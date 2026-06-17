Vicuña Corp. recibe aprobación para RIGI PEELP en Argentina

VANCOUVER, Columbia Británica, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ — ( LUN) (Nasdaq Estocolmo: LUMI) Corporación Minera Lundin (“Lundin Mining” o la “Compañía”) se complace en anunciar que Vicuña Corp. (“Vicuña”) ha recibido la aprobación para la inclusión de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol (colectivamente, el “Proyecto Vicuña” o el “Proyecto”) al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (“RIGI”) bajo la designación de Proyectos Estratégicos de Exportación a Largo Plazo (“PEELP”) en Argentina. Vicuña es el primer proyecto minero de cobre en Argentina al que se le otorga el estatus más favorable RIGI PEELP.

Jack Lundin, presidente y director ejecutivo, comentó: “Estamos muy contentos de recibir este fallo favorable que representa un hito importante para el proyecto. La aprobación de la solicitud RIGI PEELP de Vicuña es un importante paso adelante en el avance de uno de los distritos cupríferos más importantes del mundo. El régimen RIGI de Argentina está diseñado para atraer y acelerar inversiones a gran escala a través de estabilidad fiscal a largo plazo y condiciones regulatorias transparentes. Bajo este régimen, el proyecto se beneficiará de una mayor certeza de inversión, apoyando aún más el progreso hacia una inversión final decisión para la Etapa 1 antes de finales de este año. Junto con nuestro socio, BHP, apreciamos el compromiso constructivo y el apoyo de los Gobiernos de Argentina y San Juan y esperamos continuar trabajando en colaboración para desbloquear todo el potencial de Vicuña en beneficio de todas las partes interesadas”.

El desarrollo del distrito de Vicuña se prevé mediante un enfoque por etapas. La etapa 1 comprende una planta de sulfuros y el depósito Josemaría, el informe técnico difundido el 16 de febrero de 2026 estimaba un capital inicial en 7.100 millones de dólares. El número de gasto de capital de la solicitud RIGI PEELP incluyó la etapa 1 y aspectos de la Etapa 2 (óxidos lixiviables).

Sobre el régimen RIGI

RIGI proporciona un marco de inversión competitivo que mejora la economía del proyecto y respalda el desarrollo oportuno de proyectos a gran escala. Los beneficios clave incluyen estabilidad regulatoria y fiscal a largo plazo, tasas reducidas de retención de impuestos corporativos y de dividendos, eliminación de derechos de exportación, incentivos del impuesto al valor agregado y la repatriación de ingresos.

El Proyecto Vicuña es el primer proyecto minero de cobre que recibe aprobación bajo el régimen RIGI PEELP, que se estableció para fomentar inversiones transformadoras y de largo plazo en Argentina. En comparación con el marco estándar de RIGI, RIGI PEELP ofrece un período de beneficios ampliado de 40 años (frente a 30 años), junto con un acceso acelerado a la repatriación de ingresos y exenciones de derechos de exportación, lo que fortalece aún más el perfil de inversión del proyecto.

Beneficios para Argentina y Chile

La aprobación representa un hito clave para avanzar en un proyecto de desarrollo de cobre, oro y plata a escala de distrito de varias décadas en Argentina, lo que lo convierte en uno de los proyectos potenciales de inversión extranjera más grandes en el país en todos los sectores. Se espera que el desarrollo del Proyecto proporcione beneficios económicos sustanciales a Argentina y Chile, tanto a nivel local como nacional.

Basado en el estudio técnico integrado publicado recientemente (ver comunicado de prensa fechado el 16 de febrero de 2026), se espera que el Proyecto genere importantes beneficios económicos para Argentina, incluidos aproximadamente $965 millones de dólares anuales en impuestos y regalías, por un total estimado de $69 mil millones durante la vida útil de la mina. Durante la fase de construcción, se prevé que el Proyecto respalde una fuerza laboral promedio de aproximadamente 5,500 empleados directos y contratistas, así como 19,000 empleos indirectos.

A través del desarrollo de infraestructura moderna y la integración transfronteriza, Vicuña apoyará un desarrollo económico más amplio en la región de Atacama en Chile. Inversiones significativas en infraestructura chilena, incluidas instalaciones portuarias, plantas desalinizadoras, tuberías de agua e instalaciones de exportación de concentrados, establecerán activos estratégicos a largo plazo que fortalecerán la competitividad regional y respaldarán el futuro desarrollo industrial. Estas inversiones, que se espera que sumen varios miles de millones de dólares durante el desarrollo gradual del Proyecto, crearán oportunidades de empleo, apoyarán a las empresas y proveedores locales y generarán beneficios económicos duraderos para la región.

Sobre Vicaña

Lundin Mining posee indirectamente una participación del 50% en Vicuña, una operación conjunta administrada de forma independiente que posee el depósito Josemaría en Argentina y el depósito Filo del Sol en Argentina y Chile.

Un estudio técnico integrado describió un enfoque de desarrollo por etapas y destacó el potencial del Proyecto Vicuña combinado para ser una de las minas de cobre, oro y plata más grandes del mundo (ver el informe de Lundin Mining). comunicado de prensa fecha 16 de febrero de 2026).

La proximidad de los depósitos Filo del Sol y Josemaría forma la base del Proyecto Vicuña, que permite el desarrollo conjunto capturando mayores economías de escala, infraestructura compartida y una mayor opcionalidad para expansiones por etapas para respaldar un complejo minero clasificado a nivel mundial.

Acerca de la minería Lundin

Lundin Mining es una empresa minera canadiense con sede en Vancouver, Canadá, con tres minas operativas en Brasil y Chile. Producimos metales que sustentan el desarrollo global, apoyando la infraestructura, la electrificación, la innovación tecnológica y la resiliencia económica. Nuestra visión estratégica es convertirnos en uno de los diez principales productores de cobre del mundo. Para llegar allí, estamos ejecutando una clara estrategia de crecimiento, que incluye avanzar en uno de los proyectos de cobre, oro y plata más grandes del mundo en el Distrito de Vicuña en la frontera de Argentina y Chile, donde tenemos una participación del 50%. También tenemos una participación del 31% en el proyecto Los Helados, ubicado junto a nuestra mina operativa Caserones, lo que brinda una opción de crecimiento a largo plazo. Lundin Mining tiene un historial comprobado de creación de valor a través del crecimiento de recursos, excelencia operativa y desarrollo responsable. Las acciones de la Compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto (LUN) y en el Nasdaq de Estocolmo (LUMI). Obtenga más información en www.lundinmining.com.

La información contenida en este comunicado está sujeta a los requisitos de divulgación de Lundin Mining según la Ley de Mercados de Valores de Suecia. La información fue enviada para publicación, a través de la agencia de las personas de contacto que se detallan a continuación el 16 de junio de 2026 a las 2:00 p. m., hora del Pacífico.

Información científica y técnica

El Informe Técnico de Vicuña que resume los resultados del estudio integrado, incluido el recurso mineral de Vicuña actualizado, se preparó de acuerdo con el Instrumento Nacional 43-101 – Estándares de divulgación para proyectos minerales (“NI 43-101”) y se puede encontrar en el perfil de la Compañía en SEDAR+ en www.sedarplus.ca de acuerdo con las normas de valores aplicables. Las Personas Calificadas (según se define en NI 43-101) nombradas a continuación han revisado y verificado la información científica y técnica con respecto al Informe Técnico de Vicuña y aprueban la divulgación escrita de dicha información. Cada una de las Personas Calificadas nombradas a continuación, excepto Dustin Smiley, es independiente de Lundin Mining.

Las Personas Calificadas son:

Sr. Luke Evans, P.Eng., SLR Consulting (Canadá) Ltd.

Sr. Paul Daigle, P.Geo., AGP Mining Consultants Inc.

Sr. Sean Horan, P.Geo., Resource Modeling Solutions Ltd.

Sr. Jeffery Austin, P.Eng., International Metallurgical and Environmental Inc.

Sr. Rod Clary, PE, Diseño, Fluor Enterprises Inc.

Sr. Kirk Hanson, PE, KH Mining LLC

Sr. Dustin Smiley, P.Ing., Vicuña Corp.

Sr. Daniel Ruane, P.Eng., Knight Piesold Ltd.

Para obtener más información relacionada con el Informe Técnico de Vicuña, consulte el comunicado de prensa de la Compañía del 30 de marzo de 2026.

Declaración de precaución sobre información prospectiva

Algunas de las declaraciones realizadas y la información contenida en este documento son “información prospectiva” en el sentido de las leyes de valores canadienses aplicables. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos incluidas en este documento constituyen información prospectiva, incluidas, entre otras, declaraciones sobre los planes, perspectivas y estrategias comerciales de la Compañía y su visión y aspiraciones estratégicas y sus logros y tiempos; los resultados del estudio técnico del Proyecto Vicuña; sanción del Proyecto Vicuña y su cronograma; beneficios económicos, fiscales y de otro tipo del Proyecto Vicuña para las comunidades locales, los países anfitriones, los accionistas y otras partes interesadas, incluidos los impactos esperados en impuestos, regalías, empleo e infraestructura; los regímenes RIGI y RIGI PEELP y sus beneficios; el tamaño y escala del Proyecto Vicuña, y el potencial del Proyecto Vicuña para ser un proyecto de clase mundial clasificado entre las cinco principales minas de cobre, oro y plata a nivel mundial; y las expectativas para otros factores económicos, comerciales y/o competitivos. Palabras como “creer”, “esperar”, “anticipar”, “contemplar”, “objetivo”, “planificar”, “meta”, “apuntar”, “pretender”, “continuar”, “presupuestar”, “estimar”, “puede”, “podrá”, “podría”, “debería”, “programar” y expresiones similares identifican información prospectiva.

La información prospectiva se basa necesariamente en diversas estimaciones y suposiciones que incluyen, entre otras, las expectativas y creencias de la administración, incluso con respecto a los negocios, operaciones, estrategias y planes de crecimiento y expansión de la Compañía; que no ocurrirá ningún evento significativo fuera del curso normal de los negocios y operaciones de la Compañía (aparte de lo establecido en este documento); precios supuestos y futuros del cobre, oro, plata y otros metales; costos anticipados; precios de las materias primas; tipos de cambio de divisas y tipos de interés; capacidad para lograr metas; la integración rápida y efectiva de adquisiciones y la realización de sinergias y economías de escala en relación con las mismas; que el entorno político, económico, de permisos y legal en el que opera la Compañía continuará respaldando el desarrollo y operación de proyectos mineros; sincronización y recepción de aprobaciones, consentimientos, licencias y permisos gubernamentales, regulatorios y de terceros (incluida la aplicación RIGI) y sus renovaciones; el clima geopolítico, económico, de permisos y legal en el que opera la Compañía; requisitos legales y reglamentarios; relaciones positivas con grupos locales; cronogramas de sanción, construcción, desarrollo, puesta en servicio y puesta en marcha; acceso a infraestructura suficiente (incluidos agua y energía), equipos y mano de obra; la exactitud de las estimaciones de recursos minerales y reservas minerales y la información, análisis e interpretaciones relacionadas; supuestos subyacentes a los planes de vida útil de la mina; condiciones geotécnicas e hidrogeológicas; supuestos subyacentes a los análisis económicos (incluido el análisis económico del Estudio); la capacidad de la Compañía para cumplir con los requisitos contractuales y de permisos u otros requisitos regulatorios; condiciones operativas, estimaciones de capital y costos operativos; estimaciones de producción y procesamiento; los resultados, costos y calendario de futuras actividades de exploración; viabilidad económica de las operaciones y proyectos de desarrollo de la Compañía; la capacidad de la Compañía para satisfacer los términos y condiciones de sus obligaciones de deuda; la adecuación de los recursos financieros de la Compañía y su capacidad para reunir el capital adicional necesario en términos razonables; mercados de capitales de acciones y deuda favorables; estabilidad en los mercados de capitales financieros; la capacidad de la Compañía para acceder a los montos comprometidos de la línea de crédito ampliada, incluso en el cronograma anticipado y tras el cumplimiento de ciertas condiciones tales como sancionar la Etapa 1 del Proyecto Vicuña; la sanción, permisos y desarrollo exitosos de los Proyectos de la Compañía (incluido el Proyecto Vicuña) y el inicio de la producción; finalización exitosa de los proyectos e iniciativas de la Compañía (incluido el Proyecto Vicuña) dentro del presupuesto y los plazos esperados; y aquellos otros supuestos establecidos en este documento, en el Informe Técnico del Proyecto Vicuña cuando se presente, y en otros documentos de divulgación pública aplicables de la Compañía, así como aquellos relacionados con los factores establecidos a continuación. Si bien Lundin Mining considera razonables estos factores y suposiciones a la fecha de este documento a la luz de la experiencia y percepción de la administración de las condiciones actuales y los desarrollos esperados, dicha información está inherentemente sujeta a importantes riesgos, incertidumbres y contingencias comerciales, sociales, económicas, políticas, regulatorias, competitivas y de otro tipo que podrían causar que las acciones, eventos, condiciones, resultados, desempeño o logros reales sean materialmente diferentes de aquellos proyectados en la información prospectiva. La Compañía advierte que la lista anterior de supuestos no es exhaustiva. Los factores conocidos y desconocidos podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados en la información prospectiva y no se debe depositar una confianza indebida en dicha información. Dichos factores incluyen, entre otros: dependencia de los precios del mercado internacional y la demanda de los metales que produce la Compañía; incertidumbre política, económica y regulatoria en jurisdicciones operativas, incluidas, entre otras, aquellas relacionadas con permisos y aprobaciones, nacionalización o expropiación sin compensación justa, gestión ambiental y de relaves, relaciones laborales, comerciales y de transporte; incertidumbre con respecto al clima fiscal, geopolítico, económico, de permisos y legal en el que opera la Compañía; riesgos relacionados con el régimen RIGI, incluso si el régimen RIGI no funciona como se esperaba y los riesgos que surgen de tales circunstancias; riesgos relacionados con el cierre de minas y obligaciones de recuperación; riesgos para la salud y la seguridad; riesgos inherentes a la minería, no todos los cuales son asegurables; incidentes geotécnicos; riesgos relacionados con el desarrollo, permisos, construcción, puesta en marcha y puesta en marcha de los proyectos y operaciones de la Compañía (incluido el Proyecto Vicuña); riesgos relacionados con relaves y desmontes e instalaciones de gestión de lixiviación; riesgos relacionados con el endeudamiento de la Compañía; riesgos relacionados con la financiación de proyectos; la capacidad de la Compañía para acceder al capital en términos aceptables, en todo caso; riesgos relacionados con los compromisos de modificación de la línea de crédito, incluida la capacidad de la Compañía para satisfacer las condiciones para acceder a tramos adicionales; desafíos y conflictos que pueden surgir en asociaciones y operaciones conjuntas, incluidos los riesgos relacionados con la asociación de la Compañía con BHP y los riesgos asociados con la gobernanza de empresas conjuntas, la capacidad de alcanzar decisiones oportunas sobre asuntos materiales que afectan el Proyecto Vicuña y la capacidad de financiar llamadas de efectivo cuando correspondan; riesgos de que los ingresos puedan verse afectados significativamente en caso de paradas de producción o daños a la reputación en Chile, Brasil o Argentina; riesgos relacionados con proyectos de desarrollo; el impacto de las condiciones financieras globales, la volatilidad del mercado y la inflación; fijación de precios y disponibilidad de suministros, equipos, mano de obra y servicios clave; interrupciones comerciales causadas por fallas críticas de infraestructura; desafíos de una gestión eficaz del agua; exposición a mayores controles cambiarios y de capital, así como riesgos políticos, sociales y económicos como resultado de la operación de la Compañía en mercados emergentes; riesgos relacionados con la oposición de las partes interesadas a la operación continua, mayor desarrollo o nuevo desarrollo de los proyectos y minas de la Compañía; riesgos reputacionales relacionados con publicidad negativa con respecto a la Compañía, su socio en el negocio conjunto o la industria minera en general; cualquier incumplimiento o fallo de los sistemas de información; riesgos relacionados con la dependencia de estimaciones de producción futura; riesgos relacionados con litigios y procedimientos administrativos a los que la Compañía puede estar sujeta de vez en cuando (incluidas disputas fiscales); riesgos relacionados con la competencia en la industria; incumplimiento de leyes existentes o nuevas o cambios en las leyes; impugnaciones o vicios de título o terminación de concesiones mineras o de explotación; riesgos relacionados con cambios impositivos; recepción y capacidad para mantener todos los permisos necesarios para la operación; las Reservas Minerales y los Recursos Minerales de la Compañía, que son estimaciones únicamente; incertidumbres relacionadas con la conversión de Recursos Minerales Inferidos en Recursos Minerales Medidos o Indicados; riesgos asociados al cambio climático; riesgos relacionados con adquisiciones o acuerdos comerciales; la jurisdicción exclusiva de tribunales extranjeros; cambios en la relación con sus empleados y contratistas; riesgos relacionados con el pago de dividendos a los accionistas en el futuro; cumplimiento de leyes y regulaciones ambientales, de salud y seguridad, incluidos cambios a dichas leyes o regulaciones; intereses de accionistas significativos de la Sociedad; potencial para acusaciones de fraude y corrupción que involucren a la Compañía, sus respectivos clientes, proveedores o empleados, o acusaciones de prácticas laborales inadecuadas o discriminatorias, o violaciones de derechos humanos; los valores de los activos están sujetos a cargos por deterioro; potencial de conflictos de intereses y asociación pública con otras empresas o entidades del Grupo Lundin; accionistas activistas y empresas de solicitud de poderes; el brote de enfermedades infecciosas o virus; las acciones ordinarias de la Compañía están sujetas a dilución; capacidad para atraer y retener empleados altamente calificados; dependencia del personal clave y de los sistemas de información y supervisión; riesgos relacionados con los controles internos de la Compañía; riesgo de concentración de contraparte y de clientes; elementos menores contenidos en productos concentrados; riesgos asociados con el uso de derivados; fluctuaciones del tipo de cambio; los términos de los pagos contingentes con respecto a la finalización de la venta de los activos europeos de la Compañía y las expectativas relacionadas con los mismos; y otros riesgos e incertidumbres, incluidos, entre otros, los descritos en la sección “Riesgos e incertidumbres” del MD&A de la Compañía para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026, la sección “Riesgos e incertidumbres” del MD&A de la Compañía para el año finalizado el 31 de diciembre de 2025 y el Sección “Riesgos e incertidumbres” del Formulario de información anual más reciente de la Compañía, que están disponibles en SEDAR+ en www.sedarplus.ca en el perfil de la Compañía.

Toda la información prospectiva contenida en este documento está condicionada por estas declaraciones de precaución. Aunque la Compañía ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en la información prospectiva, puede haber otros factores que causen que los resultados no sean los anticipados, estimados, pronosticados o previstos y se advierte a los lectores que la lista anterior no es exhaustiva de todos los factores y suposiciones que pueden haberse utilizado. Si uno o más de estos riesgos e incertidumbres se materializan, o si las suposiciones subyacentes resultan incorrectas, los resultados reales pueden variar materialmente de los descritos en la información prospectiva. En consecuencia, no se puede garantizar que la información prospectiva resulte precisa y la información prospectiva no es garantía de desempeño futuro. Se recomienda a los lectores que no confíen indebidamente en información prospectiva. La información prospectiva contenida en este documento se refiere únicamente a la fecha de este documento. La Compañía renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar información prospectiva o de explicar cualquier diferencia importante entre dichos eventos reales y posteriores, excepto según lo exija la ley aplicable.

Para obtener más información, comuníquese con: Stephen Williams, vicepresidente de relaciones con inversionistas: +1 604 806 3074; Robert Eriksson, Relaciones con inversores Suecia: +46 8 440 54 50