Gerente de restaurante de La Plata acusado de agresión y delito sexual contra empleada de 17 años

Manolo Calderón, de 66 años, de Huntingtown, ha sido acusado de agresión en segundo grado y delito sexual en cuarto grado que involucra presunto contacto sexual con una empleada de 17 años en un restaurante de La Plata.

Los cargos de delitos menores surgen de acusaciones de que Calderón abrazó, besó y tocó repetidamente al adolescente mientras los dos trabajaban juntos en el restaurante Greene Turtle en La Plata. Los delitos imputados figuran como ocurridos el 13 de marzo de 2026 en el negocio de la Avenida St. Mary’s en La Plata.

La investigación comenzó el 21 de julio de 2026, cuando el Cabo del Departamento de Policía de La Plata. Jordan Madison respondió a la estación del Distrito Uno de la Oficina del Sheriff del Condado de Charles por un informe que involucraba al adolescente. Posteriormente, el oficial entrevistó a la adolescente y a sus padres en el Departamento de Policía de La Plata.

La adolescente le dijo a la policía que comenzó a trabajar en el restaurante en marzo de 2026 y que la presunta conducta continuó hasta junio de 2026. Dijo que trabajó con Calderón unas cuatro veces y creía que él mostraba su favoritismo sobre otros empleados.

Según las acusaciones, Calderón le dio a la adolescente el apodo de “ojos de chocolate”, la abrazó durante los turnos y colocó sus manos sobre su espalda. También denunció que le tocó la cara y el cabello mientras hablaban en la cocina.

La adolescente dijo que Calderón pidió seguirla en sus cuentas de redes sociales, pero ella se negó porque se sentía incómoda. Ella informó que durante un turno, él se acercó a ella por detrás y le susurró que podían “romper las reglas”.

También le dijo a la policía que Calderón sabía que ella trabajaba como salvavidas y le pidió que le enviara fotografías de ella en traje de baño. Dijo que no envió ninguna fotografía.

En otro presunto incidente, la adolescente dijo que Calderón la siguió hasta su vehículo después de un turno nocturno, la abrazó con las manos muy bajas y la besó en la frente.

También describió un incidente en el que Calderón supuestamente la abrazó por detrás y puso sus manos sobre sus senos. El adolescente dijo que él no apretó sus senos sino que presionó su cuerpo contra el de ella. Ella le dijo a la policía que podía sentir lo que describió como su “pene erecto” presionando contra su espalda.

La adolescente dijo que Calderón una vez le pidió tomarse una selfie con ella. Ella estuvo de acuerdo, pero informó que él la besó en la mejilla mientras tomaban la fotografía.

Otro presunto incidente ocurrió después de que la adolescente se cortara el dedo en la cocina. Dijo que le pidió a Calderón que abriera la oficina del gerente para poder conseguir una venda. Según su relato, Calderón besó su dedo lesionado antes de aplicarle la venda y luego comenzó a jugar con su collar. Ella dijo que su mano rozó su pecho y la hizo sentir incómoda.

La adolescente le dijo a la policía que Calderón le pidió repetidamente que se reuniera con él fuera del trabajo, pero ella se negó. Dijo que se quejó varias veces con los gerentes de restaurantes, pero creía que trataron sus preocupaciones como una reacción exagerada.

Dijo que nunca le dijo verbalmente a Calderón que se detuviera, y le explicó que no quería conflictos ni problemas en el trabajo. Ella informó que, en cambio, se apartó cuando él intentó abrazarla o tocarla.

Madison luego se comunicó con Calderón por teléfono. Calderón dijo que lo habían despedido del restaurante debido a las acusaciones. Negó haber abrazado o besado a la adolescente de la manera que ella describió.

Calderón le dijo al oficial que tenía 67 años, nietos de la edad del adolescente y que no haría nada sexual con alguien tan joven. También dijo que algunas de las conductas descritas por el adolescente involucraban saludos comunes entre personas de origen latino.

Se emitió una citación penal el 21 de julio de 2026. Está previsto que Calderón comparezca para una investigación preliminar a las 9 am del 14 de septiembre de 2026 en el Tribunal de Distrito del Condado de Charles.

















Esta entrada se publicó el 28 de julio de 2026 a las 10:48 am y está guardada en A, Todas las noticias, Calvert News, Charles News, Comunidad, Condado, Aplicación de la ley, Más noticias, z 600X120 Top Ad Bottom, z 600X120 Top Ad Top. Puede seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del canal RSS 2.0.