Copa Mundial 2026: ¿Podrá el ‘mejor equipo de todos los tiempos’ de Canadá lograr el éxito tan esperado?

Sobre el papel, el grupo de Canadá es más favorable esta vez. Se enfrentarán a Suiza, Qatar y Bosnia-Herzegovina; este último derrotó a Italia en los penales para ganarse su lugar.

“La gente dice que no hay razón para que Canadá no pueda encabezar este grupo, especialmente después de que Italia se ahogó”, dice Johal. “Ahora quizá los suizos sean nuestros mayores rivales”.

Esa confianza no ha sido igualada por los resultados recientes. Canadá fue eliminado de la Copa Oro de la Concacaf por los pececillos de Guatemala en los penales en los cuartos de final, mientras que sus resultados amistosos han sido mixtos.

El parón internacional de marzo deparó empates consecutivos contra Islandia y Túnez en Toronto.

Los goles también han sido un bien escaso, ya que Canadá no anotó en cuatro de sus últimos nueve partidos.. Por lo tanto, el manager Jesse Marsch tiene mucho en qué trabajar si los coanfitriones quieren cumplir con las grandes esperanzas.

Mientras Marsch lucha por formar un mejor XI, espera que el talismán Alphonso Davies esté disponible pronto, a pesar de perderse el primer partido por lesión.

Davies, un novato de 21 años en Qatar 2022, soportó un torneo mixto en el que falló un penal en la primera derrota de Canadá ante Bélgica, antes de convertirse en el primer canadiense en marcar un gol en la Copa del Mundo, en su partido contra Croacia, pero perdieron 4-1.

Davies, que ahora tiene 25 años, es el capitán y el mejor jugador de Canadá, pero se ha perdido 15 partidos con el Bayern Munich esta temporada por lesión.

Estuvo ausente de los partidos internacionales de marzo por una distensión en el tendón de la corva, pero espera estar en forma para parte del Mundial, lo que sería un gran impulso para su país.

“Vimos a Davies regresar y marcar para el Bayern, es una parte integral”, añadió Johal. “Davies es 100% la cara del equipo, sólo que no hemos visto esa cara tan a menudo debido a las lesiones”.

Davies, el delantero de la Juventus Jonathan David y el mediocampista del Villarreal Tajon Buchanan forman la columna vertebral de la generación dorada de Canadá. Si los tres están en forma y en plena forma, los Canucks pueden competir.

El mediocampista de Toronto y Canadá Jonathan Osorio cree que el crecimiento de la popularidad del fútbol en el país ha ayudado a la calidad.

Le dijo a BBC World Service: “La exposición a otras ligas de todo el mundo que se muestran aquí en la televisión también fue un factor.

“Creo que el éxito de los clubes canadienses en la MLS ayudó, y todas esas cosas ayudaron a que la próxima generación realmente crea y sueñe en grande, y crea que es posible algún día ayudar a Canadá a alcanzar un alto nivel.

“Nuestra base empezó a mejorar. Todo empezó a mejorar en cuanto al deporte en nuestro país y eso fue lo que nos llevó a finalmente superar ese bache y clasificarnos a un Mundial.

“Creo que este equipo representa a Canadá más que cualquier otro equipo nacional en cualquier deporte. Realmente mostramos cuán diverso es Canadá”.