTAS

La larga y agotadora temporada de clubes europeos ha terminado para algunos, pero no para los dos hookers habituales de Argentina en el equipo. El paso de Julián Montoya del Leicester Tigers a Pau ha sido un éxito y el equipo recibe al Racing 92 en un bombardeo Partido eliminatorio el sábado.

Ignacio Ruiz es el suplente de Montoya. Su equipo terminó la temporada Top 14 en la 13ª posición. Esto significa que el club luchará por sobrevivir en el Top 14 contra el subcampeón de Pro d2, Provincia. El Acceso al partido se llevará a cabo el domingo con Provincia teniendo la ventaja de jugar en casa. Si bien será el último partido de la temporada para Ruiz, Montoya podría jugar dos más.

El escenario anterior sugiere que la plantilla de Felipe Contepomi bien podría contener a otro hooker. Una opción es retirar a Facundo Bosch, mientras que otra es una oportunidad para un jugador sin límites. El último escenario parece el más probable, ya que Lionel Oviedo encabeza la lista. A diferencia de Bosch, Lionel Oviedo entrenó con Los Pumas en 2025. El debutante Lionel Oviedo acaba de firmar un nuevo contrato con Western Force hasta 2028.

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SÚPER RUGBY AMÉRICAS HOOKERS

Contepomi no ha tenido reparos en invertir en el futuro. Esto fue evidencia tanto en 2024 como en 2025 con jugadores elegidos de Super Rugby Americas (SRA) a pesar de que había jugadores disponibles de la liga de élite. Si se va a tomar esta ruta para el Campeonato de Naciones, ¿qué prostitutas de la SRA pueden seleccionarse?

Podría decirse que el nombre principal es Juan Ignacio Greising Revol. El Dogos Hooker es el máximo anotador de intentos en SRA 2026 con 11 intentos. Ha sido letal en el lineout para maul y ha demostrado ser un jugador ocupado en el juego general.

Otros nombres incluyen el dúo pampeano formado por Ignacio Bottazzini y Francisco Lusarreta. Ambos jugadores han tenido buenas temporadas al igual que los hookers de Tarucas José Calderoni y Juan Manuel Vivas. Otro nombre joven es el del adolescente Manuel Cuneo, aunque probablemente tenga problemas con Los Pumitas en el Mundial sub20. Compañero de Cuneo en Los Capibaras, Martín Vaca también se ha tenido en cuenta.

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LISTA DE HERIDOS DE ARGENTINA – FUERA DE JULIO

Bautista Bernasconi es el último Puma que no estará disponible para Felipe Contepomi en julio. Su baja se produce poco después de la de Benjamín Elizalde que junto a Juan Cruz Mallía deja fuera de consideración a dos laterales.

El segundo remero titular titular, Pedro Rubiolo, estará fuera hasta septiembre debido a una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA). Asimismo, el ala habitual Juan Martín González sufrió una fractura en el pie y tampoco jugará en julio.

El ahora excompañero de Bernasconi en Benetton, Thomas Gallo, también está fuera. Gallo se rompió el tendón del aductor mientras jugaba para Benetton contra los Exeter Chiefs.