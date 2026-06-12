El reportero de KSHB 41 News, Braden Bates, cubre partes del condado de Jackson, Missouri, incluido Lee’s Summit. Envíale a Braden una idea para una historia por correo electrónico. .

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Más de una docena de rotarios de Argentina llegaron a Kansas City para la Copa Mundial de la FIFA como parte de un programa de intercambio de amistad a través de la organización internacional.

Las familias rotarias de los clubes metropolitanos de KC están abriendo sus hogares como parte de este programa.

Los viajeros fueron recibidos por sus familias anfitrionas en el Aeropuerto Internacional de Kansas City, donde la reunión fue todo menos un encuentro de extraños, a pesar de que muchos se encontraron cara a cara por primera vez.

Ben Martin, uno de los rotarios de Kansas City que participan en el programa de intercambio, dijo que espera que la visita deje una impresión duradera en los visitantes.

“Que vean cuánto nos entusiasma tener aquí gente de todo el mundo”, dijo Martin.

KSHB 41 Roberto, Augusto Diez Ormaecha y Ben Martín

Entre los visitantes argentinos se encuentran padre e hijo, Roberto y Augusto Diez Ormaechea, quienes hablaron con el reportero de KSHB 41 Braden Bates por Zoom a mediados de mayo.

“Es agradable pasar tiempo con mi hijo, Ben y mi familia”, dijo Roberto durante la llamada de Zoom.

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Para Martin, verlos en persona tenía un significado más profundo.

“Es un sueño hecho realidad, son reales”, dijo Martin. “No son sólo imágenes en una pantalla. Ahora, aquí son tridimensionales”.

Augusto describió el viaje como algo especial para él y su padre.

“Para nosotros es una aventura venir a este país y esta comida y disfrutar del partido de fútbol”, dijo Augusto.

Los rotarios argentinos llegan a Kansas City para la Copa Mundial mientras los socios locales abren sus hogares

Durante la próxima semana, los rotarios de Argentina y del área metropolitana de Kansas City explorarán juntos varias partes de la ciudad, comenzando por la comida.

Cuando se les preguntó si estaban entusiasmados por probar la barbacoa de Kansas City, Roberto y Augusto respondieron al unísono: “Sí, por supuesto”.

Para Martin, momentos como estos son la esencia de Rotary International.

“Esta es una de esas grandes cosas de ser parte de una organización internacional. Tenemos la oportunidad de ver a personas de todo tipo de ámbitos de la vida, haciendo todo tipo de cosas grandiosas para la gente”, dijo Martin.

El Mundial les proporcionó la excusa perfecta para conectarse.

Esta historia fue reportada al aire por un periodista y se convirtió a esta plataforma con la ayuda de AI. Nuestro equipo editorial verifica que todos los informes en todas las plataformas sean justos y precisos.

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