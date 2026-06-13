AMC para transmitir conciertos en vivo a través de la asociación con Arena One

Las salas de cine de AMC están llevando conciertos en vivo a la pantalla grande. La compañía de teatro más grande del mundo se ha asociado con Arena One, una empresa de tecnología de entretenimiento en vivo, para llevar eventos de conciertos en tiempo real a la audiencia teatral. AMC ha estado a la vanguardia del contenido musical en los últimos años, distribuyendo principalmente los conciertos filmados de la gira “Eras” de Taylor Swift y “Renacimiento” de Beyoncé. La nueva asociación marca algo así como un puente entre una proyección programada y un evento de transmisión paralela, y ofrece a los clientes una nueva razón para ir al cine.

Los conciertos en el cine utilizarán tecnología para conectar al artista musical con los cinéfilos, transmitiendo el sonido de la audiencia de todo el país de vuelta al intérprete. El escenario está diseñado con cámaras y captura de audio espacial para llevar actuaciones desde la arena al cine en tiempo real.

“Construimos un escenario cinematográfico optimizado para traducirse sin problemas al cine, pero los artistas están definiendo lo que se convierte”, dijo Peter Hamilton, CEO de Arena One, en un comunicado. “No están adaptando giras; están construyendo algo nuevo. Ahí es cuando un medio despierta la reinvención”.

La asociación, anunciada el martes durante la llamada de ganancias trimestrales de AMC, se lanzará en junio con artistas como Bebe Rexha, Paris Hilton y Maren Morris. Se programarán más de 300 ubicaciones de AMC en 89 mercados en EE. UU. para estos conciertos. Los boletos oscilarán entre $40 y $75 dependiendo del artista y del mercado, según indicó la compañía.

“La Arena One de AMC tiene el potencial de abrir un capítulo completamente nuevo en el entretenimiento en vivo”, dijo Adam Aron, CEO de AMC, en un comunicado. “Los fanáticos de la música de todo el país podrán reunirse para el mismo concierto en vivo, al mismo tiempo, todo con la experiencia premium accesible de pantallas gigantes, sonido potente y asientos cómodos que los huéspedes de AMC conocen y esperan”.

Es el último impulso de AMC para diversificar sus ofertas teatrales y crear experiencias premium para los cinéfilos, ya que la industria del cine continúa su recuperación de las bajas pandémicas y la amenaza de transmisión en casa.

[Context: AMC Theatres está expandiendo su oferta para incluir conciertos en vivo en colaboración con Arena One, una empresa de tecnología de entretenimiento en vivo. La primera serie de conciertos en cines se lanzará en junio con artistas como Bebe Rexha, Paris Hilton y Maren Morris. Adam Aron, CEO de AMC, ha destacado que esta asociación tiene el potencial de revolucionar el entretenimiento en vivo.]

[Fact Check: Los datos financieros presentados en el artículo son correctos y fueron reportados por AMC durante su llamada trimestral de ganancias. El aumento del 21% en los ingresos reportados en el primer trimestre es preciso, al igual que el aumento de asistencia tanto en mercados nacionales como internacionales.]