La Fundación Inter Miami CF y Royal Caribbean llevan una clínica juvenil internacional a Argentina, inspirada en el viaje circular de Facundo Mura y David Ayala del Inter Miami CF

Hoy, Fundación Inter Miami CF y caribe real continuaron su compromiso de aprovechar el poder del fútbol para hacer el bien al traer la iniciativa de la Clínica Juvenil Internacional del Club a Argentina, ofreciendo un día memorable de inspiración, educación y programación de fútbol para los jóvenes locales en La Plata, Argentina, junto con la Fundación Estudiantes de La Plata.

La iniciativa marcó la cuarta Clínica Juvenil Internacional organizada por la Fundación Inter Miami CF y Royal Caribbean en 2026, luego de impactantes activaciones comunitarias en Perú, Colombia y Puerto Rico a principios de año y en Panamá y Jamaica en 2025. Esta última edición tuvo un significado especial, ya que fue inspirada por el defensor del Inter Miami CF. Facundo Mura y mediocampista David Ayalaquien regresó al club y a la escuela que ayudaron a dar forma a su camino hacia los futbolistas profesionales. El resultado fue un momento de cierre del círculo que unió al club de su infancia con el club que ahora representan en el escenario mundial. También representó una oportunidad para que la Fundación Inter Miami CF retribuya a un país que forma una parte vital del corazón del Club y de su apasionada base global de fanáticos.

La jornada comenzó con una sesión motivacional a la que asistieron cerca de 200 alumnos del colegio Estudiantes de La Plata. En los mismos salones donde estudiaron, Mura, egresada de la academia de Estudiantes de La Plata y mejor estudiante de la escuela de la institución, y Ayala compartieron lecciones sobre perseverancia, educación, disciplina y creer en los sueños.

â€œRegresar a Estudiantes de La Plata fue una experiencia emotiva e inolvidableâ€ , dijo Facundo Mura. â€œEste club y esta escuela jugaron un papel muy importante en la forma de la persona y el jugador que soy hoy. Volver a lucir el escudo del Inter Miami CF y tener la oportunidad, junto con la Fundación Inter Miami CF y Royal Caribbean, de compartir mi historia con estos niños fue realmente especial. Cuando los miré, me vi a mí mismo hace muchos años: un niño con sueños y aspiraciones. Mi esperanza es que se vayan creyendo que con trabajo duro, disciplina y perseverancia todo es posible. Si mi viaje puede inspirar al menos a un niño a seguir persiguiendo sus sueños, entonces esta experiencia valió la pena”.

“Estudiantes de La Plata siempre tendrá un lugar especial en mi corazón porque es donde realmente comenzó mi viaje en el fútbol”, dijo David Ayala. â€œRegresar aquÃ como jugador del Inter Miami CF y ver a tantos jÃ³venes con los mismos sueÃ±os que nosotros alguna vez tuvimos fue increÃblemente significativo. Oportunidades como esta nos recuerdan de dónde venimos y las personas que nos ayudaron en el camino. Junto con la Fundación Inter Miami CF y Royal Caribbean, fue un honor retribuir a una comunidad que nos ha dado tanto y alentar a estos jóvenes jugadores a seguir creyendo en sí mismos, trabajando duro y persiguiendo sus sueños”.

Clínica Internacional Juvenil Argentina