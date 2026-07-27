El Departamento de Policía de La Plata necesita su ayuda para mantener vivo el Proyecto HOPE – The BayNet

LA PLATA, Maryland. — Una asociación local está pidiendo a la comunidad que ayude a garantizar que los agentes de policía de La Plata tengan los recursos que necesitan para brindar asistencia inmediata a personas y familias que enfrentan dificultades a través del Proyecto HOPE: Ayudar a otros encuentros policiales.

Establecido en enero de 2024, el Proyecto HOPE se creó a través de una asociación entre el Departamento de Policía de La Plata, Lifestyles of Maryland y generosos donantes privados. La iniciativa está diseñada para brindar apoyo práctico e inmediato a las personas del área de La Plata que luchan por satisfacer sus necesidades básicas. El programa sigue el modelo de un esfuerzo exitoso lanzado por primera vez por un departamento de policía en Buffalo, Minnesota.

Una de las herramientas de mayor impacto del programa ha sido la distribución de tarjetas de regalo por parte de agentes de la policía de La Plata durante sus interacciones diarias con el público. Los oficiales pueden proporcionar las tarjetas a personas o familias que atraviesan circunstancias difíciles, permitiéndoles comprar una comida, cargar combustible para su vehículo, pagar una noche de hotel o satisfacer otras necesidades urgentes.

Las tarjetas de regalo también brindan a los oficiales una manera de alegrarle el día a alguien durante una crisis sin tener que cubrir personalmente el costo, algo que los oficiales a menudo han hecho de su propio bolsillo en el pasado.

El Proyecto HOPE opera con un presupuesto anual de aproximadamente $15,000. La estimación se basa en que los 28 agentes de policía de La Plata distribuyen un promedio de 10 tarjetas de regalo cada año, cada una de las cuales tiene un valor de 50 dólares.

Actualmente, el programa tiene solo $1,745 disponibles, lo que deja un déficit de financiamiento de $13,255 para respaldar completamente el próximo año.

Los organizadores dicen que cada donación ayuda a brindar esperanza y asistencia inmediata a los residentes locales durante algunos de los momentos más difíciles de la vida.

Los miembros de la comunidad que deseen apoyar el programa pueden hacer una donación a través de Lifestyles of Maryland visitando: AQUÍ

Después de abrir la página de donación, los donantes deben seleccionar Proyecto ESPERANZA

Los organizadores del proyecto esperan que la comunidad respalde el esfuerzo para garantizar que los oficiales puedan continuar brindando asistencia significativa cuando más se necesita.

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