Seguimiento de Lionel Messi en Argentina vs. Argelia el martes 16/06/26: ¿Cómo se desempeñó?

DraftKings Network rastrea la actuación del delantero argentino Lionel Messi en su partido del Grupo J de la Copa Mundial contra Argelia.

La Copa Mundial de la FIFA continúa el martes, ya que el partido inaugural del Grupo J contará con los campeones defensores, Argentina, frente a Argelia.

A lo largo de la Copa del Mundo, Red DraftKings destacará algunas de las estrellas del torneo, siguiendo sus actuaciones en todos sus partidos. Así jugó Messi contra Argelia:

Cuotas entre Argentina y Argelia

Argentina es favorita -195 para reclamar los tres puntos en Apuestas deportivas DraftKingsy Argelia es +600. Hay +320 probabilidades de que los equipos compartan el botín.

Apuestas y probabilidades de apoyo de Lionel Messi

1er goleador : +330

: +330 Goleador en cualquier momento : +110

: +110 2+ goles : +600

: +600 Disparos : 2+ (-1600), 3+ (-425), 4+ (-170), 5+ (+130), 6+ (+270)

: 2+ (-1600), 3+ (-425), 4+ (-170), 5+ (+130), 6+ (+270) Disparos a puerta : 1+ (-525), 2+ (-115), 3+ (+270), 4+ (+800)

: 1+ (-525), 2+ (-115), 3+ (+270), 4+ (+800) Asistencias: 1+ (+195)

Seguimiento de Messi

¡Sigue mientras DK Network sigue la actuación de Messi contra Argelia! Esta sección se actualizará.

PIE: Argentina 3-0 Argelia. Fue la noche de Messi, ya que los campeones defensores tuvieron un gran comienzo en el Grupo J.

78â€²: Y ese es el final de la noche para Lionel Messi, ya que sustituye a Nico Paz. Terminó la noche con seis tiros, cuatro tiros a puerta y tres goles. Un día más en la oficina para la CABRA.

75â€²: GOL DE ARGENTINA. Estamos siendo testigos de la grandeza. Lionel Messi vuelve a recibir el balón con su pie izquierdo en el borde del área y ya sabes lo que sucede después. Messi encuentra la esquina inferior y logra su triplete. A mis 38 años, esto es simplemente increíble. Ahora está empatado con Miroslav Klose en la mayor cantidad de goles en la Copa Mundial de todos los tiempos con 16. Messi 3-0 Argelia.

65â€²: Muy cerca de su tercero. Messi juega detrás de la defensa argelina y tiene una oportunidad de uno contra uno contra el portero. Esta vez lo rechaza, ya que su disparo es detenido y el balón sale fuera de juego a córner.

59â€²: GOL DE ARGENTINA. Mamá, ahí va ese hombre. Alexis Mac Allister encuentra el balón en sus pies en el borde del área y lanza un disparo que detiene el portero. ¿Adivina quién sigue el tiro y remata el rebote? Nada menos que Lionel Messi, que consigue su segundo gol de la noche.

50€²: Argelia le da más espacio a Messi en el borde del área y éste realiza otro disparo. Esta vez pasa por encima del travesaño.

HT: Argentina 1-0 Argelia. No hubo demasiada acción durante el resto de la mitad. Messi acabó la primera parte con un solo disparo, que encontró el fondo de la red. Argelia definitivamente está desempeñando su papel en este juego. Veamos qué nos depara la segunda mitad.

16â€²: GOL DE ARGENTINA. ¿Quién más? Es Lionel Messi. Recibe el balón en el espacio corriendo hacia el área y dispara con el pie izquierdo que se va por la escuadra. Messi continúa justo donde lo dejó en 2022 y Argentina lidera 1-0.

7â€²: El balón está en el fondo de la red por segunda vez esta noche, esta vez es Argelia. Desafortunadamente para ellos, también está en fuera de juego. Qué comienzo para este concurso.

4â€²: Messi ya tiene el balón en el fondo de la red, pero está en fuera de juego. Una señal de alerta temprana para Argelia.

1â€²: ¡Y nos vamos! Tenemos inicio en Kansas City y el primer partido del Grupo J del Mundial 2026 está en marcha.

Cobertura adicional de la Copa del Mundo

Para obtener cobertura adicional de la Copa Mundial de DraftKings Network, consulte el Página de inicio de la Copa del Mundo aquí:

NOTA: Las reglas de las apuestas de apoyo están sujetas a la puntuación oficial y podrían cambiar después del partido.