Garaje independiente destruido en el incendio del viernes por la noche en La Plata

Un garaje independiente en La Plata fue destruido por un incendio el viernes por la noche, causando daños estimados en $70,000, según la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado.

Los bomberos fueron llamados a la cuadra 10400 de La Plata Road aproximadamente a las 8:45 pm del viernes después de que los residentes olieran humo y notaran un brillo de llamas afuera de su casa, dijeron los bomberos. El Departamento de Bomberos Voluntarios de La Plata sirvió como la principal agencia de respuesta, enviando el Motor 11, el Camión 1 y el Jefe 1A, y se le unieron equipos de ayuda mutua de los departamentos vecinos. En total, 54 bomberos respondieron al incendio de alarma única.

Los equipos de bomberos controlaron el incendio en unos 45 minutos, según la oficina del jefe de bomberos. El incendio se contuvo en el garaje de 40 por 30 pies sin extensión a la residencia cercana, y no se reportaron heridos ni desplazamientos. Los investigadores estimaron la pérdida en 50.000 dólares para la estructura y 20.000 dólares para su contenido.

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El garaje no tenía alarmas de humo, un sistema de alarma contra incendios ni rociadores instalados, dijeron los bomberos. Los investigadores determinaron que el incendio se originó dentro del garaje, pero la causa aún está bajo investigación.

La respuesta recurrió a la ayuda mutua de las compañías de bomberos vecinas del condado de Charles, una práctica estándar para incendios de estructuras más grandes que permite a los departamentos traer equipos, aparatos y suministro de agua adicionales más allá de lo que una sola estación puede proporcionar.

El Departamento de Bomberos Voluntarios de La Plata tiene sus raíces en 1929, cuando 34 residentes de La Plata organizaron formalmente el departamento en una reunión en el juzgado del condado, basándose en los esfuerzos de una comisión de bomberos local formada unos años antes para abordar la falta de protección contra incendios organizada en la ciudad. Casi un siglo después, el departamento sigue siendo una agencia totalmente voluntaria que presta servicios en La Plata y las partes circundantes del condado de Charles, y también proporciona el equipo de rescate dedicado al colapso de estructuras y zanjas del condado, además de llamadas rutinarias de extinción de incendios y rescate de vehículos. Al igual que otras compañías de bomberos y rescate del condado de Charles, La Plata VFD es miembro de la Asociación de Bomberos Voluntarios y EMS del Condado de Charles, que coordina la ayuda mutua y los estándares de capacitación entre los departamentos de voluntarios del condado.

Los funcionarios estatales de bomberos frecuentemente señalan las fallas en los equipos de detección, como las alarmas de humo faltantes en el incendio del viernes, como un factor que puede permitir que los incendios en estructuras separadas crezcan sustancialmente antes de ser descubiertos, ya que los garajes y otras dependencias generalmente están desocupadas y separadas del espacio habitable principal de una casa. La Asociación Nacional de Protección contra Incendios recomienda instalar alarmas de humo en cualquier estructura utilizada para almacenar vehículos, herramientas o materiales inflamables, además de las alarmas requeridas dentro de las casas, como una capa adicional de alerta temprana incluso cuando un edificio no está ocupado las 24 horas.

Cualquier persona que tenga información sobre la causa del incendio del viernes debe comunicarse con la Oficina Regional Sur del Jefe de Bomberos del Estado al 410-414-3615.

La Plata, la sede del condado de Charles, tiene una población de aproximadamente 10,000 habitantes y se encuentra aproximadamente en el centro geográfico del condado, lo que le brinda a su departamento de bomberos voluntarios un área de cobertura de primera que se extiende a las comunidades no incorporadas circundantes más allá de los límites de la ciudad.

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