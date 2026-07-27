Ian Subiabre, vinculado al Chelsea, se acerca a la sorpresa de la MLS procedente de River Plate | FútbolLugar

Chelsea-El joven Ian Subiabre está cada vez más cerca de un movimiento inesperado a la Major League Soccer después de que DC United iniciara negociaciones formales con River Plate sobre el extremo argentino.

El Chelsea vigila al joven de 19 años desde 2025, mientras que Tottenham Hotspur y ciudad de manchester También han seguido su progreso. Sin embargo, en lugar de completar su traslado a Europa, ahora parece cada vez más probable que Subiabre continúe su carrera en Estados Unidos.

DC United abre conversaciones

De acuerdo a El IntransigenteDC United ha iniciado negociaciones formales con River Plate sobre una transferencia permanente.

Los gigantes argentinos supuestamente exigen 6,8 millones de euros (5,9 millones de libras esterlinas) netos para aprobar la salida del extremo.

Actualmente, el club de la MLS representa la opción más avanzada para Subiabre, con conversaciones entre ambos clubes ya en marcha.

La relación de River se rompe

La situación de Subiabre en River Plate ha cambiado drásticamente en las últimas semanas.

El extremo se entrena alejado del primer equipo del club desde principios de julio tras una decisión tomada por la jerarquía de River.

Según los informes, el entrenador Eduardo Coudet se ha distanciado de la decisión, insistiendo en que la medida no vino de él.

Por eso los representantes del jugador buscan activamente un nuevo club de cara a la nueva temporada.

El incidente del Mundial aceleró la salida

Según el informe, las tensiones aumentaron durante el Mundial de 2026 luego de que Subiabre participara en un torneo “interpaíses” mientras aún tenía contrato con River Plate.

Posteriormente, el joven tuvo que explicar la situación al director deportivo Stefano Di Carlo.

Se cree que ese episodio aceleró la voluntad de River de vender a uno de sus graduados más prometedores de la academia, a pesar de que su contrato estaba vigente hasta diciembre 2028.

Seguimiento de Chelsea, Tottenham y City

Subiabre ha despertado un gran interés por parte de la Premier League durante los últimos 18 meses.

El Chelsea estuvo entre los primeros clubes ingleses en seguir al argentino, antes de que Tottenham y Manchester City también entraran en carrera.

Aunque los clubes europeos siguen admirando su potencial, no se ha materializado ningún movimiento formal.

Una transferencia al FC Midtjylland danés estuvo cerca anteriormente, pero finalmente fracasó después de que Subiabre decidiera que no quería continuar su carrera en Escandinavia.

DC United ahora parece estar en la mejor posición para asegurar su firma.

Antes de caer en desgracia, el extremo hizo 44 apariciones senior para River Plate, anotando tres goles y proporcionando tres asistencias.

¿Qué sigue?