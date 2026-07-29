JR Smith hace su debut en el APGA Tour en el Michael Eaves Classic, cuadro de mando de la ex estrella de la NBA después de la ronda 1

JR Smith probablemente no estaba emocionado con su actuación en la primera ronda del Michael Eaves Classic y Celebrity Pro-Am en TPC Louisiana el martes, pero aun así mostró algunos momentos impresionantes para un ex jugador de la NBA que compite en un torneo de golf notable.

Smith disparó nueve sobre 81, lo que lo colocó empatado en el puesto 43 en el campo de 46 personas.

Aún así, el jugador de baloncesto retirado logró un birdie y 10 pares en su ronda de debut en la Advocates Professional Golf Association (APGA). Si puede aprovechar esos momentos impresionantes y encontrar más consistencia, no es exagerado sugerir que habrá una mejora rápida.

Si bien Smith es mejor conocido por sus elogios en el baloncesto, no es ajeno al campo de golf.

De hecho, ingresó al equipo de golf masculino A&T de Carolina del Norte en 2021 y acaba de graduarse de la escuela con una Licenciatura en Estudios Liberales esta primavera.

Dado que Smith juega como aficionado, no será elegible para ningún premio en metálico de la bolsa de $25,000. Un total de $8,000 es para el ganador.

En cuanto a su carrera en el baloncesto, Smith ganó dos campeonatos y el premio al Sexto Hombre del Año 2012-13 como alguien conocido por su golpe de tiro y su capacidad para proporcionar una chispa ofensiva durante los períodos.