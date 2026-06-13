La Fundación Inter Miami CF y Royal Caribbean llevan una clínica juvenil internacional a Argentina, inspirada en el viaje circular de Facundo Mura y David Ayala del Inter Miami CF

Hoy, Fundación Inter Miami CF y caribe real continuaron su compromiso de aprovechar el poder del fútbol para hacer el bien al traer la iniciativa de la Clínica Juvenil Internacional del Club a Argentina, ofreciendo un día memorable de inspiración, educación y programación de fútbol para los jóvenes locales en La Plata, Argentina, junto con la Fundación Estudiantes de La Plata.
La iniciativa marcó la cuarta Clínica Juvenil Internacional organizada por la Fundación Inter Miami CF y Royal Caribbean en 2026, luego de impactantes activaciones comunitarias en Perú, Colombia y Puerto Rico a principios de año y en Panamá y Jamaica en 2025. Esta última edición tuvo un significado especial, ya que fue inspirada por el defensor del Inter Miami CF. Facundo Mura y mediocampista David Ayalaquien regresó al club y a la escuela que ayudaron a dar forma a su camino hacia los futbolistas profesionales. El resultado fue un momento de cierre del círculo que unió al club de su infancia con el club que ahora representan en el escenario mundial. También representó una oportunidad para que la Fundación Inter Miami CF retribuya a un país que forma una parte vital del corazón del Club y de su apasionada base global de fanáticos.
La jornada comenzó con una sesión motivacional a la que asistieron cerca de 200 alumnos del colegio Estudiantes de La Plata. En los mismos salones donde estudiaron, Mura, egresada de la academia de Estudiantes de La Plata y mejor estudiante de la escuela de la institución, y Ayala compartieron lecciones sobre perseverancia, educación, disciplina y creer en los sueños.
â€œRegresar a Estudiantes de La Plata fue una experiencia emotiva e inolvidableâ€ , dijo Facundo Mura. â€œEste club y esta escuela jugaron un papel muy importante en la forma de la persona y el jugador que soy hoy. Volver a lucir el escudo del Inter Miami CF y tener la oportunidad, junto con la Fundación Inter Miami CF y Royal Caribbean, de compartir mi historia con estos niños fue realmente especial. Cuando los miré, me vi a mí mismo hace muchos años: un niño con sueños y aspiraciones. Mi esperanza es que se vayan creyendo que con trabajo duro, disciplina y perseverancia todo es posible. Si mi viaje puede inspirar al menos a un niño a seguir persiguiendo sus sueños, entonces esta experiencia valió la pena”.
“Estudiantes de La Plata siempre tendrá un lugar especial en mi corazón porque es donde realmente comenzó mi viaje en el fútbol”, dijo David Ayala. â€œRegresar aquÃ como jugador del Inter Miami CF y ver a tantos jÃ³venes con los mismos sueÃ±os que nosotros alguna vez tuvimos fue increÃblemente significativo. Oportunidades como esta nos recuerdan de dónde venimos y las personas que nos ayudaron en el camino. Junto con la Fundación Inter Miami CF y Royal Caribbean, fue un honor retribuir a una comunidad que nos ha dado tanto y alentar a estos jóvenes jugadores a seguir creyendo en sí mismos, trabajando duro y persiguiendo sus sueños”.
Clínica Internacional Juvenil Argentina
Para muchos de los estudiantes presentes, la historia de Mura y Ayala sirvió como un poderoso ejemplo de lo que se puede lograr con dedicación y determinación. Una vez jóvenes estudiantes sentados en esas mismas aulas con aspiraciones de jugar profesionalmente, regresó como miembro del Inter Miami CF, demostrando que los sueños pueden convertirse en realidad.
El programa continuó en el estadio de Estudiantes de La Plata, Estadio UNO, donde 55 niños de Comodoro Rivadavia y Argentino Juvenil participaron en una clínica juvenil dirigida por los entrenadores de la Academia del Inter Miami CF y de Estudiantes, además de Ayala y Mura. A través de una serie de ejercicios y actividades de desarrollo de habilidades, se animó a los participantes a desarrollar confianza y trabajo en equipo. Los participantes también recibieron obsequios conmemorativos especiales, incluidas camisetas exclusivas “Play Like an Icon” de Royal Caribbean e Inter Miami CF. Gracias al apoyo del Club Partner adidas, cada niño también recibió una mochila adidas de la Selección Argentina y los clubes recibieron réplicas de balones Trionda de la Copa Mundial de la FIFA 26™, que brindan recordatorios duraderos de un día memorable de inspiración, aprendizaje y fútbol.
“En la Fundación Inter Miami CF, creemos que cada niño merece la oportunidad de soñar en grande, sin importar de dónde vengan”, dijo Mari Rey, directora de la Fundación Inter Miami CF. â€œEsta iniciativa encarna perfectamente nuestra misiÃ³n de aprovechar el poder del fÃºtbol para hacer el bien. Ver a Facundo y David regresar al lugar donde comenzó su viaje e inspirar a la próxima generación fue increíblemente significativo. Fue igualmente especial traer este programa a Argentina, un país que representa una parte tan importante de la comunidad global del Inter Miami CF. Estamos increíblemente agradecidos con Royal Caribbean por compartir nuestro compromiso de crear oportunidades significativas para los jóvenes y ayudar a hacer posible esta iniciativa. Esta fue una oportunidad no sólo para crear impacto, sino también para retribuir a un país que ha acogido y apoyado a nuestro Club desde el principio”.
Argentina ha jugado un papel importante en la historia del Inter Miami CF, con generaciones de seguidores apasionados siguiendo al Club y ayudando a darle forma a su alcance global. Por lo tanto, traer la Clínica Juvenil Internacional de la Fundación Inter Miami CF a Argentina fue más que una iniciativa comunitaria, fue una oportunidad para retribuir a un país cuya gente, cultura y amor por el juego están profundamente entrelazados en la estructura del Inter Miami CF.
La iniciativa de hoy refleja aún más la asociación duradera entre el Club y Royal Caribbean, dos organizaciones unidas por la creencia en el poder del deporte para elevar a las comunidades. Desde seis clínicas juveniles internacionales en Panamá, Jamaica, Perú, Colombia, Puerto Rico y ahora Argentina hasta impactantes iniciativas Make-A-Wish en 2024 y 2025, nuestra colaboración continúa creando un impacto significativo, tanto en casa como en el extranjero, dondequiera que estén nuestros fanáticos.