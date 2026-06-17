Viernes ‘Noche de cerveza y surf’ a beneficio del rediseño de olas de Eagle River Park

El Eagle River Park fue diseñado para tener una ola estacionaria para surfear, pero esa ola no ha estado funcionando en todo su potencial en los últimos años.

El viernes, Eagle River Park organizará un evento de cerveza y surf para recaudar fondos para el rediseño de las olas, de 6 a 9 p.m.

Habrá cerveza, rifas y artículos de subasta, se proyectará una película en el parque y todas las ganancias se destinarán a colocar una ola estacionaria adecuada en el parque, que durará muchos años.

El evento será organizado por Eagle River Park Coalition, un grupo local formado por usuarios dedicados del río que se conocieron y formaron amistades en juntas comunitarias mientras surfeaban las olas en Eagle River Park.

“Desde el día de su inauguración, el parque fluvial ha sido un fantástico lugar de reunión comunitaria con características dentro del río que sirven como punto focal para el surf y el kayak de alto rendimiento, así como para la natación y el tubing durante los calurosos meses finales del verano”, según el grupo. “Habiendo sido testigos de lo que es posible con la apertura del nuevo Scout Wave 2.0 de Salida, hemos llegado a ver que hay mucho más potencial en el río Eagle para una temporada más larga, características más seguras y un crecimiento continuo”.

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La Coalición Eagle River Park ahora espera administrar una nueva visión del parque fluvial para Eagle.

“Las fuentes de agua bien diseñadas son más seguras, funcionan durante períodos más prolongados durante los meses de verano y atraen a usuarios del río más capaces y experimentados de las comunidades locales y cercanas”, según el grupo. “Deseamos crear un lugar de reunión y olas más atractivo y de alto rendimiento en Eagle River Park”.